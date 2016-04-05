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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1631163216331634>
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 09:34

  Zebra написав:.
Если реально дадут хотя бы эскадрию модернизированную по последних модификаций, то птички смогут преодолевать дырявое ПВО рашистов. В Сирии израильская авиация безпрепятственно бомбит и ничего ПВО сделать не может, птички очень маневренны.

Не будуть нові F-16 кидати на ПВО, для них інші завдання.
Вчи матчастину, інтервью від пілота який в темі.
Про авіацію
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 09:42

  rjkz написав:
  Schmit написав:
  rjkz написав:Мое мнение - с военной точки зрения, Украина начало войны провела ИДЕАЛЬНО.
Пострадало гражданское население. Это очень прискорбно. Но стратегически и тактически ничего лучше разыгранного сценария просто быть не могло.
Украина и готовилась к войне и была готова. Противник тяжелый - это да.
А говорить по телевизору можно все что угодно для отвода глаз. Важен результат, а он более чем впечатляет.

Ну да, за неделю Юга нет, особенно правый берег Херсонской области - идеально? Безоружный Энергодар, Бердянск, Мелитополь, Запорожская АЭС, окруженный Мариуполь - "результат более чем впечатляет"?
Вот сейчас появились Хаймарсы и как говорят эксперды - это меняет ход войны. Хм, а если бы эти Хаймарсы (в виде наших Вильх) вместе с дронами работали массово с первых дней? Может тогда вообще весь пейзаж войны был бы другим без потеряного Херсона, Энергодара, окруженного Мариуполя...?
Точно был бы другим, возможно война бы уже закончилась в нашу пользу (чисто мое мнение - она бы даже не начиналась).


Ну да, если-бы параша атаковала, скажем, Молдову, то она просто разбилась о первый-же метр неприступной обороны.
Напомнить, что СССР в 1940-м напала на Финляндию и захватила часть ее территории и до сих пор не отдала и даже Финляндия не вернула ( и что-то не торопится возвращать) ее.
Но с военной точки зрения весь мир (кроме одной недалекой части суши) считает, операцию на линии Маннергейма по обороне Финляндии отличным примером военного искусства.

Я не вижу оправдания тому, что весь Юг захватили за неделю, что в Херсоне танки останавливали бандеровским смузи, а в Энергодаре например люди выходили лишь с флагами. Про правый берег Херсонской области вообще молчу (получается, москали просто мастерски форсировали Днепр).
Сдача региона по договорняку очевидна. В то, что это сделал один СБУшник поверит только слабоумный.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 14 лип, 2022 09:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 09:43

  Schmit написав:Сдача региона по договорняку очевидна. В то, что это сделал один СБУшник поверит только слабоумный.

Хтось дав наказ розмінувати Чонгар.
Хто би це міг бути????
Зрада, халатність чи "геніальність", як пишуть нам гості з Америки????
Востаннє редагувалось Frant в Чет 14 лип, 2022 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 09:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Сьогодні там менше 40 могил і 140 день....Тобто 0,3 в день

це неможе бути правдою, щоб в львові тільки 40 чоловік.. В закарпатських групах кожного дня мінімум (!) по 2-3 повідомлення від органів влади "сьогодні Закарпаття прощається з полеглим героєм і т.д." і цей найменша область по населенню, де третина людей на заробітках і не сильно багато бажаючих воювати
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 09:47

  Frant написав:rjkz
Чекаємо доказів геніальності зелених стратегів.
Особливо 2,5 роки перед війною. :|

  rjkz написав:Нет, я не в розовых очках. Я реально оцениваю ситуацию

З Америки це легше, ніж з України, правда?

  rjkz написав:Я смортрю форум радостно накинулся на меня.

Зараз мало хто визнає, що галасував за зелених "стратегів", які абсолютно не готувались до війни.

Ви в Америці, можете визнати свій вибір.

Нагадайте нам, хто проїпав операцію з вагнерівцями перед війною?
Хто казав "войни не будєт, будем жаріть шашлики в Харьковє на майскіє праздніки"?
"Я увідєл мір в глазах Путіна!"


Франт, вы можете сколь угодно плеваться желчью, но по недоступным вашему пониманию причнам, я ни на день не жалею о своем выборе.
Для намека, могу посоветовать почитать ту книгу, которую выкладывал Влад.
Я ее прочитал как подтверждение моего мировоззрения.
Не уверен, что вы ее осилите и/или поймете. Но попробуйте, вы-ж вроде как доцент по легенде.
О том что говорилось и что делалось накануне войны - я прекрасно помню.
Каждый, кто обладает хоть каплей мозгов, понимал что война будет.
Вы думаете на Банковой это не понимали?
Или надо было орать "Эй! Рюский! Ты сюда не хади! Мы тебя ждем! У нас 100500 войск тута , 100500 войск тута и вот тута. А вот тут тумбочка с самым главным военным секретом!"
Ну соображать хоть гипофизом немного надо, что не все что по ящику орут расчитано на население. Это тоже оружие.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 09:48

  rjkz написав:Вы думаете на Банковой это не понимали?

Я вам задав питання: чому українська влада 2,5 років нікуя не готувалась до війни.
Що їй заважало?????
  rjkz написав:Для намека, могу посоветовать почитать ту книгу

Не треба тікати від питання.
Прошу пана, відповідайте - що заважало зеленій владі, яка мала всюди більшість, готуватись до війни?
навіщо вона дороги будувала перед війною????

  rjkz написав:Я ее прочитал как подтверждение моего мировоззрения.

якого саме? Цього:
  Frant написав:Сильно - це кинути свою нерухомість, престарілих батька і матір і втекти в Америку і звідти писати про "геніальних стратегів", які нікуя 2.5 років не готували державу до війни.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 09:51

  sequence написав:
  rjkz написав:.. Есть простая формула - делите потери наступающей стороны на 3 и получите потери обороняющейся...

не работает с мая месяца. Сейчас работает тактика превращения наших позиций в лунный пейзаж, затем под прикрытием брони и вертушек 200 метров в день.
так что вы скорее всего числитель и знаменатель путаете.
Но что это я снова? Сейчас предложат в баню отправить за пессимизм


Да я подозреваю это. Судя как вывели из Лисичанска.
Что делать, я-ж писал, судя по всему воюют автоматами.
Я вообще удивляюсь как еще хоть какая-то авиация осталась.
Честно сказать, я не давал нашей авиации больще недели.
Разве что ПВО компенсирует. Но это тоже уметь надо.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 09:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Найперший плюс цих літаків - що вони будуть. І з ресурсом, а не як радянські. Другий плюс - це гарніша електроніка для атаки.

Нальот F-16 зі зберігання порядка 12-14 тис. годин. Хіба це сильно менше від нашиг МІГ-29?
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 14 лип, 2022 09:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 09:56

  rjkz написав:Честно сказать, я не давал нашей авиации больще недели.

Тому кинули все (нерухомість, матір і батька) і втекли в Америку перед війною?
Поступок, достойний справжнього чоловіка. :evil:

Я чекаю від вас відповіді:
  Frant написав:Прошу пана, відповідайте - що заважало зеленій владі, яка мала всюди більшість в усіх органах влади, готуватись до війни?
навіщо вона дороги будувала перед війною????


  rjkz написав:Что делать, я-ж писал, судя по всему воюют автоматами.

Диванний американський стратег, як би це було так, то московіти вже знімали би унітази з львівських новобудів, і вивозили би б/в пральні машини з Івано-Франківська.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 10:03

  Schmit написав:Я не вижу оправдания тому, что весь Юг захватили за неделю, что в Херсоне танки останавливали бандеровским смузи, а в Энергодаре например люди выходили лишь с флагами. Про правый берег Херсонской области вообще молчу (получается, москали просто мастерски форсировали Днепр).
Сдача региона по договорняку очевидна. В то, что это сделал один СБУшник поверит только слабоумный.

И всё же вопросы, для не повторения ситуации стоит складывать открыто и публично:
▪️про Чонгар,
▪️оточення Маріуполя, Старобешево,
▪️не прикритий кордон біля Харкова, Сум, Прип'яті...
▪️казки про "шашлики"...
▪️обурення через "нагнітання" й "порушення інвестиційного клімату"...
▪️затягування з ТРО та грошима на Армію...
▪️вивіз родичів ЗЕ за кордон,
▪️"вояжі" з Києва до Буковелю...
▪️втеча Мертвечука
▪️та "залягання на дно" Коломойського ...
▪️півторамісячні канікули ВР
.▪️намагання будь-що "закрити Порошенка", зачинити хоча б у Києві...
▪️усі ці "арешти" броніків,
▪️ремонт "Сагайдачного",
▪️зачинення "Мрії " в анґарі,
▪️зняття клістронів з систем ППО,
▪️заморозка "Нептунів",
▪️ремонт доріг на стратегічних напрямках наступу ворога,
▪️повне ігнорування даних західної розвідки ...
▪️дивне зростання добробуту можновладців у період кризи ...

Таких пазлів багато !!!
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