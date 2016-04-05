Додано: Чет 14 лип, 2022 20:16

kryminalist написав: budivelnik ви собі можете оперувати цифрами на свій смак і як собі забажаєте. Але це всього навсього ваші здогадки чи просто сподівання. Щось доказувати я не збираюсь і не хочу, бо кожного дня на власні очі бачу тіла загиблих хлопців з нашої області. і це не цифри і не якісь бутафорні математичні розрахунки.Я не заставляю вас вірити, ви собі можете оперувати цифрами на свій смак і як собі забажаєте. Але це всього навсього ваші здогадки чи просто сподівання. Щось доказувати я не збираюсь і не хочу, бо кожного дня на власні очі бачу тіла загиблих хлопців з нашої області. і це не цифри і не якісь бутафорні математичні розрахунки.Я не заставляю вас вірити,

kryminalist написав: просто намагаюсь донести, що все чи майже все, що нам пісяють в телевізорі чи навіть так звані експерти в інтернеті, далеко не є божою росою просто намагаюсь донести, що все чи майже все, що нам пісяють в телевізорі чи навіть так звані експерти в інтернеті, далеко не є божою росою

1 Ви бачите максимум 2,5% від загальної картини2 Якщо Ви тільки тим і займаєтесь що 100% свого часу витрачаєте на рахування тіл загиблих - Ви вже давно психічно хворі і Вам негайно треба показатись лікарю3 Я не знаю людей, які б не користуючись цифрами , і роблячи виключно власні емоційні висновки з лоскутка картини в 2,5% від загальної - змогли зробити якісь корисні для загалу висновки.ТомуВаші думки корисні для тих , хто так само як і Ви переляканий і йому необхідно розуміти що він не один - стандартний психологічний захист натовпу....ПСМої цифри можна перевірити ( в неділю обовязково піду на поле Почесних Поховань і подивлюсь скільки там могил..бо число не рахував і 40 могил привів емпірично(кожен день проїзжаю їдучи з роботи) і уточню свої данні.Цифри мають ту перевагу над емоціями що цифра це критерій однаковий як для емоціонала так і для прагматика... і з ними може працювати будь-хто.Пісяти в очі -можна тільки емоціоналам...Мені це зробити не вийде по тій простій причині, що мене не цікавить сеча пісяючого...Я сам в стані зробити СВОЇ висновки з відкритих джерел інформації...Тому й пишу140 днів війни - 3000 запусків ракет вартістю в 10 млрд доларів - 20000 загиблих ,як правило цивільних від цієї зброї...населення України 40 млнПитання чи є в педерації запас хоча б в 30 000 ракет , які зможуть знищити 0,5% населення України ?Я знаю що ні - а наприклад пуйло вважає що він цими ракетними ударами чогось добється...Тепер розумієте що таке цифра?