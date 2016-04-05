Частину утопили, частину вивели, і дотепер вона активно воює. Наразі все, що є в наявності, навіть недолугі медички, активно використовуються.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 12:04
Частину утопили, частину вивели, і дотепер вона активно воює. Наразі все, що є в наявності, навіть недолугі медички, активно використовуються.
Додано: Чет 14 лип, 2022 12:14
Выстреляно в первые дни, в т.ч и по кораблю. Стугны до сих пор стреляют, но почему-то арабские (спасибо оплеваному Пашинскому и Черновол).
И да, должен был, потому что при "ПАПе" сделаны самые трудные работы - конструкторские разработки, испытания и запуск линий для серийного производства, а при Зе эти производственные линии должны были пыхтеть день и ночь, но простаивали.
Додано: Чет 14 лип, 2022 12:16
це було конгеніальне рішення, як розбити московитів?
Без власного довоєнного виробництва зброї.
Так, п. Rjkz?
Додано: Чет 14 лип, 2022 12:20
Не совсем так. Самая высокая отказность на новом самолете (это как обкатка - вылазят производственные дефекты), потом стабилизируется, а со временем начинает расти. Но в авиации ресурс устанавливается как раз по момент, когда отказность может начать расти (с запасом). Если у машины есть разрешенный ресурс, то она достаточно надежна и с точки зрения обслуживания достаточно безпроблемна.
Поэтому старенькие Боинги летают по всему миру без катастроф по вине оказа авиатехники, а новенькие Боинг-737 Мах падают по непонятным причинам.
Зачем нам новые с остатком ресурса 20 тыс часов, если жить им суждено не больше 100-200 часов? Чем меньше остаток ресурса, тем дешевле. Дадут сначала с ресурсом достаточным на одну войну.
Додано: Чет 14 лип, 2022 12:24
Ну, во-первых, это вопрос тактики применения. Можно и нужно применять так, чтобы не сбивали.
Во-вторых, это явно приобретение не "на одну войну".
Додано: Чет 14 лип, 2022 12:43
в школах кгб не учат тактике боя (по крайней мере во времена Путина и ранее), там учат на шпиона(разведчика), основная задача которого добывать секреты методом вербовки
варианты с разбойным нападением и физическим похищением носителей самих секретов после времен Сталина ушли в прошлое
методички устарели?
в академиях рф уже не изучают условно "курскую битву" и "операцию Багратион"
они изучают "Бурю в пустыне", «Бесконечное правосудие» (Infinite Justice) и также войну в Сирии, Ливии, в Йемене(и безусловной 2 войны в Чечне),
но одно дело в теории пытаться повторить действие американской армии...
подготовка к войне ГШ ВСРФ была сделана на коленке (если даже оперативные карты были 1968г),плюс огромная недооценка противника
Додано: Чет 14 лип, 2022 12:49
Да.
Десь з неділю назад я постив відео-огляд Романенка, в якому він обгрунтовував доцільність отримання саме Ф-16.
Додано: Чет 14 лип, 2022 12:50
удар по центру Винницы
Станом на 12:15 рятувальники повідомляли про 12 загиблих
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 лип, 2022 14:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 лип, 2022 13:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Що оптимальним рішенням відповідно до наших потреб і того, що нам можуть дати, були б F-16. Для початку 4 ескадрильї для потреб ППО.+ для потреб виключно ППО пілотів підготувати швидше. Основна кількість машин на зберіганні сильно ушатані, але при цьому в американців їх величезна кількість, відповідно є багато машин для мародерства, + є виробництво комплектуючих. Останні модифікації сильно перевищують можливості наших МІГів і в принципі можуть протистояти новим російським літакам. Є проблеми з аеродромами, але вирішувані. Основна проблема - тривалий час підготовки наземного персоналу і проблеми зі знанням англійської. Ну і поки що недостатнє розуміння американців, чим нам не підходять європейські МІГи.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 14 лип, 2022 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 лип, 2022 13:10
ще трішки і до ОП-и дотянуться!
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