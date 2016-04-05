budivelnik написав:він мене захищає - я його за це годую...
не совсем одно и то же. Он жизнью рискует а ты диабетом и циррозом печени.
Та вообще не в тему. Размеры бюджетного дефицита показывают, что если кто и кормит нашу армию, то это налогоплательщики запада. А совсем не наш собственный тыл.
Ага... Те що наші розповідають про те що їм треба 9 млрд в місяць - так я б на їх місці також розповідав... А от два запитання 5 місяць воюємо Бюджетні витрати(заплановані на 5 місяців) - 1500 млрд грн=50 млрд доларів 20 доларів за цей час нам за все про все - дали А звідки взялись ще 30 ?+ 10 на додаткові витрати? Думай деколи
У Раді правосуддя вважають, що це підвищить якість дисциплінарних скарг.
У Вищій раді правосуддя виступили з ініціативою зміни процедури подання дисциплінарних скарг на суддів.
Як зазначила член Ради правосуддя Оксана Блажівська, було б добре, якби подання скарг на суддів відбувалося через адвоката, оскільки звичайні громадяни часто подають скарги або незгодні з судовими рішеннями по їх суті, або довільно інтерпретуючи дії судді, а іноді навіть сприймають Раду правосуддя. як апеляційну чи касаційну інстанції.
Відповідна пропозиція прозвучала на зустрічі членів Ради правосуддя, представників Ради суддів України, НШСУ та Верховної Ради з міжнародними консультантами Ради Європи.
Як вважають у Вищій раді правосуддя, було б непогано, якби на законодавчому рівні були закріплені деякі фільтри, які б дозволяли попередньо відсівати скарги, які не стосуються реальних дисциплінарних провин.
Подання дисциплінарних скарг через адвоката, як вважають у Раді правосуддя, дозволить зменшити потік скарг на суддів, оскільки навряд чи адвокат, розуміючи, що скарга не обґрунтована чи не має під собою реальних підстав, зловживатиме своїм правом на подання дисциплінарної скарги.
Крім того, на думку Оксани Блажівської, за подання скарги на суддю має стягуватися спеціальний грошовий збір.
Гроші від сплати збору за скаргу стануть додатковим джерелом фінансування судової влади.
Загалом, за даними Вищої ради правосуддя, станом на 12 липня 2022 року у ВРП накопичилося вже 5 968 скарг, з яких 4 651 скарга надійшла з того моменту, як 5 серпня 2021 року Рада правосуддя втратила право розглядати скарги на суддів, у зв'язку з цим із законодавчими змінами, що набрали чинності.
Нагадаємо, що з 22 лютого 2022 року Рада правосуддя не має повноважного складу внаслідок звільнення десяти постійних членів ВРП за власним бажанням, які не погодилися проходити перевірку Етичною радою. Наразі в Раді правосуддя залишаються три постійні члени ВРП, які успішно пройшли перевірку Етичної ради, а також голова Верховного Суду, який обіймає крісло члена ВРП за своєю посадою.
vitaliian Я тверезий Практично не пю , за останній рік якщо літру випив - то й то добре. А от те що декому треба мізки вправляти..так що поробиш Для того щоб повернуті вправо стали по центру - треба перегнути вліво.
ПС Коли був старшиною то кожен перших півтора року обіцяв мене зустріти на гражданці і від3,14здити... Але найсмішніше те, що під час дембеля. ті хто найбільше грозився - той найсильніше дякував, що пішов додому без трамв і без штрафбату...на своїх ногах і з двома руками..
Тому ще раз ти задай питання долярчуку 1 Чи доводили йому заборону на користування телефоном або будь-якими іншими засобами звязку на бойових позиціях , або в місцях розташування баз відпочинку особового складу 2 Чи доводили йому що він зобовязаний видалитись з соціальних мереж( при чому це все під його особистий підпис) 3 Чи попереджали його про те що в разі не виконання цих вимог його чекає військовий трибунал?
Як бачиш , я пробую врятувати йому волю і життя...а він ( з твоєю підтримкою) впирається
budivelnik ви собі можете оперувати цифрами на свій смак і як собі забажаєте. Але це всього навсього ваші здогадки чи просто сподівання. Щось доказувати я не збираюсь і не хочу, бо кожного дня на власні очі бачу тіла загиблих хлопців з нашої області. і це не цифри і не якісь бутафорні математичні розрахунки.Я не заставляю вас вірити, просто намагаюсь донести, що все чи майже все, що нам пісяють в телевізорі чи навіть так звані експерти в інтернеті, далеко не є божою росою
Schmit написав:Чем воевать? Оружия своего не сделали вовремя,
Стоп а куда делось оружие сделанное при ПАПе? Или Зеленский всё должен был за 2,5 года сделать, то что не делали 27 лет другие президенты.
Выстреляно в первые дни, в т.ч и по кораблю. Стугны до сих пор стреляют, но почему-то арабские (спасибо оплеваному Пашинскому и Черновол). И да, должен был, потому что при "ПАПе" сделаны самые трудные работы - конструкторские разработки, испытания и запуск линий для серийного производства, а при Зе эти производственные линии должны были пыхтеть день и ночь, но простаивали.
Понгуглите на досуге, когда был принят на вооружение комплекс Нептун.