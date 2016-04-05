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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 14 лип, 2022 18:56
vitaliian написав: budivelnik написав:
він мене захищає - я його за це годую...
не совсем одно и то же. Он жизнью рискует а ты диабетом и циррозом печени.
Давай так....
а - Скільки він протримається без харчів/патронів/води?- так от це забезпечує населення яке працює і платить податки
б - а скільки протримаюсь я, якщо він програє?
Тепер розумієш , що в цьому житті все на терезах....і його ризик пробують урівноважити за рахунок збільшення його доходів...
Як би то не було, але армія укомплектована.
При цьому я далекий що всі в Армії- пішли за грошима
Але твердо переконаний що ідейних - максимум 30%
і 70% - долярчиків....
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Додано: Чет 14 лип, 2022 19:00
Hotab написав: alfredhaos написав:
Как вы оправдаете 4 калибра по офисному зданию в Виннице сегодня? Бессмысленно и дорого?
Боброедка симонян старджує, що попали по будинку офіцерів. Він там і справді десь поряд. Але здається не попали. Може місцеві більше натякнуть.
Schmit написав:
Около 150 кг это мало?
Плюс недогоріле ракетне паливо, якщо летіла вона небагато. Щось там запалити може. Але руйнівний ефект мінімальний. Там металеві "колінця" розлітаються колом.
Как винничанин.
Попали в Дом Быта, это через дорого от Дома Офицеров.
Растояние где-то 100-150 метров.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 19:00
juristkostya написав: vitaliian написав: budivelnik написав:
він мене захищає - я його за це годую...
не совсем одно и то же. Он жизнью рискует а ты диабетом и циррозом печени.
Та вообще не в тему. Размеры бюджетного дефицита показывают, что если кто и кормит нашу армию, то это налогоплательщики запада. А совсем не наш собственный тыл.
Ага...
Те що наші розповідають про те що їм треба 9 млрд в місяць - так я б на їх місці також розповідав...
А от два запитання
5 місяць воюємо
Бюджетні витрати(заплановані на 5 місяців) - 1500 млрд грн=50 млрд доларів
20 доларів за цей час нам за все про все - дали
А звідки взялись ще 30 ?+ 10 на додаткові витрати?
Думай деколи
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Додано: Чет 14 лип, 2022 19:10
Хомякоид написав:
Как винничанин.
Попали в Дом Быта, это через дорого от Дома Офицеров.
Растояние где-то 100-150 метров.
а что сейчас в доме офицеров и что было в доме быта?
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Додано: Чет 14 лип, 2022 19:10
budivelnik написав:
а скільки протримаюсь я, якщо він програє?
Ху ю(це англійською "хто ти" якщо щось)) ) - як я тут орків не втримаю, то за декілька тижнів вони постукають у твою хату ногою!
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Додано: Чет 14 лип, 2022 19:12
Успіх написав: budivelnik написав:
а скільки протримаюсь я, якщо він програє?
Ху ю(це англійською "хто ти" якщо щось)) ) - як я тут орків не втримаю, то за декілька тижнів вони постукають у твою хату ногою!
наплюйте. Он все равно не признает, что глупость ляпнул.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 19:16
Успіх написав: budivelnik написав:
а скільки протримаюсь я, якщо він програє?
Ху ю(це англійською "хто ти" якщо щось)) ) - як я тут орків не втримаю, то за декілька тижнів вони постукають у твою хату ногою!
Якщо в тебе сьогодні закінчиться хавчик - ти через три дні з протягнутою рукою пійдеш в орків пожерти просити..там вони тебе й ...
А до мене прийдуть в кращому випадку через місяць...по дорозі поспілкуються з твоєю дружиною..а мене в спокої залишать..
Тому ти не герой...
Ти мудельман,який прямо порушує вказівки свого ж керівництва.
Нагадай мені
Тобі казали користуватись телефоном раз в добу з обовязковим переміщенням на кілька сот метрів від
а - позицій
б - місць відпочинку особового складу або прийняття їжі?
А після того як згадаєш - сам зрозумієш який ти дурень.
Я хочу щоб ти завалив як можна більше орків і повернувся до дружини цілим і здоровим
а ти все робиш щоб орки якнайшвидше валянули в тебе з телефоном...
Ти то ладно
А інші чим завинили?
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Додано: Чет 14 лип, 2022 19:19
budivelnik ты под мухой? человек в здравом уме такое не напишет.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 19:20
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Как винничанин.
Попали в Дом Быта, это через дорого от Дома Офицеров.
Растояние где-то 100-150 метров.
а что сейчас в доме офицеров и что было в доме быта?
Дом офицеров это крытый концертный зал, от военных там одно название.
Дом быта здавался в аренду покомнатно всяким офисам и магазинчикам, там 8 этажей, комнат 30-40 на этаже.
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