Місцеві кажуть, що горіло дуже видовищно - велику площу охопило.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 20:12
Наші підрозділи завдали 4 точних ударів по ворожих цілях на Миколаївщині. Як наслідок, знищено пункт управління та склад боєприпасів противника у Снігурівському та Баштанському районах.
Місцеві кажуть, що горіло дуже видовищно - велику площу охопило.
Додано: Чет 14 лип, 2022 20:15
НЕ бывает войн без потерь, к сожалению.
Такое ощущение, что обсуждаем строительство дома.
Надо, чтобы надежно, чтобы не падало, чтобы не "пожелтело и отвалилось".
Война - это смерть и разрушения по определению.
Вроде-бы взрослые люди, такие вещи понмать должны.
Додано: Чет 14 лип, 2022 20:16
1 Ви бачите максимум 2,5% від загальної картини
2 Якщо Ви тільки тим і займаєтесь що 100% свого часу витрачаєте на рахування тіл загиблих - Ви вже давно психічно хворі і Вам негайно треба показатись лікарю
3 Я не знаю людей, які б не користуючись цифрами , і роблячи виключно власні емоційні висновки з лоскутка картини в 2,5% від загальної - змогли зробити якісь корисні для загалу висновки.
Тому
Ваші думки корисні для тих , хто так само як і Ви переляканий і йому необхідно розуміти що він не один - стандартний психологічний захист натовпу....
ПС
Мої цифри можна перевірити ( в неділю обовязково піду на поле Почесних Поховань і подивлюсь скільки там могил..бо число не рахував і 40 могил привів емпірично(кожен день проїзжаю їдучи з роботи) і уточню свої данні.
Цифри мають ту перевагу над емоціями що цифра це критерій однаковий як для емоціонала так і для прагматика... і з ними може працювати будь-хто.
Пісяти в очі -можна тільки емоціоналам...
Мені це зробити не вийде по тій простій причині, що мене не цікавить сеча пісяючого...
Я сам в стані зробити СВОЇ висновки з відкритих джерел інформації...
Тому й пишу
140 днів війни - 3000 запусків ракет вартістю в 10 млрд доларів - 20000 загиблих ,як правило цивільних від цієї зброї...населення України 40 млн
Питання чи є в педерації запас хоча б в 30 000 ракет , які зможуть знищити 0,5% населення України ?
Я знаю що ні - а наприклад пуйло вважає що він цими ракетними ударами чогось добється...
Тепер розумієте що таке цифра?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 14 лип, 2022 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 лип, 2022 20:19
привет, а врачи в моргах чем по вашему занимаются, дискотеки проводят? Если убрать из события чьей-то смерти драму, все оно переносится +/- нормально. Люди не вчера умирать начали. Одна смерть это трагедия, а тысяча - статистика. Выражение как раз об этом. Что не отменяет сопутствующих семейных и социальных проблем , а так же душевной боли близких родственников.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 лип, 2022 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 лип, 2022 20:24
budivelnik друже, я працюю з тілами загиблих. тому всі ваші цифри і розрахунки на мене не діють від слова взагалі. Я пишу про те, що бачу на власні очі. На Марсовому полі хоронять далеко не всіх з львівською пропискою. По друге, якщо ви так добре обізнані з процесом мобілізації, то повинні б знати, що з міста Львова мобілізовано менше 10% осіб зі всієї Львівської області
Востаннє редагувалось kryminalist в Чет 14 лип, 2022 20:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 лип, 2022 20:24
У этого долбойоба интеллекта меньше чем у пса Патрона.
Как-то разумная вещь не светить во время войны персональные данные военных до его мозга не добралась. Все заполнено выборами.
Материться не этой ветке можно? Я не местный, отстал от паровоза.
Додано: Чет 14 лип, 2022 20:26
Ще раз для тих хто на бронепоїзді..
1 Лікар в морзі всього 25% часу(160 годин а може й менше в місяць в якому 720 годин)
2 Не факт що всі втрати військовослужбовців проходять через львівські морги ( а точніше факт що не проходять)
3 Всього Львівська область може мати не більше 5% від втрат всієї України...
Далі продовжувати?
Лікар ,який на роботі 25% часу, через руки якого проходить 1% від тої 1 особи в добу яка може прийти у Львів під час його чергування, з урахуванням що з 100 осіб в морг Львова потрапляє в кращому випадку 10.....
Він може зробити якийсь узагальнюючий висновок?
Додано: Чет 14 лип, 2022 20:29
Додано: Чет 14 лип, 2022 20:31
Додано: Чет 14 лип, 2022 20:31
Давайте в неділю , в 13 годині зустрінемось на Марсовому, порахуємо могили
Далі Ви поясните на чому базується Ваше переконання
що
1 млн мешканців Львівської області дали - 18 000 в ЗСУ+Тероборона+Нацгвардія
а Львів з 1 млн населення дав - ________2 000 в ЗСУ+Тероборона+Нацгвардія
І коли обговоримо ці питання - може й прийдемо до якогось спільного знаменника.
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