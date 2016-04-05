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Напад росії і
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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 164316441645164616471648>
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:00

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
  budivelnik написав:він мене захищає - я його за це годую...
не совсем одно и то же. Он жизнью рискует а ты диабетом и циррозом печени.
Та вообще не в тему. Размеры бюджетного дефицита показывают, что если кто и кормит нашу армию, то это налогоплательщики запада. А совсем не наш собственный тыл.
Ага...
Те що наші розповідають про те що їм треба 9 млрд в місяць - так я б на їх місці також розповідав...
А от два запитання
5 місяць воюємо
Бюджетні витрати(заплановані на 5 місяців) - 1500 млрд грн=50 млрд доларів
20 доларів за цей час нам за все про все - дали
А звідки взялись ще 30 ?+ 10 на додаткові витрати?
Думай деколи
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:10

  Хомякоид написав:Как винничанин.
Попали в Дом Быта, это через дорого от Дома Офицеров.
Растояние где-то 100-150 метров.
а что сейчас в доме офицеров и что было в доме быта?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:20

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Как винничанин.
Попали в Дом Быта, это через дорого от Дома Офицеров.
Растояние где-то 100-150 метров.
а что сейчас в доме офицеров и что было в доме быта?


Дом офицеров это крытый концертный зал, от военных там одно название.
Дом быта здавался в аренду покомнатно всяким офисам и магазинчикам, там 8 этажей, комнат 30-40 на этаже.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:25

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
  budivelnik написав:він мене захищає - я його за це годую...
не совсем одно и то же. Он жизнью рискует а ты диабетом и циррозом печени.

Та вообще не в тему. Размеры бюджетного дефицита показывают, что если кто и кормит нашу армию, то это налогоплательщики запада. А совсем не наш собственный тыл.

То-то я смотрю:
Нова ініціатива Вищої ради правосуддя
https://bastion.tv/nova-iniciativa-vish ... dya_n48227
Нова ініціатива Вищої ради правосуддя
Скарги на суддів пропонують зробити платними, а подавати їх можна лише через адвоката

У Раді правосуддя вважають, що це підвищить якість дисциплінарних скарг.

У Вищій раді правосуддя виступили з ініціативою зміни процедури подання дисциплінарних скарг на суддів.

Як зазначила член Ради правосуддя Оксана Блажівська, було б добре, якби подання скарг на суддів відбувалося через адвоката, оскільки звичайні громадяни часто подають скарги або незгодні з судовими рішеннями по їх суті, або довільно інтерпретуючи дії судді, а іноді навіть сприймають Раду правосуддя. як апеляційну чи касаційну інстанції.

Відповідна пропозиція прозвучала на зустрічі членів Ради правосуддя, представників Ради суддів України, НШСУ та Верховної Ради з міжнародними консультантами Ради Європи.

Як вважають у Вищій раді правосуддя, було б непогано, якби на законодавчому рівні були закріплені деякі фільтри, які б дозволяли попередньо відсівати скарги, які не стосуються реальних дисциплінарних провин.

Подання дисциплінарних скарг через адвоката, як вважають у Раді правосуддя, дозволить зменшити потік скарг на суддів, оскільки навряд чи адвокат, розуміючи, що скарга не обґрунтована чи не має під собою реальних підстав, зловживатиме своїм правом на подання дисциплінарної скарги.

Крім того, на думку Оксани Блажівської, за подання скарги на суддю має стягуватися спеціальний грошовий збір.

Гроші від сплати збору за скаргу стануть додатковим джерелом фінансування судової влади.

Загалом, за даними Вищої ради правосуддя, станом на 12 липня 2022 року у ВРП накопичилося вже 5 968 скарг, з яких 4 651 скарга надійшла з того моменту, як 5 серпня 2021 року Рада правосуддя втратила право розглядати скарги на суддів, у зв'язку з цим із законодавчими змінами, що набрали чинності.

Нагадаємо, що з 22 лютого 2022 року Рада правосуддя не має повноважного складу внаслідок звільнення десяти постійних членів ВРП за власним бажанням, які не погодилися проходити перевірку Етичною радою. Наразі в Раді правосуддя залишаються три постійні члени ВРП, які успішно пройшли перевірку Етичної ради, а також голова Верховного Суду, який обіймає крісло члена ВРП за своєю посадою.

Думали дно пробили, а оно ещё и закопаться можно!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:26

vitaliian
Я тверезий
Практично не пю , за останній рік якщо літру випив - то й то добре.
А от те що декому треба мізки вправляти..так що поробиш
Для того щоб повернуті вправо стали по центру - треба перегнути вліво.

ПС
Коли був старшиною то кожен перших півтора року обіцяв мене зустріти на гражданці і від3,14здити...
Але найсмішніше те, що під час дембеля. ті хто найбільше грозився - той найсильніше дякував, що пішов додому без трамв і без штрафбату...на своїх ногах і з двома руками..

Тому ще раз ти задай питання долярчуку
1 Чи доводили йому заборону на користування телефоном або будь-якими іншими засобами звязку на бойових позиціях , або в місцях розташування баз відпочинку особового складу
2 Чи доводили йому що він зобовязаний видалитись з соціальних мереж( при чому це все під його особистий підпис)
3 Чи попереджали його про те що в разі не виконання цих вимог його чекає військовий трибунал?

Як бачиш , я пробую врятувати йому волю і життя...а він ( з твоєю підтримкою) впирається

І хто з нас розумний?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:28

  Успіх написав:Гарна казочка?

О выплатах и "боевых"... - Вы этот вопрос поднимали.
А теперь внимательно, но лучше всю статью:
Скільки має загинути бійців "Азова", щоби тактична група у складі Збройних Сил України почала отримувати бойові виплати?..
https://bastion.tv/ze-vlada-ne-viyavlya ... zov_n48231

У складі ЗСУ з самого початку війни воює тактична група "Азов". Два місяці вони воювали як добровольці, з травня вони оформлені на службу, але чомусь позбавлені бойових виплат.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:49

budivelnik ви собі можете оперувати цифрами на свій смак і як собі забажаєте. Але це всього навсього ваші здогадки чи просто сподівання. Щось доказувати я не збираюсь і не хочу, бо кожного дня на власні очі бачу тіла загиблих хлопців з нашої області. і це не цифри і не якісь бутафорні математичні розрахунки.Я не заставляю вас вірити, просто намагаюсь донести, що все чи майже все, що нам пісяють в телевізорі чи навіть так звані експерти в інтернеті, далеко не є божою росою
kryminalist
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:02

про 24 бригаду від перших уст

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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:09

  edvardd написав:список военной помощи, что предоставила Германия Украине:

• 900 противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 3 тысячи боеприпасов к ним;
• 14 900 противотанковых мин;
• 500 противовоздушных ракет Stinger;
• 2700 ПЗРК «Стрела»;
• 7 155-мм самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000;
• 21,8 миллиона патронов к пистолетам;
• 54 бронетранспортера M113 с вооружением (техника из Дании, передача финансируется Германией);
• 3 РСЗО MARS с боеприпасами;
• 3 самоходных гаубицы 2000 года производства;
• 4 тысячи 35-мм патронов к противовоздушным танкам Gepard+ еще 6 тысяч патронов;
• 53 тысячи боеприпасов для ПВО;
• 65 холодильников для медицинского имущества;
• 1 пункт дезактивации автотранспорта;
• 8 мобильных наземных радаров и тепловизионных приборов;
• 10 (+10) автономных наземных дронов;
• 14 тягачей и 14 полуприцепов;
• 2 трактора и 4 прицепа;
• 43 разведывательных дрона;
• 1 высокочастотный прибор с оборудованием;
• 10 защищенных автомобилей;
• 8 электронных устройств для борьбы с дронами;
• 4 мобильных дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования;
• систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM;
• РЛС обнаружения артиллерии COBRA;
• 80 пикапов;
• 100 тысяч аптечек первой медицинской помощи;
• 3 бронированные эвакуационные машины;
• запчасти к самолетам МиГ-29;
• 3 ремонтные машины Bergepanzer 2.


все это помещается в 20 40" контейнера максимум, в общем хуйня как всегда
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:10

  Schmit написав:
  vitaliian написав:
  Schmit написав:Чем воевать? Оружия своего не сделали вовремя,
Стоп а куда делось оружие сделанное при ПАПе? Или Зеленский всё должен был за 2,5 года сделать, то что не делали 27 лет другие президенты.

Выстреляно в первые дни, в т.ч и по кораблю. Стугны до сих пор стреляют, но почему-то арабские (спасибо оплеваному Пашинскому и Черновол).
И да, должен был, потому что при "ПАПе" сделаны самые трудные работы - конструкторские разработки, испытания и запуск линий для серийного производства, а при Зе эти производственные линии должны были пыхтеть день и ночь, но простаивали.


Понгуглите на досуге, когда был принят на вооружение комплекс Нептун.
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