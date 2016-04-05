Додано: Чет 14 лип, 2022 09:47

Frant написав: rjkz

Чекаємо доказів геніальності зелених стратегів.

Особливо 2,5 роки перед війною.



rjkz написав: Нет, я не в розовых очках. Я реально оцениваю ситуацию Нет, я не в розовых очках. Я реально оцениваю ситуацию

З Америки це легше, ніж з України, правда?



rjkz написав: Я смортрю форум радостно накинулся на меня. Я смортрю форум радостно накинулся на меня.

Зараз мало хто визнає, що галасував за зелених "стратегів", які абсолютно не готувались до війни.



Ви в Америці, можете визнати свій вибір.



Нагадайте нам, хто проїпав операцію з вагнерівцями перед війною?

Хто казав "войни не будєт, будем жаріть шашлики в Харьковє на майскіє праздніки"?

"Я увідєл мір в глазах Путіна!" Чекаємо доказів геніальності зелених стратегів.Особливо 2,5 роки перед війною.З Америки це легше, ніж з України, правда?Ви в Америці, можете визнати свій вибір.Нагадайте нам, хто проїпав операцію з вагнерівцями перед війною?Хто казав "войни не будєт, будем жаріть шашлики в Харьковє на майскіє праздніки"?"Я увідєл мір в глазах Путіна!"

Франт, вы можете сколь угодно плеваться желчью, но по недоступным вашему пониманию причнам, я ни на день не жалею о своем выборе.Для намека, могу посоветовать почитать ту книгу, которую выкладывал Влад.Я ее прочитал как подтверждение моего мировоззрения.Не уверен, что вы ее осилите и/или поймете. Но попробуйте, вы-ж вроде как доцент по легенде.О том что говорилось и что делалось накануне войны - я прекрасно помню.Каждый, кто обладает хоть каплей мозгов, понимал что война будет.Вы думаете на Банковой это не понимали?Или надо было орать "Эй! Рюский! Ты сюда не хади! Мы тебя ждем! У нас 100500 войск тута , 100500 войск тута и вот тута. А вот тут тумбочка с самым главным военным секретом!"Ну соображать хоть гипофизом немного надо, что не все что по ящику орут расчитано на население. Это тоже оружие.