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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1642164316441645>
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:34

список военной помощи, что предоставила Германия Украине:

• 900 противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 3 тысячи боеприпасов к ним;
• 14 900 противотанковых мин;
• 500 противовоздушных ракет Stinger;
• 2700 ПЗРК «Стрела»;
• 7 155-мм самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000;
• 21,8 миллиона патронов к пистолетам;
• 54 бронетранспортера M113 с вооружением (техника из Дании, передача финансируется Германией);
• 3 РСЗО MARS с боеприпасами;
• 3 самоходных гаубицы 2000 года производства;
• 4 тысячи 35-мм патронов к противовоздушным танкам Gepard+ еще 6 тысяч патронов;
• 53 тысячи боеприпасов для ПВО;
• 65 холодильников для медицинского имущества;
• 1 пункт дезактивации автотранспорта;
• 8 мобильных наземных радаров и тепловизионных приборов;
• 10 (+10) автономных наземных дронов;
• 14 тягачей и 14 полуприцепов;
• 2 трактора и 4 прицепа;
• 43 разведывательных дрона;
• 1 высокочастотный прибор с оборудованием;
• 10 защищенных автомобилей;
• 8 электронных устройств для борьбы с дронами;
• 4 мобильных дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования;
• систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM;
• РЛС обнаружения артиллерии COBRA;
• 80 пикапов;
• 100 тысяч аптечек первой медицинской помощи;
• 3 бронированные эвакуационные машины;
• запчасти к самолетам МиГ-29;
• 3 ремонтные машины Bergepanzer 2.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:42

  kryminalist написав:
  sequence написав:кто-то там писал, что ракет нет, из всех стиралок микросхемы извлекли. Снова тревоги каждый день, снова бьют по тылам
Ракети є, і дуже багато, по-друге - диряві так звані санкції цілком легко обходять, тому ракети штампують такими самими темпами, як і до війни
І скільки штампували до війни?
В 1978 почали розробку, в 1998 продовжили , в 2007 прийняли на озброєння...наштампували з 2007 по 2022 - 600 штук....це 3 штуки в місяць...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:00

  andrijk777 написав:
  Витаха написав:"Военный эксперт" Олег Жданов сегодня заявил, что он не понимает планов нашего командования, которое не уничтожает антоновский и жд мост в Херсоне, тем самым позволяя врагу снабжаться и окапываться на этом направлении. Ведь враг всё равно эти мосты уничтожит, если ВСУ отобьёт Херсон.
Так же он заявляет о непонятных переговорах о вывозе зерна с прекращением огня на линии фронта, что приведёт в последующем к катастрофе.
До сегодня я не помню, чтобы у него были подобного рода заявления и критика в сторону нашего командования.

Скоріш за все наше вище командування планує домовлятись.

Вище політичне командування ??? бо мені здаеться військове не буде згодне.
никто
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:06

Был на даче, 5 км от линии фронта под Запорожьем, что из неприятного - в отличии от моих предыдущих приездов с ночёвкой - работают из арты только орочная - были прилёты градов по Степногорску и Приморскому, наших не слышно, правда после прилётов по Приморскому у орков начал рваться боекомплект...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://site.ua/alexander.kovalenko/vin ... ya-iykp662

Прежде всего, отмечу, что удар сегодня по городу был нанесён дорогими, не менее $7 млн за штуку, крылатыми ракетами «Калибр», которые россия сейчас не может производить серийно. Эти ракеты дефицитные, а практически весь надводный состав Черноморской флотилии имеет сейчас неполную загрузку ПУ.

Россия ежедневно обстреливает Харьков, Николаев, Славянск, Краматорск, Бахмут и прочие города и села у линии фронта ствольной и реактивной артиллерией, сея террор и хаос за сравнительно меньшую цену. Зачем тратить дефицитный и невосполнимый боезапас стоимостью $50 млн? Чтобы посеять в отдельно взятой Виннице террор и хаос? Глупо.
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:42

  zerocool написав:https://site.ua/alexander.kovalenko/vinnica-tri-faktora-voennogo-prestupleniya-iykp662

Прежде всего, отмечу, что удар сегодня по городу был нанесён дорогими, не менее $7 млн за штуку, крылатыми ракетами «Калибр», которые россия сейчас не может производить серийно. Эти ракеты дефицитные, а практически весь надводный состав Черноморской флотилии имеет сейчас неполную загрузку ПУ.

Россия ежедневно обстреливает Харьков, Николаев, Славянск, Краматорск, Бахмут и прочие города и села у линии фронта ствольной и реактивной артиллерией, сея террор и хаос за сравнительно меньшую цену. Зачем тратить дефицитный и невосполнимый боезапас стоимостью $50 млн? Чтобы посеять в отдельно взятой Виннице террор и хаос? Глупо.

Так они ж якобы по дому офицеров целились, и судя по фото с места событий там реально военные где то рядом базировались. Калибрами потому и стреляют, что достать до Винницы только ими и могут.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:43

  барабашов написав:
  pilker написав:
  sequence написав:кто-то там писал, что ракет нет, из всех стиралок микросхемы извлекли. Снова тревоги каждый день, снова бьют по тылам

свой техпроцесс на 90 нм, 65 нм у них есть. вероятно м.схемы для ракет им клепать под силу.

Это последние разработки совка в части аналогов 386/486 процессорам и микросхемам памятью на 64мб? Или что новее сделать смогли?

для ракет 180-90 нормуль будет. имхо.
по годам техпроцессы можно глянуть по ссыли
https://en.wikipedia.org/wiki/180_nm_process
вроде они ставят задачу 28 нм к 2030. а шо есть страны с полной локализацией производства микроэлектроники по техпроцессу , например, 32 нм ?
Востаннє редагувалось pilker в Чет 14 лип, 2022 19:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:50

  Успіх написав:У Міноборони пояснили, чому засекречені дані щодо втрат на війні
«Цифри загиблих є державною таємницею під час воєнного стану. Вона зумовлена ​​військовою доцільністю і тим, що ворог не має знати ці цифри та використовувати це для власних цілей», - наголосила Маляр.

Також чиновниця закликала не поширювати неперевірені дані щодо кількості загиблих та інших втрат української армії.


Я б тут на форумі взагалі банив назавжди за подібні обговорення наших втрат, у воєнний час, тим більше у зрадойобському контексті.

Так, втрати є. Так, вони менші ніж у ворога, і, наприклад, у сотні разів менші, ніж під час Другої Світової, тому в нас вже конфлікт "низької інтенсивності".

Ні на загальний хід війни, ні на демографію ці втрати суттєво не впливають, але, звичайно, ми втрачаємо кращих, на відміну від русні.
На цьому тему пропоную закрити.
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:53

  budivelnik написав:він мене захищає - я його за це годую...
не совсем одно и то же. Он жизнью рискует а ты диабетом и циррозом печени.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:56

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:він мене захищає - я його за це годую...
не совсем одно и то же. Он жизнью рискует а ты диабетом и циррозом печени.

Та вообще не в тему. Размеры бюджетного дефицита показывают, что если кто и кормит нашу армию, то это налогоплательщики запада. А совсем не наш собственный тыл.
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