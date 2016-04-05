RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1645164616471648>
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:35

  budivelnik написав:Він може зробити якийсь узагальнюючий висновок?
у него есть доступ к статистике по его заведению, все приходы/расходы строго регистрируются, и речь шла вообще не о нем.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13860
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2050 раз.
Подякували: 2888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:36

  budivelnik написав:Лікар ,який на роботі 25% часу, через руки якого проходить 1% від тої 1 особи в добу яка може прийти у Львів під час його чергування, з урахуванням що з 100 осіб в морг Львова потрапляє в кращому випадку 10.....
Він може зробити якийсь узагальнюючий висновок?


ви взагалі нічого не бачите, крім могил на марсовому полі, але це чомусь не заважає вам робити якийсь "узагальнюючий висновок"?
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1251
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:39

Значит существует развед информация иного масштаба, с реализацией Белоруси(по моему мнению)
Посольство Соединенных Штатов в Киеве из-за ракетных угроз призвало граждан США не въезжать в Украину, а тех, кто находится в Украине, – "немедленно покинуть страну".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/posolstvo ... 17153.html
Об этом говорится в оповещении о безопасности, опубликованном 14 июля на сайте американского диппредставительства. https://ua.usembassy.gov/security-alert ... awareness/

Отмечается, что ситуация с безопасностью по всей Украине остается "жестокой и непредсказуемой" из-за продолжающихся военных атак России, активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности.

"Избегайте массовых собраний и организованных мероприятий, поскольку они могут стать мишенью для российских военных в любой точке Украины, включая ее западные регионы, – говорится в оповещении. – Если вы слышите громкий взрыв или включаются сирены, немедленно ищите укрытие. Если в доме или здании, перейдите на самый нижний уровень конструкции с наименьшим количеством внешних стен, окон и проемов; закройте все двери и сядьте возле внутренней стены, вдали от окон и отверстий. Если вы находитесь на улице, немедленно ищите укрытие в прочной конструкции; если это невозможно, лягте и закройте голову руками".

В посольстве отметили, что даже если летящая российская ракета или дрон будут перехвачены, падающие обломки также представляют значительный риск.

Ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна и условия могут ухудшиться без предупреждения, подчеркнули в диппредставительстве.

Граждан США призвали сохранять бдительность, знать расположение ближайшего убежища или защищенного места.

"В случае минометного и/или ракетного обстрела следуйте инструкциям местных властей и немедленно ищите убежище. Если вы чувствуете, что ваше текущее местоположение больше не является безопасным, вам следует тщательно оценить потенциальные риски, связанные с переездом в другое место", – резюмировали в посольстве Соединенных Штатов в Украине.

Течении ближайших двух дней.
Западному направлению ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!
Под вопросом Приднестровье. (порты разблокированы?разминированы)
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9777
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:43

Поясніть мені, б-ласка...

Военный эксперт Олег Жданов в интервью сказал, что в то время, как вчера во время конференции о зерне дали масштабную тревогу по всей Украине, в небо над Беларусью взлетел разведывательный борт А-50, который словно лампочки от гирлянды засёк все наши локаторы от ПВО, собрал координаты и спустя сутки их обработки – выдаст месторасположение нашей обороны.
После этого вероятны ракетные удары с четко сформированными целями.
Правда после Жданов отметил, что это всего лишь его предположение…

Що це за муйня? Що мав на увазі цей експерт Ж? :roll:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3054
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1061 раз.
Подякували: 1209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:44

  wild.tomcat написав:
  budivelnik написав:Лікар ,який на роботі 25% часу, через руки якого проходить 1% від тої 1 особи в добу яка може прийти у Львів під час його чергування, з урахуванням що з 100 осіб в морг Львова потрапляє в кращому випадку 10.....
Він може зробити якийсь узагальнюючий висновок?
ви взагалі нічого не бачите, крім могил на марсовому полі, але це чомусь не заважає вам робити якийсь "узагальнюючий висновок"?
Я не кричу Вау багато-чи Вау мало....
Я рахую кількість могил....
Далі припускаю що 50% загинувших з Львівською пропискою - поховані на Марсовому
Далі припускаю , що Львів з його академією Сухопутних Військ віддав в ЗСУ пропорційно 1 млн населення...
Тобто
Україна - 40 млн , армія-800 000_кількість втрат -невідома
Тоді Львів-1 млн,армія- 20 000___кількість втрат =поховань марсове*2*40=по Україні
Львівська обл -1 млн , армія -20 000

І будь хто з тут присутніх , може подати свої зауваження по помилковості чи вірності моїх припущень
При чому
Я ж не наполягаю на істині в останній інстанції..
Але мої припущення в цифрах які можна з чимось порівняти
А як порівняти Ваше емоційне враження з емоційним враженням криміналіста?
Може у Вас психотипи кардинально відрізняються
І те що для нього страшно - Вам фігня?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25808
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:44

  Kudrjavuy написав:Значит существует развед информация иного масштаба, с реализацией Белоруси(по моему мнению)

Течении ближайших двух дней.
Западному направлению ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!
Под вопросом Приднестровье. (порты разблокированы?разминированы)


Значить, корисні ідіоти розганяють рутинне регулярне повідомлення, яке посольство США періодично постить у стрічку.

Все інше – шкідництво та іпсо, фільтруйте інфу вже, ну через 5 місяців.
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 257
З нами з: 22.03.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Що це за муйня? Що мав на увазі цей експерт Ж? :roll:


тут він розповів
ЖДАНОВ: росія вже ЗАВТРА може розпочати МАСОВАНІ РАКЕТНІ УДАРИ по території України
https://youtu.be/INe3GEqmvkI ( 5 хв)
greenozon
 
Повідомлень: 13829
З нами з: 01.06.14
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:50

  fler написав:Военный эксперт Олег Жданов в интервью сказал, что в то время, как вчера во время конференции о зерне дали масштабную тревогу по всей Украине, в небо над Беларусью взлетел разведывательный борт А-50, который словно лампочки от гирлянды засёк все наши локаторы от ПВО, собрал координаты и спустя сутки их обработки – выдаст месторасположение нашей обороны.
После этого вероятны ракетные удары с четко сформированными целями.
Правда после Жданов отметил, что это всего лишь его предположение…
Що це за муйня? Що мав на увазі цей експерт Ж? :roll:
Були запущені ракети , завданням яких було визначення наших стаціонарних засобів ПВО
ракета летить-вмикається локатор ПВО-літак А50 через свої локатори це ввімкнення бачить....
Добу треба щоб обробити інформацію
І через 24 години можливий масовий удар по системам засвіченого ПВО....
Для успіху треба запустити якнайбільше ракет(згадайте 95 томагавків в Сірії і хвальоний с300 навіть не пікнув)

З іншого боку
А50 з його допотопною апаратурою (припускаю) мій засікти потужний сигнал( велике скупчення людей з телефонами + вишки мобільного звязку+можливо антени військового звязку в будинку офіцерів) у Вінниці і інтерпритувати його як ПВО - і сьогодні по вирахуваній літаком А0 цілі був нанесений удар....
Все через задницю
москалі втратили 24 млн доларів і 4 ракети, ми 24 життів з них дві дитини :mrgreen:
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25808
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:51

  барабашов написав:rjkz
Николай, так вы забетонировались в NY или кормите местного Трибеку в Tribeca?
А то часто вы ночью по нашему времени ну чересчур активны даже как для человека под амфетаминами?


ЛС.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13470
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7022 раз.
Подякували: 4080 раз.
 
Профіль
3
3
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:55

  greenozon написав:
  fler написав:Що це за муйня? Що мав на увазі цей експерт Ж? :roll:


тут він розповів
ЖДАНОВ: росія вже ЗАВТРА може розпочати МАСОВАНІ РАКЕТНІ УДАРИ по території України
https://youtu.be/INe3GEqmvkI ( 5 хв)


А можна своїми словами пояснити, бо я не маю ані часу, ані бажання дивитися відео. Судячи з виділеного, він вважає, що "вони ще не починали"?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3054
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1061 раз.
Подякували: 1209 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1645164616471648>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 98359
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 456800
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3274
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (263)
14.07.2022 22:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.