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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 16411642164316441645>
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:21

  andrijk777 написав:
  Витаха написав:"Военный эксперт" Олег Жданов сегодня заявил, что он не понимает планов нашего командования, которое не уничтожает антоновский и жд мост в Херсоне, тем самым позволяя врагу снабжаться и окапываться на этом направлении. Ведь враг всё равно эти мосты уничтожит, если ВСУ отобьёт Херсон.
Так же он заявляет о непонятных переговорах о вывозе зерна с прекращением огня на линии фронта, что приведёт в последующем к катастрофе.
До сегодня я не помню, чтобы у него были подобного рода заявления и критика в сторону нашего командования.

Скоріш за все наше вище командування планує домовлятись.

А як же наказ найвеличнішого "звільнити Південь"?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:А як же наказ найвеличнішого "звільнити Південь"?

не памятаю хто, але хтось казав, що на переговорах в Стамбілу русня вимагала припинення бойових дій в херсонському напрямку для експорту зерна. І "наказ" був відповіддю
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:27

  mephala написав:
  juristkostya написав:Особенно доставляет от человека, который оформил свою ялтинскую недвигу в российский реестр.


и есть этому доказательства?

Смотрите декларацию на сайте НАЗК.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:04

  pilker написав:
  sequence написав:кто-то там писал, что ракет нет, из всех стиралок микросхемы извлекли. Снова тревоги каждый день, снова бьют по тылам

свой техпроцесс на 90 нм, 65 нм у них есть. вероятно м.схемы для ракет им клепать под силу.

Это последние разработки совка в части аналогов 386/486 процессорам и микросхемам памятью на 64мб? Или что новее сделать смогли?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:05

  барабашов написав:Это последние разработки совка в части аналогов 386/486 процессорам и микросхемам памятью на 64мб? Или что новее сделать смогли?
суперджеты управляются с йотафонов
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:07

Але на вогневій - "шила в мішку не сховаєш"...

У Міноборони пояснили, чому засекречені дані щодо втрат на війні
«Цифри загиблих є державною таємницею під час воєнного стану. Вона зумовлена ​​військовою доцільністю і тим, що ворог не має знати ці цифри та використовувати це для власних цілей», - наголосила Маляр.

Також чиновниця закликала не поширювати неперевірені дані щодо кількості загиблих та інших втрат української армії.

«Ми звертаємося до громадян, громадських ініціатив, які намагаються публічно встановлювати ці цифри, думаючи, що хтось їх приховує, це не так, не працюйте на ворога та не відкривайте ці цифри до завершення воєнного стану», - заявила заступник міністра.
https://www.slovoidilo.ua/2022/07/14/no ... trat-vijni

Служу народу України!!!
Тримаю рот на замку! :roll:
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 14 лип, 2022 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:10

  Schmit написав:
  andrijk777 написав:
  Витаха написав:"Военный эксперт" Олег Жданов сегодня заявил, что он не понимает планов нашего командования, которое не уничтожает антоновский и жд мост в Херсоне, тем самым позволяя врагу снабжаться и окапываться на этом направлении. Ведь враг всё равно эти мосты уничтожит, если ВСУ отобьёт Херсон.
Так же он заявляет о непонятных переговорах о вывозе зерна с прекращением огня на линии фронта, что приведёт в последующем к катастрофе.
До сегодня я не помню, чтобы у него были подобного рода заявления и критика в сторону нашего командования.

Скоріш за все наше вище командування планує домовлятись.

А як же наказ найвеличнішого "звільнити Південь"?

По факту "уже договорились"
https://patrioty.org.ua/ecomomic/otse-t ... 28476.html
Євросоюз обговорює питання про скасування санкцій, введених щодо низки росіян у зв'язку з повномасштабною війною РФ проти України. Це відбувається на тлі того, як юристи ЄС виявили, що підстави, на яких застосовано обмеження, могли бути слабкими. Про це з посиланням на осіб, знайомих із питанням, повідомляє американське агентство Bloomberg, передають Патріоти України.

За даними журналістів, близько 30 осіб подали до суду на Євросоюз з вимогою виключити їх зі списку санкцій, а ще близько 10 звернулися до ЄС безпосередньо з тією ж метою. У середу, 13 липня, юридична служба Євросоюзу повідомила послам ЄС, що деякі із запитів підсанкційних осіб виправдані, оскільки надана ними інформація показала, що підстави для санкцій "були або слабкими, або застарілими, або неправдивими".

Документи, з якими ознайомилися у виданні, свідчать про те, що засновник компанії з виробництва добрив EuroChem Group AG та його дружина Олександра, сталевий магнат Олексій Мордашов та металургійний магнат Алішер Усманов були серед тих, хто звернувся до ЄС з проханням переглянути рішення про введення щодо них санкцій. В агентстві припустили, що, у разі перегляду, санкції знімуть лише з невеликої кількості осіб.

"Правова основа будь-яких санкцій має бути міцною, оскільки програш судової справи пов'язаний з репутаційними та економічними ризиками для ЄС. З усім тим, для зняття санкцій з деяких осіб потрібна підтримка держав-членів, і деякі дипломати закликали не приймати поспішних рішень на зустрічі в середу", — йдеться у публікації.

И в Заявлении звучало три "разблокированных" порта.
Так, что процесс только верстается.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:25

За крок до сплавлених думок©)))

  Витаха написав:"Военный эксперт" Олег Жданов сегодня заявил, что он не понимает планов нашего командования, которое не уничтожает антоновский и жд мост в Херсоне, тем самым позволяя врагу снабжаться и окапываться на этом направлении. Ведь враг всё равно эти мосты уничтожит, если ВСУ отобьёт Херсон.
Так же он заявляет о непонятных переговорах о вывозе зерна с прекращением огня на линии фронта, что приведёт в последующем к катастрофе.
До сегодня я не помню, чтобы у него были подобного рода заявления и критика в сторону нашего командования.

Так я теж вже багато разів писав, що багато чого не розумію тут/на вогневій!
А може то існує якийсь "хитрий план"?🤔 :mrgreen:
Може, і ця моя казочка - входить в частину цього хитрющого плану? :wink: :mrgreen:
  Успіх написав:Тому... - розкажу казочку

===
Ну все, рибаки - треба виловити всю рибу з цього озера!
Еге-геййййй!
Таксссссс.... приїхали, закинули 1 спінінг, так як ще 3 дома заплутані/поламані - треба ремонтувати...
Ну, нічого - ми і так всю рибу виловим - ми ж не одні!
Еге-геййййй!!!
Хмммммм...🤔 а де решта рибалок?
Так, чую десь далеко в камишах хтось ще рибачить малими вудочками...- молодці! А ще?
Ага, і ще на другому березі - хтось кидає 1 спінінг...
А ще?
Тиша...
Хмммм...- може завтра буде більше рибаків?
Наступного дня... - ого, а чого ми тільки одні?
Може завтра будуть?
Так і тиждень пройшов.... - і виявилось, що рибалок було найбільше саме в перший день))
А як же тоді цю всю рибу ми мали виловити?
Ну, ладно - ми трохи наловили, але це далеко не те!

Ну, нічого... - кажуть, що скоро таки рибалок побільшає і спінінги будуть мати круті - тож подивимось...

Далі буде

Гарна казочка?
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:31

  sashaqbl написав:Витаха чим?

Два десятка ракет с хаймарсов наведдëнные в один пролëт сделают своë дело.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:33

  Успіх написав:
  budivelnik написав:
  kryminalist написав:rjkz так ви просто не знаєте навіть 10% того, що зараз відбувається. А про теперішній фронт взагалі нема що і говорити. Не хочу зрадойобити, але повірте, те що розказують в неті, по телевізору і навіть наші американські та європейські друзі абсолютно ніяк не відповідає реальній картині. Скажу просто так один момент. Вже приблизно 2 місяці лише по одній Львівській області кожного дня привозять і хоронять від 10 до 30 наших військових. Це лише одна область. Ще 3-4 місяці такої війни і на фронт поженуть студентів з пенсіонерами.
Чергова страшилка , від чергового перестрашеного..от тільки він вдає перестрашеного за гроші? чи думає що його брехню важко спростувати?
1 Ви львівянин?
Якщо так, пропоную сходити на Личаківський цвинтар , збоку якого на спеціально виділеному майданчику якраз хоронять усіх загинувших на цій війні
2 Сьогодні там менше 40 могил і 140 день....Тобто 0,3 в день
3 Львів це 50% Львівської області...тому 0,3 в день приблизно дорівнює 0,6 по області..які точно в рази менше від ваших 10-30...


Нагадаю
Вже станом на сьогодні ЗСУ,Нацгвардія і ТРО становлять 700 000-900 000...
При втратах в 16800(експертні оцінки)*3(разом з пораненими)=50 000 - до пенсіонерів ми доберемось десь на 2000+ день війни....
Порахувати в місті Лева могили загиблих легко, а от скільки могил є по селах Львівщини і інших областей?
Ще раз кажу - нажаль, тут/на фронті - термінаторів нема!
І, тут/на фронті - інформації більше, так як є родичі, чи друзі в кожного з інших бригад... - по телефону всі діляться інформацією.

Тому, краще на цю тему не говорити...
Є цифри
Є люди які вміють оперувати цифрами
а є перестрашенні( по життю чи за гроші - не головне) факт вони просто бояться всього і з радістю всмоктують в себе всі страшилки зовні..і цим всмоктувачам є узагальнююча назва - КОРИСНІ ІДОТИ....
Частина з них може навіть опинитись на третій лінії в 10 км від бойових дій..і отримуючи по 100 000 -все одно плакатись і рахувати курси
Точно так само як ці ж люди плакались як їм погано продавати велозапчастини..але за 5 років продажів купили дві квартири...
всім би так погано жилось..

Так от
Ті хто вміє рахувати - може зрозуміти
1 Для того щоб вийти на 17000 втрат за 140 днів- треба щоб місто в 1 млн втрачало (хоронило) 3 особи щоденно....
2 Якщо на найпрестижнішому місцю поховання Львова хоронять в 10 разів менше - то про що це говорить?
Про те що 90% львівян хоронять своїх рідних десь по закоулках?
І хто повірить в цю маячню?

Я особисто не вірю..

Тепер по селам...
Львівська область це ще 1 млн...і в ній також щоденно може відбутись 3 похорони..і ми їх не побачимо..але навіть ці втрати це 2-2,5% від вже відмобілізованої живої сили.
Так нам не вистарчає важкого озброєння і тому 50000 орків під Лисичанськом мають перевагу в артилерії в 10 разів, в танках в 20 разів, а в живій силі в 5 разів....
Але може тому ми втрачаємо території а не людей, що в нас скупченість військових на км бою в рази менша? Тому наш один снаряд пущений в сторону атакуючих забирає в 5 разів більше ніж 100 снарядів запущених в нашу сторону..
Це хоч зрозуміло...

Ще раз - чим нижча концентрація - тим важче нанести втрати артилерійськими залпами по площам...а артилерія це саме те в чому у нас була найбільший перекос не в нашу сторону...
І навіть зараз
Як казав Рауль(дві кінських сили)
Виступ ВІА Хаймарсики проходить успішно і подекуди на Біс...але все одно в основному вони бють по складам а не по людям..

А от москалики бють ракетами по людям
6 калібрів * 6 млн доларів штука = 20 загиблих у Вінниці
Хаймарс=0,2 млн заряд, за 6 млн = 30 пусків = 6 складів по мінімум 1000 тонн боєприпасів...

Питання для перестрашених
І хто при таких розкладах переможе?
budivelnik
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