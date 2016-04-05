rjkz написав:

Schmit написав: rjkz написав: Понгуглите на досуге, когда был принят на вооружение комплекс Нептун. Понгуглите на досуге, когда был принят на вооружение комплекс Нептун.

Похоже вы не совсем понимаете или путаете, "принять на вооружение" и "запустить серийное производство" для ВСУ. Танк Оплот тоже принят на вооружение уже очень давно и шо?, сколько их?

Принят на вооружение 2020 году - запускайте в серию, но нет, в 2021 начались танцы с бубном (заменой шасси), которое сожрало бюджет и оттянуло запуск серийного производства. Как по мне - это и был саботаж. Похоже вы не совсем понимаете или путаете, "принять на вооружение" и "запустить серийное производство" для ВСУ. Танк Оплот тоже принят на вооружение уже очень давно и шо?, сколько их?Принят на вооружение 2020 году - запускайте в серию, но нет, в 2021 начались танцы с бубном (заменой шасси), которое сожрало бюджет и оттянуло запуск серийного производства. Как по мне - это и был саботаж.

С танком Оплот мне самому не все понятно.С одной стороны - это очень хорощий танк. В 4 раза лучше, чем Булат.С другой - сильно дорогой и не натовских стандартов.Но лучше иметь чем не иметь.Кроме того, танк - это наступательное вооружение, а думать приходится в первую очередь об обороне.Один танк Оплот продавался за бугор за примерно 1 млн баксов. В условиях небезразмерного финансирования, выгодней продать танки и купить средства ПВО.Соображение простое - один танк за млн можно уничтожить 1 дешевым снарядом.ПВО может уничтожить много воздушных целей.Но на категоричность суждений не претендую.