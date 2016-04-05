Hotab написав:Найперший плюс цих літаків - що вони будуть. І з ресурсом, а не як радянські. Другий плюс - це гарніша електроніка для атаки.
Нальот F-16 зі зберігання порядка 12-14 тис. годин. Хіба це сильно менше від нашиг МІГ-29?
На "Милитарном" есть большое интервью с нашим пилотом, который ездил в США по вопросу освоения их самолётов. Он говорит, что НАТО использует самолёты крайне интенсивно, не экономят. Поэтому, не смотря на относительно молодой возраст, налет у них гораздо больше, чем у наших древних МиГов. Соответственно, вопрос капремонта и запчастей в полный рост.
rjkz написав:Если вы думали, что я буду сидеть с вами под обстрелами
Дійсно, навіщо захищати свою територію і своє майно? Нехай інші захищають. Чергова риса голусувальників за "Надо просто перестать стрелять!"
До речі, я не побачив жодної відповіді, як зелена пошесть 2,5 років готувалась до війни. При пороху - були зроблені Нептун (1 екземпляр), САУ Богдана 1 екземпляр і ще щось в 1 екз. (Вільха?). В 2019 - нова влада перестала давати гроші на ці розробки. Про те, що за 2,5 роки не купили жодного снаряда для укр. армії - я вже писав.
Це і є підготовка геніальних страетегів до війни?
rjkz написав:я увидел то, что мне очень не понравилось.
після того, як мутрий нарот 74% в травні 2019 прогаласував за відомо кого, я півроку не міг працювати (руки трусились) і не міг спати. Тому що здогадувався, що нас чекає.
Франт, мы не при тоталитаризме живем. Мой патриотизм начинается с моей семьи. Я уже не первый год как не в Украине. Кстати, о патриотизме. Самый большой из моих знакомых патриот на словах, весь обколотый патриотичными татухами, с флагами на доме, сарае, машине и пр. Отважно оборонял свой погреб с провизией в Ирпене, потом в Киев перебрался, потом в Хмельницкую область, потом вернулся в освобожденный Ирпень. ЧТо вы обороняли? Я хоть налоги на хаймарсы плачу и обмундирование адресно в ВСУ посылаю. Вы как-то участвуете кроме отважных и опасных военных операций на форуме? В чем ваш патриотизм? Искать соринки в чужих глазах? В своем бревно не мешает?
rjkz написав:.. Я вообще удивляюсь как еще хоть какая-то авиация осталась. Честно сказать, я не давал нашей авиации больще недели. .
каннибалят все что можно и нельзя, собирают до кучи, видимо, где-то в Польше, у нас все (или почти) развалили. Используют развитую сеть аэродромов, меняя дислокацию два раза в день + маскировка. Но я не совсем понимаю, зачем нам все эти Ф-16 древние. Нужны вертухи (апачи), с дальнобойными бронебойными ракетами. Летят низко, ПВО не видит - потерь меньше. Дешевле - а на Западе деньги умеют считать.
rjkz написав:Честно сказать, я не давал нашей авиации больще недели.
Тому кинули все (нерухомість, матір і батька) і втекли в Америку перед війною? Поступок, достойний справжнього чоловіка.
Я чекаю від вас відповіді:
Frant написав:Прошу пана, відповідайте - що заважало зеленій владі, яка мала всюди більшість в усіх органах влади, готуватись до війни? навіщо вона дороги будувала перед війною????
rjkz написав:Что делать, я-ж писал, судя по всему воюют автоматами.
Диванний американський стратег, як би це було так, то московіти вже знімали би унітази з львівських новобудів, і вивозили би б/в пральні машини з Івано-Франківська.
Яку відповідь Ви чекаєте, стверджуючи, що влада зовсім не готувалася до війни?
Готувалася. Але по мінімуму. Все робила по мінімуму. Як і всі папередники. По мінімуму. Наприклад, Порошенко теж ніщо не заважало дійсно реформувати армію, а не по мінімуму -- тобто краще нагодувати, оснастити, забезпечити. Але ЗАЛИШИТИ ОЦЕ: 65% військових служать лише один контракт в армії. Чому люди звільняються? https://www.radiosvoboda.org/a/chomu-vi ... 36708.html
Так і Зе з Ко робили по мінімуму. Мінімум забезпечили -- тобто: відсіч дали, оборону тримають.
rjkz написав: Я прощу прощения у модераторов, это не тема ветки совсем, но... Уважаемый Франт, Вы может не в курсе, но Президент Зеленский сейчас один из самых реально влиятельных людей в мире.
вы пишете из какой-то другой вселенной.... Страна на 150 % зависит от внешней помощи. Иными словами, Зеленский не самый влиятельный, а самый _зависимый_ в мире.
Да, я пишу из той вселенной, где слышат и слушают Зеленского. И дают то вооружние, которое он просит. Вы может не в курсе как функционирует рынок вооружений. Даже если кто-то очень хочет купить - ему вряд-ли продадут. Если он не принадлежит к касте избранных. Поэтому всякие диктаторские режимы и покупают у раши, потому что больше им никто не продаст. Даже Турции, второй по величине армии НАТО, после того как Эрдоган показал свое истинное лицо в 2016 (кажется) году псевдоподавлением псевдопереворота, и развернул антидемократические процессы в стране, закрыли рынки вооружений передовых стран. И что он сделал? Правильно, купил у раши С400. А то что Зеленский все-таки добился, чтобы его давали - это дорого стоит.
rjkz написав:.. Я вообще удивляюсь как еще хоть какая-то авиация осталась. Честно сказать, я не давал нашей авиации больще недели. .
каннибалят все что можно и нельзя, собирают до кучи, видимо, где-то в Польше, у нас все (или почти) развалили. Используют развитую сеть аэродромов, меняя дислокацию два раза в день + маскировка. Но я не совсем понимаю, зачем нам все эти Ф-16 древние. Нужны вертухи (апачи), с дальнобойными бронебойными ракетами. Летят низко, ПВО не видит - потерь меньше. Дешевле - а на Западе деньги умеют считать.
Як це навіщо потрібні?? Потрібно будь-що.
Наче Україна вибирає-замовляє. Що дають, то й бере.
rjkz написав:.. Я вообще удивляюсь как еще хоть какая-то авиация осталась. Честно сказать, я не давал нашей авиации больще недели. .
каннибалят все что можно и нельзя, собирают до кучи, видимо, где-то в Польше, у нас все (или почти) развалили. Используют развитую сеть аэродромов, меняя дислокацию два раза в день + маскировка. Но я не совсем понимаю, зачем нам все эти Ф-16 древние. Нужны вертухи (апачи), с дальнобойными бронебойными ракетами. Летят низко, ПВО не видит - потерь меньше. Дешевле - а на Западе деньги умеют считать.
Ну реально, зайдите на Милитарный, и не пишите чепуху о апачах и "древних" F-16. Учите матчасть! Как раз из-за того что УМЕЮТ считать деньги, апачи нам не нужны, так же как и F-35! Какие вертолеты нужны ЗСУ
rjkz написав:.. Я вообще удивляюсь как еще хоть какая-то авиация осталась. Честно сказать, я не давал нашей авиации больще недели. .
каннибалят все что можно и нельзя, собирают до кучи, видимо, где-то в Польше, у нас все (или почти) развалили. Используют развитую сеть аэродромов, меняя дислокацию два раза в день + маскировка. Но я не совсем понимаю, зачем нам все эти Ф-16 древние. Нужны вертухи (апачи), с дальнобойными бронебойными ракетами. Летят низко, ПВО не видит - потерь меньше. Дешевле - а на Западе деньги умеют считать.
Як це навіщо потрібні?? Потрібно будь-що.
Наче Україна вибирає-замовляє. Що дають, то й бере.
Якраз F-16 це наразі оптимальній вибір для України! Навіть в точки зору доступу до наявності, та запчастин. Це як з 155 мм артилерією та боєприпасами. 152 мм вже є дефіцитом в світі.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 14 лип, 2022 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Я не вижу оправдания тому, что весь Юг захватили за неделю, что в Херсоне танки останавливали бандеровским смузи, а в Энергодаре например люди выходили лишь с флагами. Про правый берег Херсонской области вообще молчу (получается, москали просто мастерски форсировали Днепр). Сдача региона по договорняку очевидна. В то, что это сделал один СБУшник поверит только слабоумный.
И всё же вопросы, для не повторения ситуации стоит складывать открыто и публично: ▪️про Чонгар, ▪️оточення Маріуполя, Старобешево, ▪️не прикритий кордон біля Харкова, Сум, Прип'яті... ▪️казки про "шашлики"... ▪️обурення через "нагнітання" й "порушення інвестиційного клімату"... ▪️затягування з ТРО та грошима на Армію... ▪️вивіз родичів ЗЕ за кордон, ▪️"вояжі" з Києва до Буковелю... ▪️втеча Мертвечука ▪️та "залягання на дно" Коломойського ... ▪️півторамісячні канікули ВР .▪️намагання будь-що "закрити Порошенка", зачинити хоча б у Києві... ▪️усі ці "арешти" броніків, ▪️ремонт "Сагайдачного", ▪️зачинення "Мрії " в анґарі, ▪️зняття клістронів з систем ППО, ▪️заморозка "Нептунів", ▪️ремонт доріг на стратегічних напрямках наступу ворога, ▪️повне ігнорування даних західної розвідки ... ▪️дивне зростання добробуту можновладців у період кризи ...
rjkz написав:Судя по тому, что рп ввалилось изначально со 150 тысячной группировкой на 240-тысячную армию и 400 тысяч активного резерва в 30 миллионную страну, то пуйло и его генералы тупо скурили учебник по тактике
І що Ви таке кажете???? "І враг бєжит, бєжит???"
Росіяни окупували 20% території (в основному за перших два тижня війни), і втрати для них єрундові.
Чому зелена влада 2,5 років нікуя не робила для оборони держави????? Жодних організаційних дій не було проведено!
Українська армія, слава богу, готувалась. Але не державні чиновники.
Так хто провалив операцію з вагнерівцями і здав 14% території за перші 2 тижня війни - нагадайте нам?
Франт, такое ощущение, что вы пишите из комы. Не приходя в сознание. Армия - это государственная структура, ответственная за оборону. И вы пишите, что она готовилась. Точка. Этого достаточно. Какие чиновники должны были готовиться? Старший инспектор отдела доходов Пенсионного фонда Украины в Днепровском районе города Киев? Вон та 55 летняя женщина 90 кг веса? Она готовилась! Она закрутки с дачи наделала. Кто еще и как? Операционистка Печерского ЦНАПА? Диспетчер Благоустрою? Попытайтесь в следующий раз думать прежде чем писать. Что-то не очень как-то получается у вас.