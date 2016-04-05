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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 14 лип, 2022 14:46
Frant написав: Schmit написав: vitaliian написав:
предлагаю поручить франту их возвращение, пусть покажет всу и всему форуму как надо воевать. На практике, а не пальцами по клавиатуре.
Цікава логіка.
Ви вибрали слуг, які згаяли 2,5 роки, зовсім не готувався до війни, не виготовили критично важливої зброї (маючи для цього усі можливості). Саме через це втрачені величезні території (як намене, саме через це і війна). І найголовніше - вас попереджали, що такий вибір закінчиться для країни катастрофою, так воно і сталось.
А тепер виправляти свої помилки пропонуєте противникам зеленої влади?
+++++
Чудова відповідь прихильникам зеленої влади.
Вони так і не відповіли, в чому її "геніальність".
rjkz написав:
Сейчас очень вероятно вторжение Китая на Тайвань
Ви не переводьте стрілки, будь ласка.
І дайте відповідь хоча би на одне питання, яке перед Вами поставили.
Очевидно профффессор и читать разучился и 2+2 не может сложить.
ДОцент, ты в каком окопе или палате?
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Додано: Чет 14 лип, 2022 14:57
vitaliian написав: Schmit написав:
Чем воевать? Оружия своего не сделали вовремя,
Стоп а куда делось оружие сделанное при ПАПе? Или Зеленский всё должен был за 2,5 года сделать, то что не делали 27 лет другие президенты.
Какая разница?
Некоторые очевидно не в состоянии перейти улицу, потому что у них от зеленого цвета светофора начинаются конвульсии.
Они даже соображать не могут, что если война все-таки случилась, то гибель людей неизбежна.
Они читать не умеют или воспринимать текст - на мои слова, что в создавшейся ситуации сделали максимально возможное прочитали что-то типа "враг бежит раздувая ноздри"
Еогда люди мыслят эмоциями и только своими, то с анализом обычно у них не очень.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 15:04
rjkz
Николай, так вы забетонировались в NY или кормите местного Трибеку в Tribeca?
А то часто вы ночью по нашему времени ну чересчур активны даже как для человека под амфетаминами?
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Додано: Чет 14 лип, 2022 15:07
juristkostya написав: andrijk777 написав: Schmit написав:
Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили».
Таки так, Зеленський це говорив. Дуже зацепила мене ця фраза.
Пиз**ти не мішки носити.
Особенно доставляет от человека, который оформил свою ялтинскую недвигу в российский реестр.
и есть этому доказательства?
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Додано: Чет 14 лип, 2022 15:14
sequence написав:
кто-то там писал, что ракет нет, из всех стиралок микросхемы извлекли. Снова тревоги каждый день, снова бьют по тылам
А ви "кого-то" не слухайте. Такого що "ракет немає" не буде ніколи. Мінімальний запас ракет обов'язково залишать.
А "б'ють по тилах" набагато менше.
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