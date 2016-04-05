Додано: Чет 14 лип, 2022 12:20

juristkostya написав: Камикадзе написав: В боевых условиях борты попадают в ремонт или металлолом не по ресурсу, а из-за других причин. В боевых условиях борты попадают в ремонт или металлолом не по ресурсу, а из-за других причин. это понятно. Но и планово обслуживать самолёты тоже надо. И обслуживать поношенные явно сложнее. это понятно. Но и планово обслуживать самолёты тоже надо. И обслуживать поношенные явно сложнее.

Не совсем так. Самая высокая отказность на новом самолете (это как обкатка - вылазят производственные дефекты), потом стабилизируется, а со временем начинает расти. Но в авиации ресурс устанавливается как раз по момент, когда отказность может начать расти (с запасом). Если у машины есть разрешенный ресурс, то она достаточно надежна и с точки зрения обслуживания достаточно безпроблемна.Поэтому старенькие Боинги летают по всему миру без катастроф по вине оказа авиатехники, а новенькие Боинг-737 Мах падают по непонятным причинам.Зачем нам новые с остатком ресурса 20 тыс часов, если жить им суждено не больше 100-200 часов? Чем меньше остаток ресурса, тем дешевле. Дадут сначала с ресурсом достаточным на одну войну.