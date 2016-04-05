budivelnik написав:Лікар ,який на роботі 25% часу, через руки якого проходить 1% від тої 1 особи в добу яка може прийти у Львів під час його чергування, з урахуванням що з 100 осіб в морг Львова потрапляє в кращому випадку 10..... Він може зробити якийсь узагальнюючий висновок?
ви взагалі нічого не бачите, крім могил на марсовому полі, але це чомусь не заважає вам робити якийсь "узагальнюючий висновок"?
Отмечается, что ситуация с безопасностью по всей Украине остается "жестокой и непредсказуемой" из-за продолжающихся военных атак России, активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности.
"Избегайте массовых собраний и организованных мероприятий, поскольку они могут стать мишенью для российских военных в любой точке Украины, включая ее западные регионы, – говорится в оповещении. – Если вы слышите громкий взрыв или включаются сирены, немедленно ищите укрытие. Если в доме или здании, перейдите на самый нижний уровень конструкции с наименьшим количеством внешних стен, окон и проемов; закройте все двери и сядьте возле внутренней стены, вдали от окон и отверстий. Если вы находитесь на улице, немедленно ищите укрытие в прочной конструкции; если это невозможно, лягте и закройте голову руками".
В посольстве отметили, что даже если летящая российская ракета или дрон будут перехвачены, падающие обломки также представляют значительный риск.
Ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна и условия могут ухудшиться без предупреждения, подчеркнули в диппредставительстве.
Граждан США призвали сохранять бдительность, знать расположение ближайшего убежища или защищенного места.
"В случае минометного и/или ракетного обстрела следуйте инструкциям местных властей и немедленно ищите убежище. Если вы чувствуете, что ваше текущее местоположение больше не является безопасным, вам следует тщательно оценить потенциальные риски, связанные с переездом в другое место", – резюмировали в посольстве Соединенных Штатов в Украине.
Течении ближайших двух дней. Западному направлению ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ! Под вопросом Приднестровье. (порты разблокированы?разминированы)
Военный эксперт Олег Жданов в интервью сказал, что в то время, как вчера во время конференции о зерне дали масштабную тревогу по всей Украине, в небо над Беларусью взлетел разведывательный борт А-50, который словно лампочки от гирлянды засёк все наши локаторы от ПВО, собрал координаты и спустя сутки их обработки – выдаст месторасположение нашей обороны. После этого вероятны ракетные удары с четко сформированными целями. Правда после Жданов отметил, что это всего лишь его предположение…
budivelnik написав:Лікар ,який на роботі 25% часу, через руки якого проходить 1% від тої 1 особи в добу яка може прийти у Львів під час його чергування, з урахуванням що з 100 осіб в морг Львова потрапляє в кращому випадку 10..... Він може зробити якийсь узагальнюючий висновок?
ви взагалі нічого не бачите, крім могил на марсовому полі, але це чомусь не заважає вам робити якийсь "узагальнюючий висновок"?
Я не кричу Вау багато-чи Вау мало.... Я рахую кількість могил.... Далі припускаю що 50% загинувших з Львівською пропискою - поховані на Марсовому Далі припускаю , що Львів з його академією Сухопутних Військ віддав в ЗСУ пропорційно 1 млн населення... Тобто Україна - 40 млн , армія-800 000_кількість втрат -невідома Тоді Львів-1 млн,армія- 20 000___кількість втрат =поховань марсове*2*40=по Україні Львівська обл -1 млн , армія -20 000
І будь хто з тут присутніх , може подати свої зауваження по помилковості чи вірності моїх припущень При чому Я ж не наполягаю на істині в останній інстанції.. Але мої припущення в цифрах які можна з чимось порівняти А як порівняти Ваше емоційне враження з емоційним враженням криміналіста? Може у Вас психотипи кардинально відрізняються І те що для нього страшно - Вам фігня?
fler написав:Военный эксперт Олег Жданов в интервью сказал, что в то время, как вчера во время конференции о зерне дали масштабную тревогу по всей Украине, в небо над Беларусью взлетел разведывательный борт А-50, который словно лампочки от гирлянды засёк все наши локаторы от ПВО, собрал координаты и спустя сутки их обработки – выдаст месторасположение нашей обороны. После этого вероятны ракетные удары с четко сформированными целями. Правда после Жданов отметил, что это всего лишь его предположение… Що це за муйня? Що мав на увазі цей експерт Ж?
Були запущені ракети , завданням яких було визначення наших стаціонарних засобів ПВО ракета летить-вмикається локатор ПВО-літак А50 через свої локатори це ввімкнення бачить.... Добу треба щоб обробити інформацію І через 24 години можливий масовий удар по системам засвіченого ПВО.... Для успіху треба запустити якнайбільше ракет(згадайте 95 томагавків в Сірії і хвальоний с300 навіть не пікнув)
З іншого боку А50 з його допотопною апаратурою (припускаю) мій засікти потужний сигнал( велике скупчення людей з телефонами + вишки мобільного звязку+можливо антени військового звязку в будинку офіцерів) у Вінниці і інтерпритувати його як ПВО - і сьогодні по вирахуваній літаком А0 цілі був нанесений удар.... Все через задницю москалі втратили 24 млн доларів і 4 ракети, ми 24 життів з них дві дитини