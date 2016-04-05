російські окупаційні війська з акваторії Чорного моря завдали ударів крилатими ракетами «Калібр». Їх запустили з підводного човна. Два «Калібри» знищили зенітні ракетні війська українських Повітряних Сил. Однак, на жаль, частина ворожих ракет влучила фактично по центру Вінниці. https://ye.ua/syspilstvo/59910_Raketi_p ... go_chovna_—_komanduvannya_Povitryanih_Sil.html
Тупо по людях... Бо 25 березня: *Сьогодні, 25 березня, близько 16.30, російські окупанти завдали ракетного удару по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці. Усього рашисти випустили шість крилатих ракет. Частину з них збила протиповітряна оборона. Решта - влучили у декілька споруд, завдавши суттєвих руйнувань інфраструктурі”, - йдеться в повідомленні* https://www.ukrinform.ua/rubric-regions ... nnici.html
sequence написав:кто-то там писал, что ракет нет, из всех стиралок микросхемы извлекли. Снова тревоги каждый день, снова бьют по тылам
- можливо реакція на знищені склади. Підозрюю, що знову вистачить на 2-3 дні, як і попередній раз.
і потім, знову і знову - у Рашці оборонка вся працює, жодного оборонного заводу не зруйновано, не живіть ілюзіями - КНДР в умовах тотальної блокади ядерну зброю і міжконтинентальні балістичні ракети здатна виробляти, тоді на що здатна Рашка в умовах "санкцій", по яким постійно роблять якісь виключення, або яка чомусь озброєна французькими оптичними технологіями на своїй військовій техніці виробленій після 2014 року... Іран доречі в умовах тих же санкці взагалі озброєний до зубів безпілотниками.
sequence написав:кто-то там писал, что ракет нет, из всех стиралок микросхемы извлекли. Снова тревоги каждый день, снова бьют по тылам
А практика выпускать по городам ракеты с С-300 о чем свидетельствует, если не о маленьких запасах ракет?
это бред, никто такими ценными ракетами стрелять не будет, когда полно ураганов и смерчей. Я не видел ни одного доказательства. Где-то были фотки упавшей ракеты, так это скорее всего наше ПВО. Снова тревога, пока писал Явно С-300 летит
sequence написав:кто-то там писал, что ракет нет, из всех стиралок микросхемы извлекли. Снова тревоги каждый день, снова бьют по тылам
А практика выпускать по городам ракеты с С-300 о чем свидетельствует, если не о маленьких запасах ракет?
это бред, никто такими ценными ракетами стрелять не будет, когда полно ураганов и смерчей. Я не видел ни одного доказательства. Где-то были фотки упавшей ракеты, так это скорее всего наше ПВО. Снова тревога, пока писал Явно С-300 летит
Russian forces conducted air, artillery, and missile strikes along the Southern Axis on July 10.[23] Russian forces shelled points in northwestern Kherson Oblast and eastern Mykolaiv Oblast and conducted a Ka-52 helicopter strike on Plotnytske, a small settlement in Kherson Oblast near Davydiv Brid.[24] Russian forces also hit the Kryvyi Rih region with Kalibr missiles.[25] Ukraine’s Southern Operational Command notably stated that Russian forces conducted a massive missile strike with S-300 anti-aircraft missiles on ground targets in Mykolaiv and Kherson Oblasts.[26] The use of anti-aircraft missiles in such a manner is inefficient, as such missiles carry small payloads and are optimized for destroying fragile aircraft in flight rather than ground targets. The reported Russian use of S-300 missiles in a ground attack role is also notable because of reports and indications that the Russians are having difficulty defending against Ukrainian manned air operations and missile strikes in the Southern Axis area. The decision to use S-300 missiles in this role in these circumstances may indicate that Russia is running out of surface-to-surface missiles or that it is running low on parts needed for the missiles’ air-to-air guidance or communications systems.