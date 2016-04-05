Витаха написав:"Военный эксперт" Олег Жданов сегодня заявил, что он не понимает планов нашего командования, которое не уничтожает антоновский и жд мост в Херсоне, тем самым позволяя врагу снабжаться и окапываться на этом направлении. Ведь враг всё равно эти мосты уничтожит, если ВСУ отобьёт Херсон. Так же он заявляет о непонятных переговорах о вывозе зерна с прекращением огня на линии фронта, что приведёт в последующем к катастрофе. До сегодня я не помню, чтобы у него были подобного рода заявления и критика в сторону нашего командования.
Скоріш за все наше вище командування планує домовлятись.
У Міноборони пояснили, чому засекречені дані щодо втрат на війні «Цифри загиблих є державною таємницею під час воєнного стану. Вона зумовлена військовою доцільністю і тим, що ворог не має знати ці цифри та використовувати це для власних цілей», - наголосила Маляр.
Також чиновниця закликала не поширювати неперевірені дані щодо кількості загиблих та інших втрат української армії.
«Ми звертаємося до громадян, громадських ініціатив, які намагаються публічно встановлювати ці цифри, думаючи, що хтось їх приховує, це не так, не працюйте на ворога та не відкривайте ці цифри до завершення воєнного стану», - заявила заступник міністра. https://www.slovoidilo.ua/2022/07/14/no ... trat-vijni
Служу народу України!!! Тримаю рот на замку!
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 14 лип, 2022 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Витаха написав:"Военный эксперт" Олег Жданов сегодня заявил, что он не понимает планов нашего командования, которое не уничтожает антоновский и жд мост в Херсоне, тем самым позволяя врагу снабжаться и окапываться на этом направлении. Ведь враг всё равно эти мосты уничтожит, если ВСУ отобьёт Херсон. Так же он заявляет о непонятных переговорах о вывозе зерна с прекращением огня на линии фронта, что приведёт в последующем к катастрофе. До сегодня я не помню, чтобы у него были подобного рода заявления и критика в сторону нашего командования.
Скоріш за все наше вище командування планує домовлятись.
А як же наказ найвеличнішого "звільнити Південь"?
По факту "уже договорились"
https://patrioty.org.ua/ecomomic/otse-t ... 28476.html Євросоюз обговорює питання про скасування санкцій, введених щодо низки росіян у зв'язку з повномасштабною війною РФ проти України. Це відбувається на тлі того, як юристи ЄС виявили, що підстави, на яких застосовано обмеження, могли бути слабкими. Про це з посиланням на осіб, знайомих із питанням, повідомляє американське агентство Bloomberg, передають Патріоти України.
За даними журналістів, близько 30 осіб подали до суду на Євросоюз з вимогою виключити їх зі списку санкцій, а ще близько 10 звернулися до ЄС безпосередньо з тією ж метою. У середу, 13 липня, юридична служба Євросоюзу повідомила послам ЄС, що деякі із запитів підсанкційних осіб виправдані, оскільки надана ними інформація показала, що підстави для санкцій "були або слабкими, або застарілими, або неправдивими".
Документи, з якими ознайомилися у виданні, свідчать про те, що засновник компанії з виробництва добрив EuroChem Group AG та його дружина Олександра, сталевий магнат Олексій Мордашов та металургійний магнат Алішер Усманов були серед тих, хто звернувся до ЄС з проханням переглянути рішення про введення щодо них санкцій. В агентстві припустили, що, у разі перегляду, санкції знімуть лише з невеликої кількості осіб.
"Правова основа будь-яких санкцій має бути міцною, оскільки програш судової справи пов'язаний з репутаційними та економічними ризиками для ЄС. З усім тим, для зняття санкцій з деяких осіб потрібна підтримка держав-членів, і деякі дипломати закликали не приймати поспішних рішень на зустрічі в середу", — йдеться у публікації.
И в Заявлении звучало три "разблокированных" порта. Так, что процесс только верстается.