|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 14 лип, 2022 20:58
fler написав:
Судячи з виділеного, він вважає, що "вони ще не починали"?
Він попереджає що в москалів є ще 3000 ракет , якими вони можуть знищити ще 100000 цивільних..після чого залишаться без штанів...
При цьому
Більш небезпечним він вважає вимогу педерації зупинити бойові дії на час вивезення зерна, що дозволить за місяць передишки пригнати в Україну 200000-300000 мобілізованих і почати все спочатку
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25808
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 2910 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 14 лип, 2022 21:05
rjkz написав: Schmit написав:
Чем воевать? Оружия своего не сделали вовремя,
Понгуглите на досуге, когда был принят на вооружение комплекс Нептун.
Похоже вы не совсем понимаете или путаете, "принять на вооружение" и "запустить серийное производство" для ВСУ. Танк Оплот тоже принят на вооружение уже очень давно и шо?, сколько их?
Принят на вооружение 2020 году - запускайте в серию, но нет, в 2021 начались танцы с бубном (заменой шасси), которое сожрало бюджет и оттянуло запуск серийного производства. Как по мне - это и был саботаж.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3041
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лип, 2022 21:07
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13860
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2050 раз.
- Подякували: 2888 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лип, 2022 21:09
budivelnik навіщо писати про те, в чому ви не компетентний. Всі без виключення загиблі військові проходять через морги, оскільки лише судово-медичний експерт має право виписати лікарське свідоцтво про смерть, без якого по закону неможливо похоронити. всі розтини тіл проводяться у робочий час, відповідно будь-який експерт бачить на власні очі кількість загиблих. Повторюсь, ви можете писати тут свої розрахунки чи здогадки, вважати що в когось якісь там емоції чи т.п. Я пишу те, що кожного дня бачу на власні очі в себе на роботі
Востаннє редагувалось kryminalist
в Чет 14 лип, 2022 21:13, всього редагувалось 1 раз.
-
kryminalist
-
-
- Повідомлень: 276
- З нами з: 26.10.08
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лип, 2022 21:10
ТИХИЙ написав: Frant написав: Schmit написав:
Оружия своего не сделали вовремя, когда были все возможности (а сделали бы, то и не было бы войны сейчас)
74% мутрого нароту
- ніяк це не можуть зрозуміти.
Завязывай с бухлом
До и во время Майдана франт писал на русском и пер за януковоща. Его тут банили каждый раз в тот же день как он выходил из бана.
После выборов пороха стал порохоботом и начал писать на украинском.
Странные метаморфозы происходят в сознании людей.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13470
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7022 раз.
- Подякували: 4080 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: Чет 14 лип, 2022 21:12
BIGor написав: mephala написав: juristkostya написав:
Особенно доставляет от человека, который оформил свою ялтинскую недвигу в российский реестр.
и есть этому доказательства?
Смотрите декларацию на сайте НАЗК.
знал бы где смотреть - не спрашивал бы. линк бы дали что ли куда смотреть.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7493
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 814 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лип, 2022 21:13
kryminalist написав:budivelnik
навіщо писати про те, в чому ви не компетентний. Всі без виключення загиблі військові проходять через морги, оскільки лише судово-медичний експерт має право виписати лікарське свідоцтво про смерть, без якого по закону неможливо похоронити. всі розтини тіл проводяться у робочий час, відповідно будь-який експерт бачить на власні очі кількість загиблих
Ви хочете заявити , що тіло загиблого на фронті, через кілька днів після загибелі йде по місцю проживання і тільки там потрапляє в морг де робиться лікарський висновок про причину смерті?
Ви кого хочете надурити?Себе чи читачів?
А я вважаю , що у Львів тіло приходить вже з висновком смерті.який зроблений лікарем по місцю смерті...
І тільки одиниці потрапляють у Львівський морг без висновку.
То що скажете про 13,00 в неділю?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25808
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 2910 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 14 лип, 2022 21:14
fler написав:
А можна своїми словами пояснити, бо я не маю ані часу, ані бажання дивитися відео. Судячи з виділеного, він вважає, що "вони ще не починали"?
Ну идея же понятна - мы засветили места расположения своих объектов.Если оборудование этого самолёта позволит правильно рассчитать координаты наших объектов, то по ним будет нанесён ракетный удар.По всем сразу.Те, которые могут передвигаться, скорее всего уже меняют своё расположение.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1170
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 397 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лип, 2022 21:17
budivelnik
Дякую, дуже зрозуміло пояснили.
До речі, знайомі з кацапстану почали нервувати, щось знають, але не кажуть. Моє ІМХО, нервують через нову (або чергову) мобілізацію. У їхньому невеликому та депресивному місті (30 тис.населення) вже багато людей повернулися у мішках або зникли безвісті. Вони питають мене: "Коли вже це все скінчиться?" Може завтра і побачимо шо до чого. Здається, що в них паніка на тлі можливого оголошення війни. Русня із середнім достатком не хоче вже ніяких перемог, лише б їх не чіпали вдома та не обсир*ли в усьому світі.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3054
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1061 раз.
- Подякували: 1209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лип, 2022 21:21
Schmit написав: rjkz написав: Schmit написав:
Чем воевать? Оружия своего не сделали вовремя,
Понгуглите на досуге, когда был принят на вооружение комплекс Нептун.
Похоже вы не совсем понимаете или путаете, "принять на вооружение" и "запустить серийное производство" для ВСУ. Танк Оплот тоже принят на вооружение уже очень давно и шо?, сколько их?
Принят на вооружение 2020 году - запускайте в серию, но нет, в 2021 начались танцы с бубном (заменой шасси), которое сожрало бюджет и оттянуло запуск серийного производства. Как по мне - это и был саботаж.
С танком Оплот мне самому не все понятно.
С одной стороны - это очень хорощий танк. В 4 раза лучше, чем Булат.
С другой - сильно дорогой и не натовских стандартов.
Но лучше иметь чем не иметь.
Кроме того, танк - это наступательное вооружение, а думать приходится в первую очередь об обороне.
Один танк Оплот продавался за бугор за примерно 1 млн баксов. В условиях небезразмерного финансирования, выгодней продать танки и купить средства ПВО.
Соображение простое - один танк за млн можно уничтожить 1 дешевым снарядом.
ПВО может уничтожить много воздушных целей.
Но на категоричность суждений не претендую.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13470
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7022 раз.
- Подякували: 4080 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|98363
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|456808
|
|
|1
|3274
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|