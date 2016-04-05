Додано: Чет 14 лип, 2022 17:33

Успіх написав: budivelnik написав: kryminalist написав: rjkz так ви просто не знаєте навіть 10% того, що зараз відбувається. А про теперішній фронт взагалі нема що і говорити. Не хочу зрадойобити, але повірте, те що розказують в неті, по телевізору і навіть наші американські та європейські друзі абсолютно ніяк не відповідає реальній картині. Скажу просто так один момент. Вже приблизно 2 місяці лише по одній Львівській області кожного дня привозять і хоронять від 10 до 30 наших військових. Це лише одна область. Ще 3-4 місяці такої війни і на фронт поженуть студентів з пенсіонерами. так ви просто не знаєте навіть 10% того, що зараз відбувається. А про теперішній фронт взагалі нема що і говорити. Не хочу зрадойобити, але повірте, те що розказують в неті, по телевізору і навіть наші американські та європейські друзі абсолютно ніяк не відповідає реальній картині. Скажу просто так один момент. Вже приблизно 2 місяці лише по одній Львівській області кожного дня привозять і хоронять від 10 до 30 наших військових. Це лише одна область. Ще 3-4 місяці такої війни і на фронт поженуть студентів з пенсіонерами. Чергова страшилка , від чергового перестрашеного..от тільки він вдає перестрашеного за гроші? чи думає що його брехню важко спростувати?

1 Ви львівянин?

Якщо так, пропоную сходити на Личаківський цвинтар , збоку якого на спеціально виділеному майданчику якраз хоронять усіх загинувших на цій війні

2 Сьогодні там менше 40 могил і 140 день....Тобто 0,3 в день

3 Львів це 50% Львівської області...тому 0,3 в день приблизно дорівнює 0,6 по області..які точно в рази менше від ваших 10-30...





Нагадаю

Вже станом на сьогодні ЗСУ,Нацгвардія і ТРО становлять 700 000-900 000...

При втратах в 16800(експертні оцінки)*3(разом з пораненими)=50 000 - до пенсіонерів ми доберемось десь на 2000+ день війни.... Чергова страшилка , від чергового перестрашеного..от тільки він вдає перестрашеного за гроші? чи думає що його брехню важко спростувати?1 Ви львівянин?Якщо так, пропоную сходити на Личаківський цвинтар , збоку якого на спеціально виділеному майданчику якраз хоронять усіх загинувших на цій війні2 Сьогодні там менше 40 могил і 140 день....Тобто 0,3 в день3 Львів це 50% Львівської області...тому 0,3 в день приблизно дорівнює 0,6 по області..які точно в рази менше від ваших 10-30...НагадаюВже станом на сьогодні ЗСУ,Нацгвардія і ТРО становлять 700 000-900 000...При втратах в 16800(експертні оцінки)*3(разом з пораненими)=50 000 - до пенсіонерів ми доберемось десь на 2000+ день війни.... Порахувати в місті Лева могили загиблих легко, а от скільки могил є по селах Львівщини і інших областей?

Ще раз кажу - нажаль, тут/на фронті - термінаторів нема!

І, тут/на фронті - інформації більше, так як є родичі, чи друзі в кожного з інших бригад... - по телефону всі діляться інформацією.



Тому, краще на цю тему не говорити... Порахувати в місті Лева могили загиблих легко, а от скільки могил є по селах Львівщини і інших областей?Ще раз кажу - нажаль, тут/на фронті - термінаторів нема!І, тут/на фронті - інформації більше, так як є родичі, чи друзі в кожного з інших бригад... - по телефону всі діляться інформацією.Тому, краще на цю тему не говорити...

Є цифриЄ люди які вміють оперувати цифрамиа є перестрашенні( по життю чи за гроші - не головне) факт вони просто бояться всього і з радістю всмоктують в себе всі страшилки зовні..і цим всмоктувачам є узагальнююча назва - КОРИСНІ ІДОТИ....Частина з них може навіть опинитись на третій лінії в 10 км від бойових дій..і отримуючи по 100 000 -все одно плакатись і рахувати курсиТочно так само як ці ж люди плакались як їм погано продавати велозапчастини..але за 5 років продажів купили дві квартири...всім би так погано жилось..Так отТі хто вміє рахувати - може зрозуміти1 Для того щоб вийти на 17000 втрат за 140 днів- треба щоб місто в 1 млн втрачало (хоронило) 3 особи щоденно....2 Якщо на найпрестижнішому місцю поховання Львова хоронять в 10 разів менше - то про що це говорить?Про те що 90% львівян хоронять своїх рідних десь по закоулках?І хто повірить в цю маячню?Я особисто не вірю..Тепер по селам...Львівська область це ще 1 млн...і в ній також щоденно може відбутись 3 похорони..і ми їх не побачимо..але навіть ці втрати це 2-2,5% від вже відмобілізованої живої сили.Так нам не вистарчає важкого озброєння і тому 50000 орків під Лисичанськом мають перевагу в артилерії в 10 разів, в танках в 20 разів, а в живій силі в 5 разів....Але може тому ми втрачаємо території а не людей, що в нас скупченість військових на км бою в рази менша? Тому наш один снаряд пущений в сторону атакуючих забирає в 5 разів більше ніж 100 снарядів запущених в нашу сторону..Це хоч зрозуміло...Ще раз - чим нижча концентрація - тим важче нанести втрати артилерійськими залпами по площам...а артилерія це саме те в чому у нас була найбільший перекос не в нашу сторону...І навіть заразЯк казав Рауль(дві кінських сили)Виступ ВІА Хаймарсики проходить успішно і подекуди на Біс...але все одно в основному вони бють по складам а не по людям..А от москалики бють ракетами по людям6 калібрів * 6 млн доларів штука = 20 загиблих у ВінниціХаймарс=0,2 млн заряд, за 6 млн = 30 пусків = 6 складів по мінімум 1000 тонн боєприпасів...Питання для перестрашенихІ хто при таких розкладах переможе?