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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1636163716381639>
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 11:43

  Schmit написав:"Ой, а кто это сделал?".

Вы, знаете, большинство "кнопкодавов" до сих пор не поняли, что папередники и .... - главное, что сделали:
Уничтожили пустя под "приватизацию" живые оборонные предприятия.
Тем самым безвозвратно уничтожив саму возможность производства оборонных технологий в Украине.
Автоматом уничтожено всё сопутствующее производство,....
"И кто это сделал?"
Слышно было последнее время, разве, что Рабинович, Янукович, Тимошенко, Порошенко,.....
- И что их объединяет?
https://uploads.disquscdn.com/images/84 ... 05b95e.jpg :evil:
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 14 лип, 2022 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 11:44

  sequence написав:.
меня учить поздно, старый уже.
Папа с ВВС мну в детстве рассказывал глупости разные, мол, что на театре БД, насыщенном ПВО требуются или средства преодоления такового (ракеты анти-ПВО) или летать ниже радаров ПВО.
Вертухи, видящие и бьющие издалека - многоразовое оружие. Ф-16 летает высоко и дает хорошо видимую сигнатуру на радары ПВО и истребители противника. То есть, вероятность вернуться с боевого задания значительно ниже.
А это и есть деньги и ресурс
Вам виднее. Смотрите больше ютуба
Но на вопрос - или истребители или ничего, ответ однозначный!

Ну раз не хочется посмотреть и почитать людей которые разбираются, скажу коротко, аппачи нам не нужни именно из-за сложности, догоровизны обслуживания и отсутствия инфраструктцуры и системы для их использования, а также подготовка пилотов очень долгая и дорогая, на апач с МИшек НЕ пересядешь, так же быстро как с мигов и сушек на F-16. Нужно просто понять они работают эффективно В КОМПЛЕКСЕ, сами по себе, дорогие, сложные в ослуживании, подготовке пилотов.
Это как бесполезные пусковые для С-300, без остального комплекса, стрелять то могут, но эффективность ниже плинтуса.
Учите матчасть!
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 11:44

  vitaliian написав:
  Schmit написав:А тепер виправляти свої помилки пропонуєте противникам зеленої влади?
а вы как думали, будете критиковать но при этом не брать на себя ответственность ни за что? Я предлагаю вместо критики взять оружие и показать зеленым как надо воевать.

Чем воевать? Оружия своего не сделали вовремя, когда были все возможности (а сделали бы, то и не было бы войны сейчас). А запад дает по минимуму по причине не особого доверия избранной вами власти. Так что ошибку совершили вы, вам ее и исправлять в первых рядах, тем более вас абсолютное большинство - аж 73%. Мы вас в беде не бросим, поможем всем, чем сможем.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 11:49

  sashaqbl написав:
  Hotab написав:Найперший плюс цих літаків - що вони будуть. І з ресурсом, а не як радянські. Другий плюс - це гарніша електроніка для атаки.

Нальот F-16 зі зберігання порядка 12-14 тис. годин. Хіба це сильно менше від нашиг МІГ-29?

У літака нема принципового значення годин нальоту. Двигуни там поміняні, і не раз за час експлуатації. Цікавіше їх вік і відповідно ресурс по планеру. При наявності там власного заводу, технічних можливостей якісно обслуговувати, ці літаки ще можуть літати і літати. І взагалі, в умовах інтенсивного їх застосування вони в бою гинуть швидше, ніж закінчиться ресурс.


Відео на 2+ години не дивився. Може хто скаже основні тези?


Добрався до обговорення Апач.
Освоїли б в ті самі терміни. На Еарбасах успішно літає МНС, НПУ, , прикордонники. Десятки машин. Може трохи додаткового часу потрібно було б для освоєння комплексу озброєння і грамотної роботи з ним у взаємодії з ДРЛО, БПЛА і т.д., але це нюанси на рівні тренажора на землі. Пілотувати б швидко навчились.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 14 лип, 2022 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 11:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:+ чужими руками ослабить геополитического противника

Хтось мав забрати оцей дубець у рашистської мавпи. Утилізуючи їх авіацію, ракети, танки, боєприпаси. Нажаль ця важка доля випала нам. Ціною наших життів.
І поки ми демілітаризуємо лаптестан, доти нам будуть давати на це зброю.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 11:52

  Schmit написав:Оружия своего не сделали вовремя, когда были все возможности (а сделали бы, то и не было бы войны сейчас)

74% мутрого нароту - ніяк це не можуть зрозуміти.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:00

  Hotab написав:
  juristkostya написав:+ чужими руками ослабить геополитического противника

Хтось мав забрати оцей дубець у рашистської мавпи. Утилізуючи їх авіацію, ракети, танки, боєприпаси. Нажаль ця важка доля випала нам. Ціною наших життів.
І поки ми демілітаризуємо лаптестан, доти нам будуть давати на це зброю.

Верно.
Но речь о другом: мы не проактивны, мы реактивно реагируем на внешние проблемы, опираясь на внешнюю же помощь. Поэтому говорить о "самом влиятельном лидере современности" неуместно.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:00

  Hotab написав:
  sashaqbl написав:
  Hotab написав:Найперший плюс цих літаків - що вони будуть. І з ресурсом, а не як радянські. Другий плюс - це гарніша електроніка для атаки.

Нальот F-16 зі зберігання порядка 12-14 тис. годин. Хіба це сильно менше від нашиг МІГ-29?

У літака нема принципового значення годин нальоту. Двигуни там поміняні, і не раз за час експлуатації. Цікавіше їх вік і відповідно ресурс по планеру. При наявності там власного заводу, технічних можливостей якісно обслуговувати, ці літаки ще можуть літати і літати. І взагалі, в умовах інтенсивного їх застосування вони в бою гинуть швидше, ніж закінчиться ресурс.


Відео на 2+ години не дивився. Може хто скаже основні тези?

Перемовини на заході щодо надання нам ППО та літаків, мотивація чому міги та сушки вже практично відпрацьовують своє та не мають перспективи, пояснення що у нас відбувається\відбувалось, чому нам потрібно закривати небо та якими шляхами, чому F-15,16 для нас оптимальні, та яким чином організовувати ППО. Також по проблемах з технікою, та обслуговуванням і.т.д.
Вам як причетному, може бути цікаво.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:01

  Schmit написав:Чем воевать? Оружия своего не сделали вовремя,
Стоп а куда делось оружие сделанное при ПАПе? Или Зеленский всё должен был за 2,5 года сделать, то что не делали 27 лет другие президенты.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:03

  Hotab написав:
  sashaqbl написав:
  Hotab написав:Найперший плюс цих літаків - що вони будуть. І з ресурсом, а не як радянські. Другий плюс - це гарніша електроніка для атаки.

Нальот F-16 зі зберігання порядка 12-14 тис. годин. Хіба це сильно менше від нашиг МІГ-29?

У літака нема принципового значення годин нальоту. Двигуни там поміняні, і не раз за час експлуатації. Цікавіше їх вік і відповідно ресурс по планеру. При наявності там власного заводу, технічних можливостей якісно обслуговувати, ці літаки ще можуть літати і літати. І взагалі, в умовах інтенсивного їх застосування вони в бою гинуть швидше, ніж закінчиться ресурс.


Відео на 2+ години не дивився. Може хто скаже основні тези?

Основной тезис как раз в том, что в силу интенсивной эксплуатации в странах нато техника очень поношена и ключевым является выбрать модели, которые массовые и под которые есть рембаза и запчасти в Польше и других близких странах
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