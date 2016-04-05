Нова ініціатива Вищої ради правосуддяСкарги на суддів пропонують зробити платними, а подавати їх можна лише через адвокатаУ Раді правосуддя вважають, що це підвищить якість дисциплінарних скарг.У Вищій раді правосуддя виступили з ініціативою зміни процедури подання дисциплінарних скарг на суддів.Як зазначила член Ради правосуддя Оксана Блажівська, було б добре, якби подання скарг на суддів відбувалося через адвоката, оскільки звичайні громадяни часто подають скарги або незгодні з судовими рішеннями по їх суті, або довільно інтерпретуючи дії судді, а іноді навіть сприймають Раду правосуддя. як апеляційну чи касаційну інстанції.Відповідна пропозиція прозвучала на зустрічі членів Ради правосуддя, представників Ради суддів України, НШСУ та Верховної Ради з міжнародними консультантами Ради Європи.Як вважають у Вищій раді правосуддя, було б непогано, якби на законодавчому рівні були закріплені деякі фільтри, які б дозволяли попередньо відсівати скарги, які не стосуються реальних дисциплінарних провин.Подання дисциплінарних скарг через адвоката, як вважають у Раді правосуддя, дозволить зменшити потік скарг на суддів, оскільки навряд чи адвокат, розуміючи, що скарга не обґрунтована чи не має під собою реальних підстав, зловживатиме своїм правом на подання дисциплінарної скарги.Крім того, на думку Оксани Блажівської, за подання скарги на суддю має стягуватися спеціальний грошовий збір.Гроші від сплати збору за скаргу стануть додатковим джерелом фінансування судової влади.Загалом, за даними Вищої ради правосуддя, станом на 12 липня 2022 року у ВРП накопичилося вже 5 968 скарг, з яких 4 651 скарга надійшла з того моменту, як 5 серпня 2021 року Рада правосуддя втратила право розглядати скарги на суддів, у зв'язку з цим із законодавчими змінами, що набрали чинності.Нагадаємо, що з 22 лютого 2022 року Рада правосуддя не має повноважного складу внаслідок звільнення десяти постійних членів ВРП за власним бажанням, які не погодилися проходити перевірку Етичною радою. Наразі в Раді правосуддя залишаються три постійні члени ВРП, які успішно пройшли перевірку Етичної ради, а також голова Верховного Суду, який обіймає крісло члена ВРП за своєю посадою.