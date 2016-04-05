RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 163716381639164016411642>
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:04

  vitaliian написав:
  Schmit написав:Чем воевать? Оружия своего не сделали вовремя,
Стоп а куда делось оружие сделанное при ПАПе? Или Зеленский всё должен был за 2,5 года сделать, то что не делали 27 лет другие президенты.

Частину утопили, частину вивели, і дотепер вона активно воює. Наразі все, що є в наявності, навіть недолугі медички, активно використовуються.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4452
З нами з: 09.02.09
Подякував: 644 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:14

  vitaliian написав:
  Schmit написав:Чем воевать? Оружия своего не сделали вовремя,
Стоп а куда делось оружие сделанное при ПАПе? Или Зеленский всё должен был за 2,5 года сделать, то что не делали 27 лет другие президенты.

Выстреляно в первые дни, в т.ч и по кораблю. Стугны до сих пор стреляют, но почему-то арабские (спасибо оплеваному Пашинскому и Черновол).
И да, должен был, потому что при "ПАПе" сделаны самые трудные работы - конструкторские разработки, испытания и запуск линий для серийного производства, а при Зе эти производственные линии должны были пыхтеть день и ночь, но простаивали.
Schmit
 
Повідомлень: 3039
З нами з: 08.09.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:16

  Schmit написав:при "ПАПе" сделаны самые трудные работы - конструкторские разработки, испытания и запуск линий для серийного производства, а при Зе эти производственные линии должны были пыхтеть день и ночь, но простаивали

це було конгеніальне рішення, як розбити московитів?
Без власного довоєнного виробництва зброї.
Так, п. Rjkz?
Frant
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 22903
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1453 раз.
Подякували: 2391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:20

  juristkostya написав:
  Камикадзе написав:В боевых условиях борты попадают в ремонт или металлолом не по ресурсу, а из-за других причин.
это понятно. Но и планово обслуживать самолёты тоже надо. И обслуживать поношенные явно сложнее.


Не совсем так. Самая высокая отказность на новом самолете (это как обкатка - вылазят производственные дефекты), потом стабилизируется, а со временем начинает расти. Но в авиации ресурс устанавливается как раз по момент, когда отказность может начать расти (с запасом). Если у машины есть разрешенный ресурс, то она достаточно надежна и с точки зрения обслуживания достаточно безпроблемна.
Поэтому старенькие Боинги летают по всему миру без катастроф по вине оказа авиатехники, а новенькие Боинг-737 Мах падают по непонятным причинам.

Зачем нам новые с остатком ресурса 20 тыс часов, если жить им суждено не больше 100-200 часов? Чем меньше остаток ресурса, тем дешевле. Дадут сначала с ресурсом достаточным на одну войну.
Камикадзе
 
Повідомлень: 2003
З нами з: 04.09.11
Подякував: 589 раз.
Подякували: 954 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:24

  Камикадзе написав:Зачем нам новые с остатком ресурса 20 тыс часов, если жить им суждено не больше 100-200 часов? Чем меньше остаток ресурса, тем дешевле. Дадут сначала с ресурсом достаточным на одну войну.

Ну, во-первых, это вопрос тактики применения. Можно и нужно применять так, чтобы не сбивали.
Во-вторых, это явно приобретение не "на одну войну".
juristkostya
 
Повідомлень: 4659
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:43

  rjkz написав:Судя по тому, что рп ввалилось изначально со 150 тысячной группировкой на 240-тысячную армию и 400 тысяч активного резерва в 30 миллионную страну, то пуйло и его генералы тупо скурили учебник по тактике в своих школах КГБ. По тем методичкам атакующая сторона обязана иметь минимум 3-кратное превосходство.
И кроме сумасшествия это нападение ничем не объяснить. Поэтому были-бы Хаймарсы или нет, я думаю, его это не остановило-бы.
НЕ уверен, что его остановило-бы даже если-бы Украина была-бы членом НАТО.
Особенно увидев как "смело" НАТО обеспокоилось.


в школах кгб не учат тактике боя (по крайней мере во времена Путина и ранее), там учат на шпиона(разведчика), основная задача которого добывать секреты методом вербовки
варианты с разбойным нападением и физическим похищением носителей самих секретов после времен Сталина ушли в прошлое

методички устарели?

в академиях рф уже не изучают условно "курскую битву" и "операцию Багратион"
они изучают "Бурю в пустыне", «Бесконечное правосудие» (Infinite Justice) и также войну в Сирии, Ливии, в Йемене(и безусловной 2 войны в Чечне),
но одно дело в теории пытаться повторить действие американской армии...
подготовка к войне ГШ ВСРФ была сделана на коленке (если даже оперативные карты были 1968г),плюс огромная недооценка противника
prodigy
 
Повідомлень: 8154
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3017 раз.
Подякували: 2953 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:49

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Як це навіщо потрібні??
Потрібно будь-що.

Наче Україна вибирає-замовляє.
Що дають, то й бере.

Якраз F-16 це наразі оптимальній вибір для України!
Навіть в точки зору доступу до наявності, та запчастин.
Це як з 155 мм артилерією та боєприпасами. 152 мм вже є дефіцитом в світі.

Да.
Десь з неділю назад я постив відео-огляд Романенка, в якому він обгрунтовував доцільність отримання саме Ф-16.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25306
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:50

удар по центру Винницы

Станом на 12:15 рятувальники повідомляли про 12 загиблих


Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 лип, 2022 14:42, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13850
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2050 раз.
Подякували: 2888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Відео на 2+ години не дивився. Може хто скаже основні тези?

Що оптимальним рішенням відповідно до наших потреб і того, що нам можуть дати, були б F-16. Для початку 4 ескадрильї для потреб ППО.+ для потреб виключно ППО пілотів підготувати швидше. Основна кількість машин на зберіганні сильно ушатані, але при цьому в американців їх величезна кількість, відповідно є багато машин для мародерства, + є виробництво комплектуючих. Останні модифікації сильно перевищують можливості наших МІГів і в принципі можуть протистояти новим російським літакам. Є проблеми з аеродромами, але вирішувані. Основна проблема - тривалий час підготовки наземного персоналу і проблеми зі знанням англійської. Ну і поки що недостатнє розуміння американців, чим нам не підходять європейські МІГи.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 14 лип, 2022 13:10, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 138
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:10

https://interfax.com.ua/news/general/845895.html
ще трішки і до ОП-и дотянуться!
greenozon
 
Повідомлень: 13822
З нами з: 01.06.14
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1268 раз.
 
Профіль
1
1
2
  #<1 ... 163716381639164016411642>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 98337
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 456757
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3269
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (276)
14.07.2022 15:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.