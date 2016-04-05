Zebra написав:Если реально дадут хотя бы эскадрию модернизированную по последних модификаций, то птички смогут преодолевать дырявое ПВО рашистов.
Яким це чином? Планер той самий. Тобто РЛС його бачить так само (станція перешкод на борту трохи допоможе, але не принципово) , вихлоп з двигунів той самий. Тобто ракета з тепловою ГСН може наводитись. Найперший плюс цих літаків - що вони будуть. І з ресурсом, а не як радянські. Другий плюс - це гарніша електроніка для атаки. Тобто краще знаходити, перехоплювати, цілитись по повітряним цілям. Третій плюс - номенклатура боєприпасів. Це будуть також точні ракети "об землю". Не НАРи, якими зараз воюють наші грачі, а телевізійні та інші високоточні "повітря-земля". Можливо потрібно буде трохи повчити наших авіанавідників. (Це вже на місці) . Давно вони не "підсвічували" цілі для авіації. Нема у нас зараз високоточних боєприпасів, які вимагають підсвічування. А може підсвічувати вміють БПЛА. Думаю точно вміють. У буржуїв всі різноманітні комплекси озброєння інтегровані в єдиний.
Ну а збивати все одно будуть. З точки зору цілі для ворожої ППО - це звичайний літак. Це ж не стелс.
В Сірії ж ізраїльські F-16 бомлять і в хвост і гриву. Так, ППО бачить, АЛЕ дальність ураження цілей у цих літаків значно вища, ніж у того совєтского наслєдія, а також радіолокаційні можливості - тому є можливість бачити пуски ракет ППО і завдяки маневреності та форсажній швидкості повертатися на базу.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 14 лип, 2022 12:04, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Стоп а куда делось оружие сделанное при ПАПе?
Ти дійсно довбень?
_Mykola_ написав:
vitaliian написав:
Schmit написав:Чем воевать? Оружия своего не сделали вовремя,
Стоп а куда делось оружие сделанное при ПАПе? Или Зеленский всё должен был за 2,5 года сделать, то что не делали 27 лет другие президенты.
Частину утопили, частину вивели, і дотепер вона активно воює. Наразі все, що є в наявності, навіть недолугі медички, активно використовуються.
Острів Зміїний - обстрілювала (разом з САУ "Цезар") САУ "Богдана", зроблена в кількості 1 екз. при Порошенку. Зелена команда вирішила, що не треба їх робити масово. "Ми догаваримся посрєдінє, надо просто перестать стрелять".
"Нептун" - також був зроблений при Порошенку, 1 чи 2 шт. Сами ним потопили флагманський російський креЙсер "Москва".
ПТРК "Стугна" - який був розроблений при Порошенку - добре себе зарекомендував.
А що було створено в часи "геніального стратега"????
Schmit написав:Чем воевать? Оружия своего не сделали вовремя,
Стоп а куда делось оружие сделанное при ПАПе? Или Зеленский всё должен был за 2,5 года сделать, то что не делали 27 лет другие президенты.
Выстреляно в первые дни, в т.ч и по кораблю. Стугны до сих пор стреляют, но почему-то арабские (спасибо оплеваному Пашинскому и Черновол). И да, должен был, потому что при "ПАПе" сделаны самые трудные работы - конструкторские разработки, испытания и запуск линий для серийного производства, а при Зе эти производственные линии должны были пыхтеть день и ночь, но простаивали.
Schmit написав:при "ПАПе" сделаны самые трудные работы - конструкторские разработки, испытания и запуск линий для серийного производства, а при Зе эти производственные линии должны были пыхтеть день и ночь, но простаивали
це було конгеніальне рішення, як розбити московитів? Без власного довоєнного виробництва зброї. Так, п. Rjkz?
Камикадзе написав:В боевых условиях борты попадают в ремонт или металлолом не по ресурсу, а из-за других причин.
это понятно. Но и планово обслуживать самолёты тоже надо. И обслуживать поношенные явно сложнее.
Не совсем так. Самая высокая отказность на новом самолете (это как обкатка - вылазят производственные дефекты), потом стабилизируется, а со временем начинает расти. Но в авиации ресурс устанавливается как раз по момент, когда отказность может начать расти (с запасом). Если у машины есть разрешенный ресурс, то она достаточно надежна и с точки зрения обслуживания достаточно безпроблемна. Поэтому старенькие Боинги летают по всему миру без катастроф по вине оказа авиатехники, а новенькие Боинг-737 Мах падают по непонятным причинам.
Зачем нам новые с остатком ресурса 20 тыс часов, если жить им суждено не больше 100-200 часов? Чем меньше остаток ресурса, тем дешевле. Дадут сначала с ресурсом достаточным на одну войну.
Камикадзе написав:Зачем нам новые с остатком ресурса 20 тыс часов, если жить им суждено не больше 100-200 часов? Чем меньше остаток ресурса, тем дешевле. Дадут сначала с ресурсом достаточным на одну войну.
Ну, во-первых, это вопрос тактики применения. Можно и нужно применять так, чтобы не сбивали. Во-вторых, это явно приобретение не "на одну войну".
rjkz написав:Судя по тому, что рп ввалилось изначально со 150 тысячной группировкой на 240-тысячную армию и 400 тысяч активного резерва в 30 миллионную страну, то пуйло и его генералы тупо скурили учебник по тактике в своих школах КГБ. По тем методичкам атакующая сторона обязана иметь минимум 3-кратное превосходство. И кроме сумасшествия это нападение ничем не объяснить. Поэтому были-бы Хаймарсы или нет, я думаю, его это не остановило-бы. НЕ уверен, что его остановило-бы даже если-бы Украина была-бы членом НАТО. Особенно увидев как "смело" НАТО обеспокоилось.
в школах кгб не учат тактике боя (по крайней мере во времена Путина и ранее), там учат на шпиона(разведчика), основная задача которого добывать секреты методом вербовки варианты с разбойным нападением и физическим похищением носителей самих секретов после времен Сталина ушли в прошлое
методички устарели?
в академиях рф уже не изучают условно "курскую битву" и "операцию Багратион" они изучают "Бурю в пустыне", «Бесконечное правосудие» (Infinite Justice) и также войну в Сирии, Ливии, в Йемене(и безусловной 2 войны в Чечне), но одно дело в теории пытаться повторить действие американской армии... подготовка к войне ГШ ВСРФ была сделана на коленке (если даже оперативные карты были 1968г),плюс огромная недооценка противника