Витаха написав:"Военный эксперт" Олег Жданов сегодня заявил, что он не понимает планов нашего командования, которое не уничтожает антоновский и жд мост в Херсоне, тем самым позволяя врагу снабжаться и окапываться на этом направлении. Ведь враг всё равно эти мосты уничтожит, если ВСУ отобьёт Херсон. Так же он заявляет о непонятных переговорах о вывозе зерна с прекращением огня на линии фронта, что приведёт в последующем к катастрофе. До сегодня я не помню, чтобы у него были подобного рода заявления и критика в сторону нашего командования.
Скоріш за все наше вище командування планує домовлятись.
Вище політичне командування ??? бо мені здаеться військове не буде згодне.
Был на даче, 5 км от линии фронта под Запорожьем, что из неприятного - в отличии от моих предыдущих приездов с ночёвкой - работают из арты только орочная - были прилёты градов по Степногорску и Приморскому, наших не слышно, правда после прилётов по Приморскому у орков начал рваться боекомплект...
Прежде всего, отмечу, что удар сегодня по городу был нанесён дорогими, не менее $7 млн за штуку, крылатыми ракетами «Калибр», которые россия сейчас не может производить серийно. Эти ракеты дефицитные, а практически весь надводный состав Черноморской флотилии имеет сейчас неполную загрузку ПУ.
Россия ежедневно обстреливает Харьков, Николаев, Славянск, Краматорск, Бахмут и прочие города и села у линии фронта ствольной и реактивной артиллерией, сея террор и хаос за сравнительно меньшую цену. Зачем тратить дефицитный и невосполнимый боезапас стоимостью $50 млн? Чтобы посеять в отдельно взятой Виннице террор и хаос? Глупо.
Прежде всего, отмечу, что удар сегодня по городу был нанесён дорогими, не менее $7 млн за штуку, крылатыми ракетами «Калибр», которые россия сейчас не может производить серийно. Эти ракеты дефицитные, а практически весь надводный состав Черноморской флотилии имеет сейчас неполную загрузку ПУ.
Россия ежедневно обстреливает Харьков, Николаев, Славянск, Краматорск, Бахмут и прочие города и села у линии фронта ствольной и реактивной артиллерией, сея террор и хаос за сравнительно меньшую цену. Зачем тратить дефицитный и невосполнимый боезапас стоимостью $50 млн? Чтобы посеять в отдельно взятой Виннице террор и хаос? Глупо.
Так они ж якобы по дому офицеров целились, и судя по фото с места событий там реально военные где то рядом базировались. Калибрами потому и стреляют, что достать до Винницы только ими и могут.
sequence написав:кто-то там писал, что ракет нет, из всех стиралок микросхемы извлекли. Снова тревоги каждый день, снова бьют по тылам
свой техпроцесс на 90 нм, 65 нм у них есть. вероятно м.схемы для ракет им клепать под силу.
Это последние разработки совка в части аналогов 386/486 процессорам и микросхемам памятью на 64мб? Или что новее сделать смогли?
для ракет 180-90 нормуль будет. имхо. по годам техпроцессы можно глянуть по ссыли https://en.wikipedia.org/wiki/180_nm_process вроде они ставят задачу 28 нм к 2030. а шо есть страны с полной локализацией производства микроэлектроники по техпроцессу , например, 32 нм ?
Востаннє редагувалось pilker в Чет 14 лип, 2022 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:У Міноборони пояснили, чому засекречені дані щодо втрат на війні «Цифри загиблих є державною таємницею під час воєнного стану. Вона зумовлена військовою доцільністю і тим, що ворог не має знати ці цифри та використовувати це для власних цілей», - наголосила Маляр.
Також чиновниця закликала не поширювати неперевірені дані щодо кількості загиблих та інших втрат української армії.
Я б тут на форумі взагалі банив назавжди за подібні обговорення наших втрат, у воєнний час, тим більше у зрадойобському контексті.
Так, втрати є. Так, вони менші ніж у ворога, і, наприклад, у сотні разів менші, ніж під час Другої Світової, тому в нас вже конфлікт "низької інтенсивності".
Ні на загальний хід війни, ні на демографію ці втрати суттєво не впливають, але, звичайно, ми втрачаємо кращих, на відміну від русні. На цьому тему пропоную закрити.