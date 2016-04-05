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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 16441645164616471648>
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:12

Наші підрозділи завдали 4 точних ударів по ворожих цілях на Миколаївщині. Як наслідок, знищено пункт управління та склад боєприпасів противника у Снігурівському та Баштанському районах.
https://flot2017.com/vsu-pokolotili-okk ... epripasov/

Місцеві кажуть, що горіло дуже видовищно - велику площу охопило.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:15

  juristkostya написав:
  Камикадзе написав:Зачем нам новые с остатком ресурса 20 тыс часов, если жить им суждено не больше 100-200 часов? Чем меньше остаток ресурса, тем дешевле. Дадут сначала с ресурсом достаточным на одну войну.

Ну, во-первых, это вопрос тактики применения. Можно и нужно применять так, чтобы не сбивали.
Во-вторых, это явно приобретение не "на одну войну".


НЕ бывает войн без потерь, к сожалению.
Такое ощущение, что обсуждаем строительство дома.
Надо, чтобы надежно, чтобы не падало, чтобы не "пожелтело и отвалилось".
Война - это смерть и разрушения по определению.
Вроде-бы взрослые люди, такие вещи понмать должны.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:16

  kryminalist написав:budivelnik ви собі можете оперувати цифрами на свій смак і як собі забажаєте. Але це всього навсього ваші здогадки чи просто сподівання. Щось доказувати я не збираюсь і не хочу, бо кожного дня на власні очі бачу тіла загиблих хлопців з нашої області. і це не цифри і не якісь бутафорні математичні розрахунки.Я не заставляю вас вірити,
1 Ви бачите максимум 2,5% від загальної картини
2 Якщо Ви тільки тим і займаєтесь що 100% свого часу витрачаєте на рахування тіл загиблих - Ви вже давно психічно хворі і Вам негайно треба показатись лікарю
3 Я не знаю людей, які б не користуючись цифрами , і роблячи виключно власні емоційні висновки з лоскутка картини в 2,5% від загальної - змогли зробити якісь корисні для загалу висновки.

Тому
Ваші думки корисні для тих , хто так само як і Ви переляканий і йому необхідно розуміти що він не один - стандартний психологічний захист натовпу....

ПС
Мої цифри можна перевірити ( в неділю обовязково піду на поле Почесних Поховань і подивлюсь скільки там могил..бо число не рахував і 40 могил привів емпірично(кожен день проїзжаю їдучи з роботи) і уточню свої данні.
Цифри мають ту перевагу над емоціями що цифра це критерій однаковий як для емоціонала так і для прагматика... і з ними може працювати будь-хто.
  kryminalist написав:просто намагаюсь донести, що все чи майже все, що нам пісяють в телевізорі чи навіть так звані експерти в інтернеті, далеко не є божою росою
Пісяти в очі -можна тільки емоціоналам...
Мені це зробити не вийде по тій простій причині, що мене не цікавить сеча пісяючого...
Я сам в стані зробити СВОЇ висновки з відкритих джерел інформації...

Тому й пишу
140 днів війни - 3000 запусків ракет вартістю в 10 млрд доларів - 20000 загиблих ,як правило цивільних від цієї зброї...населення України 40 млн
Питання чи є в педерації запас хоча б в 30 000 ракет , які зможуть знищити 0,5% населення України ?
Я знаю що ні - а наприклад пуйло вважає що він цими ракетними ударами чогось добється...
Тепер розумієте що таке цифра?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 14 лип, 2022 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:19

  budivelnik написав:Якщо Ви тільки тим і займаєтесь що 100% свого часу витрачаєте на рахування тіл загиблих - Ви вже давно психічно хворі і Вам негайно треба показатись лікарю
привет, а врачи в моргах чем по вашему занимаются, дискотеки проводят? Если убрать из события чьей-то смерти драму, все оно переносится +/- нормально. Люди не вчера умирать начали. Одна смерть это трагедия, а тысяча - статистика. Выражение как раз об этом. Что не отменяет сопутствующих семейных и социальных проблем , а так же душевной боли близких родственников.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 лип, 2022 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:24

budivelnik друже, я працюю з тілами загиблих. тому всі ваші цифри і розрахунки на мене не діють від слова взагалі. Я пишу про те, що бачу на власні очі. На Марсовому полі хоронять далеко не всіх з львівською пропискою. По друге, якщо ви так добре обізнані з процесом мобілізації, то повинні б знати, що з міста Львова мобілізовано менше 10% осіб зі всієї Львівської області
Востаннє редагувалось kryminalist в Чет 14 лип, 2022 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:24

  vitaliian написав:
  sequence написав:тут все знают больше моего, ухожу.
не уходите, я знаю меньше чем вы.
При семи тисячах нагороджених під час війни українці здебільшого знають лише пса Патрона. Усе тому, що його розкручує влада, адже пес не може бути конкурентом на виборах. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив колишній генпрокурор України Юрій Луценко, https://glavcom.ua/country/politics/luc ... 60382.html


У этого долбойоба интеллекта меньше чем у пса Патрона.
Как-то разумная вещь не светить во время войны персональные данные военных до его мозга не добралась. Все заполнено выборами.
Материться не этой ветке можно? Я не местный, отстал от паровоза.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:26

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:Якщо Ви тільки тим і займаєтесь що 100% свого часу витрачаєте на рахування тіл загиблих - Ви вже давно психічно хворі і Вам негайно треба показатись лікарю
привет, а врачи в моргах чем по вашему занимаются, дискотеки проводят? Если убрать из события чьей-то смерти драму, все оно переносится +/- нормально. Люди не вчера умирать начали. Одна смерть это трагедия, а тысяча - статистика. Выражение как раз об этом.
Ще раз для тих хто на бронепоїзді..
1 Лікар в морзі всього 25% часу(160 годин а може й менше в місяць в якому 720 годин)
2 Не факт що всі втрати військовослужбовців проходять через львівські морги ( а точніше факт що не проходять)
3 Всього Львівська область може мати не більше 5% від втрат всієї України...

Далі продовжувати?
Лікар ,який на роботі 25% часу, через руки якого проходить 1% від тої 1 особи в добу яка може прийти у Львів під час його чергування, з урахуванням що з 100 осіб в морг Львова потрапляє в кращому випадку 10.....
Він може зробити якийсь узагальнюючий висновок?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:29

  Frant написав:
  Schmit написав:Оружия своего не сделали вовремя, когда были все возможности (а сделали бы, то и не было бы войны сейчас)

74% мутрого нароту - ніяк це не можуть зрозуміти.

Завязывай с бухлом 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:31

  budivelnik написав:
....
І хто з нас розумний?


все і всі змінюється з часом, але таки винятки є. :D
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:31

  kryminalist написав:budivelnik друже, я працюю з тілами загиблих. тому всі ваші цифри і розрахунки на мене не діють від слова взагалі. Я пишу про те, що бачу на власні очі. На Марсовому полі хоронять далеко не всіх з львівською пропискою. По друге, якщо ви так добре обізнані з процесом мобілізації, то повинні б знати, що з міста Львова мобілізовано менше 10% осіб зі всієї Львівської області
Давайте в неділю , в 13 годині зустрінемось на Марсовому, порахуємо могили
Далі Ви поясните на чому базується Ваше переконання
що
1 млн мешканців Львівської області дали - 18 000 в ЗСУ+Тероборона+Нацгвардія
а Львів з 1 млн населення дав - ________2 000 в ЗСУ+Тероборона+Нацгвардія

І коли обговоримо ці питання - може й прийдемо до якогось спільного знаменника.
budivelnik
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