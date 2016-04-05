Суд ликвидировал компанию Коломойского "Новофарм" и списал 4,3 млрд грн долга перед ПриватБанком
Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил ликвидационный баланс и ликвидировал юрлицо ООО с иностранными инвестициями "Новофарм".
Об этом пишет Finbalance, передает Цензор.НЕТ.
Общий объем требований кредиторов к компании, признанной судом, составил 10,44 млрд грн. В ходе ликвидационной процедуры была погашена задолженность на 2,7 млн грн, пишет издание.
В то же время, ранее в судебных материалах приводились данные ГПУ, что НБУ признал ООО с иностранными инвестициями "Новофарм" связанным с ПриватБанком лицом.
Согласно судебным материалам, 16 декабря 2016 (за несколько дней до национализации) ПриватБанк открыл кредитную линию для ООО "Новофарм" с лимитом 3,2 млрд грн. В качестве обеспечения по соответствующим кредитным обязательствам Pointex Sale LLP предоставила в т.ч. евробонды ПриватБанка номинальной стоимостью $80 млн, выпущенных банком через UK SPV Credit Finance plc (эти бумаги в конце концов попали под bail-in/списание в процессе национализации ПриватБанка).
Журналист Юрий Николов объяснил, что Коломойский "заключал еще между своим "Приватбанком" и фирмами-"прокладками" кредитных соглашений примерно на 160 миллиардов гривень (если не больше)".
"Прокладки" забрали кредитные деньги в карман. Но когда государство забрало высосанный банк и захотело вернуть кредитные залоги – ему положили на лицо большой обрезанный со всех сторон болт. В том числе отказалась возвращать 4,3 миллиарда фирма "Новафарм", которую в рамках уголовного производства Генпрокуратура сочла связанной с Приватом. И вот пока мы все отвлеклись на какую-то войну, на какие-то там смерти, на какое-то там уничтожение государства Украина, опять же Спартц что попало мелет и мешает нам развиваться - суд взял и схлопнул эту фирму "Новафарм", списав ее долги перед уже государственным Приватом", – добавил он. Источник: https://censor.net/ru/n3354055
vitaliian написав:а народ рф в 2014 морально был готов к нападению на мышебратьев?
народу могли наплести з ТВ про злочинний переворот американців в Україні з метою геноциду росіян. Тим більше їх народу взагалі без різниці де буряти воюють в Україні чи Сирії, лиш щоб ця війна залишалась в телевізорі
juristkostya написав:Это все верно, но не меняет сути: мы полностью зависим от коллективного запада. Назвать эту ситуацию "влиянием" в здравом уме невозможно.
Тем не менее, то, что его слыщат и хоть со скрпом но делают то, что он просит (хоть частично)- что как не влияние?
Обычно это называют "выклянчиванием" или "иждивенчеством"
Да как угодно это назовите. Если стоит выбор между "выклянчиванием" и жизнью сотен тысяч или миллионов людей - то это его работа и как он это делает. Можно с гордым видом отказаться - "сами справимся". Но ведь это будет глупо и приведет к катастрофе.
kryminalist написав:budivelnik друже, я скажу більше, я працюю в 300 метрах від Личаківського кладовища. Там хоронять далеко не всіх навіть львів'ян. По-друге, найбільша мобілізація відбувається по селах, відповідно там цих людей і ховають. Якщо не вірите, можете прийти будь-якого ранку на Пекарську 52 під обласний судово-медичний морг і побачити на власні очі вантажівки з грузом 200. В красиву брехню легше вірити, ніж у гірку правду. Це нормальне явище. Але ситуація на даний момент виглядає саме так. І ще до тих всіх загиблих приплюсуйте фрагменти тіл, яких неможливо ідентифікувати
А що таке "багато ховають"? Ви озвучте приблизні цифри будь-ласка, а то поняття "багато" чи "мало" у кожного своє.
Ховають - малось на увазі хоронять. Цифри я називав. З травня місяця кожного дня, за певними виключеннями від 10 до 30 чоловік по області
rjkz написав: Тем не менее, то, что его слыщат и хоть со скрпом но делают то, что он просит (хоть частично)- что как не влияние?
Обычно это называют "выклянчиванием" или "иждивенчеством"
Да как угодно это назовите. Если стоит выбор между "выклянчиванием" и жизнью сотен тысяч или миллионов людей - то это его работа и как он это делает. Можно с гордым видом отказаться - "сами справимся". Но ведь это будет глупо и приведет к катастрофе.
вот именно. Поэтому характеризовать ситуацию с духе "он влиятельный лидер" - ну бред же. Зависимый по всем направлениям, но точно не влиятельный.
Frant написав:А не розказувати з Америки про "геніальних" можновладців, які, маючи 2,5 роки на підготовку, за два тижня проїпали 15% території????
предлагаю поручить франту их возвращение, пусть покажет всу и всему форуму как надо воевать. На практике, а не пальцами по клавиатуре.
Цікава логіка. Ви вибрали слуг, які згаяли 2,5 роки, зовсім не готувався до війни, не виготовили критично важливої зброї (маючи для цього усі можливості). Саме через це втрачені величезні території (як намене, саме через це і війна). І найголовніше - вас попереджали, що такий вибір закінчиться для країни катастрофою, так воно і сталось. А тепер виправляти свої помилки пропонуєте противникам зеленої влади?
Ну это ведь вы сами решили, что сгаяли и что не готувались. Вам кто-то это докладывал? У вас есть допуск к такой информации? Или вы- шпиЁн? Сейчас очень вероятно вторжение Китая на Тайвань. Тайвань туеву хучу лет готовится к обороне. Как вы думаете, Китай потерпит поражение в первый-же день ДО обеда или все таки ПОСЛЕ?
Frant написав:А не розказувати з Америки про "геніальних" можновладців, які, маючи 2,5 роки на підготовку, за два тижня проїпали 15% території????
предлагаю поручить франту их возвращение, пусть покажет всу и всему форуму как надо воевать. На практике, а не пальцами по клавиатуре.
Цікава логіка. Ви вибрали слуг, які згаяли 2,5 роки, зовсім не готувався до війни, не виготовили критично важливої зброї (маючи для цього усі можливості). Саме через це втрачені величезні території (як намене, саме через це і війна). І найголовніше - вас попереджали, що такий вибір закінчиться для країни катастрофою, так воно і сталось. А тепер виправляти свої помилки пропонуєте противникам зеленої влади?
+++++ Чудова відповідь прихильникам зеленої влади. Вони так і не відповіли, в чому її "геніальність".
rjkz написав:Сейчас очень вероятно вторжение Китая на Тайвань
Ви не переводьте стрілки, будь ласка. І дайте відповідь хоча би на одне питання, яке перед Вами поставили.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 14 лип, 2022 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:А тепер виправляти свої помилки пропонуєте противникам зеленої влади?
а вы как думали, будете критиковать но при этом не брать на себя ответственность ни за что? Я предлагаю вместо критики взять оружие и показать зеленым как надо воевать. Впустую (контрпродуктивно и безответственно) пиз..ть даже пациенты психдиспансера могут. Выговорились - полегчало? Это не приближает нас к победе.