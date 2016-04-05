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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1640164116421643
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:21

  andrijk777 написав:
  Витаха написав:"Военный эксперт" Олег Жданов сегодня заявил, что он не понимает планов нашего командования, которое не уничтожает антоновский и жд мост в Херсоне, тем самым позволяя врагу снабжаться и окапываться на этом направлении. Ведь враг всё равно эти мосты уничтожит, если ВСУ отобьёт Херсон.
Так же он заявляет о непонятных переговорах о вывозе зерна с прекращением огня на линии фронта, что приведёт в последующем к катастрофе.
До сегодня я не помню, чтобы у него были подобного рода заявления и критика в сторону нашего командования.

Скоріш за все наше вище командування планує домовлятись.

А як же наказ найвеличнішого "звільнити Південь"?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:А як же наказ найвеличнішого "звільнити Південь"?

не памятаю хто, але хтось казав, що на переговорах в Стамбілу русня вимагала припинення бойових дій в херсонському напрямку для експорту зерна. І "наказ" був відповіддю
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:27

  mephala написав:
  juristkostya написав:Особенно доставляет от человека, который оформил свою ялтинскую недвигу в российский реестр.


и есть этому доказательства?

Смотрите декларацию на сайте НАЗК.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:04

  pilker написав:
  sequence написав:кто-то там писал, что ракет нет, из всех стиралок микросхемы извлекли. Снова тревоги каждый день, снова бьют по тылам

свой техпроцесс на 90 нм, 65 нм у них есть. вероятно м.схемы для ракет им клепать под силу.

Это последние разработки совка в части аналогов 386/486 процессорам и микросхемам памятью на 64мб? Или что новее сделать смогли?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:05

  барабашов написав:Это последние разработки совка в части аналогов 386/486 процессорам и микросхемам памятью на 64мб? Или что новее сделать смогли?
суперджеты управляются с йотафонов
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:07

Але на вогневій - "шила в мішку не сховаєш"...

У Міноборони пояснили, чому засекречені дані щодо втрат на війні
«Цифри загиблих є державною таємницею під час воєнного стану. Вона зумовлена ​​військовою доцільністю і тим, що ворог не має знати ці цифри та використовувати це для власних цілей», - наголосила Маляр.

Також чиновниця закликала не поширювати неперевірені дані щодо кількості загиблих та інших втрат української армії.

«Ми звертаємося до громадян, громадських ініціатив, які намагаються публічно встановлювати ці цифри, думаючи, що хтось їх приховує, це не так, не працюйте на ворога та не відкривайте ці цифри до завершення воєнного стану», - заявила заступник міністра.
https://www.slovoidilo.ua/2022/07/14/no ... trat-vijni

Служу народу України!!!
Тримаю рот на замку! :roll:
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 14 лип, 2022 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:10

  Schmit написав:
  andrijk777 написав:
  Витаха написав:"Военный эксперт" Олег Жданов сегодня заявил, что он не понимает планов нашего командования, которое не уничтожает антоновский и жд мост в Херсоне, тем самым позволяя врагу снабжаться и окапываться на этом направлении. Ведь враг всё равно эти мосты уничтожит, если ВСУ отобьёт Херсон.
Так же он заявляет о непонятных переговорах о вывозе зерна с прекращением огня на линии фронта, что приведёт в последующем к катастрофе.
До сегодня я не помню, чтобы у него были подобного рода заявления и критика в сторону нашего командования.

Скоріш за все наше вище командування планує домовлятись.

А як же наказ найвеличнішого "звільнити Південь"?

По факту "уже договорились"
https://patrioty.org.ua/ecomomic/otse-t ... 28476.html
Євросоюз обговорює питання про скасування санкцій, введених щодо низки росіян у зв'язку з повномасштабною війною РФ проти України. Це відбувається на тлі того, як юристи ЄС виявили, що підстави, на яких застосовано обмеження, могли бути слабкими. Про це з посиланням на осіб, знайомих із питанням, повідомляє американське агентство Bloomberg, передають Патріоти України.

За даними журналістів, близько 30 осіб подали до суду на Євросоюз з вимогою виключити їх зі списку санкцій, а ще близько 10 звернулися до ЄС безпосередньо з тією ж метою. У середу, 13 липня, юридична служба Євросоюзу повідомила послам ЄС, що деякі із запитів підсанкційних осіб виправдані, оскільки надана ними інформація показала, що підстави для санкцій "були або слабкими, або застарілими, або неправдивими".

Документи, з якими ознайомилися у виданні, свідчать про те, що засновник компанії з виробництва добрив EuroChem Group AG та його дружина Олександра, сталевий магнат Олексій Мордашов та металургійний магнат Алішер Усманов були серед тих, хто звернувся до ЄС з проханням переглянути рішення про введення щодо них санкцій. В агентстві припустили, що, у разі перегляду, санкції знімуть лише з невеликої кількості осіб.

"Правова основа будь-яких санкцій має бути міцною, оскільки програш судової справи пов'язаний з репутаційними та економічними ризиками для ЄС. З усім тим, для зняття санкцій з деяких осіб потрібна підтримка держав-членів, і деякі дипломати закликали не приймати поспішних рішень на зустрічі в середу", — йдеться у публікації.

И в Заявлении звучало три "разблокированных" порта.
Так, что процесс только верстается.
Kudrjavuy
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