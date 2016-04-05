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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 14 лип, 2022 21:40
budivelnik написав: kryminalist написав:budivelnik
навіщо писати про те, в чому ви не компетентний. Всі без виключення загиблі військові проходять через морги, оскільки лише судово-медичний експерт має право виписати лікарське свідоцтво про смерть, без якого по закону неможливо похоронити. всі розтини тіл проводяться у робочий час, відповідно будь-який експерт бачить на власні очі кількість загиблих
Ви хочете заявити , що тіло загиблого на фронті, через кілька днів після загибелі йде по місцю проживання і тільки там потрапляє в морг де робиться лікарський висновок про причину смерті?
Ви кого хочете надурити?Себе чи читачів?
А я вважаю , що у Львів тіло приходить вже з висновком смерті.який зроблений лікарем по місцю смерті...
І тільки одиниці потрапляють у Львівський морг без висновку.
То що скажете про 13,00 в неділю?
о, то на додачу до всіх існуючих у вас знань та експірієнсів на цьому форумі, виявляєьбся що ви ще й фахівець з процедури поховань тіл загиблих і фахівець в судово-медичній експертизі? який широкий у вас кругозір.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 21:41
mephala написав:
знал бы где смотреть - не спрашивал бы. линк бы дали что ли куда смотреть.
google покажет на сайт назк. только реестр на поиск и просмотр будет ли открыт - вопрос.
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pilker
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Додано: Чет 14 лип, 2022 21:41
rjkz написав: Schmit написав: rjkz написав:
Понгуглите на досуге, когда был принят на вооружение комплекс Нептун.
Похоже вы не совсем понимаете или путаете, "принять на вооружение" и "запустить серийное производство" для ВСУ. Танк Оплот тоже принят на вооружение уже очень давно и шо?, сколько их?
Принят на вооружение 2020 году - запускайте в серию, но нет, в 2021 начались танцы с бубном (заменой шасси), которое сожрало бюджет и оттянуло запуск серийного производства. Как по мне - это и был саботаж.
С танком Оплот мне самому не все понятно.
С одной стороны - это очень хорощий танк. В 4 раза лучше, чем Булат.
С другой - сильно дорогой и не натовских стандартов.
Но лучше иметь чем не иметь.
Кроме того, танк - это наступательное вооружение, а думать приходится в первую очередь об обороне.
Один танк Оплот продавался за бугор за примерно 1 млн баксов. В условиях небезразмерного финансирования, выгодней продать танки и купить средства ПВО.
Соображение простое - один танк за млн можно уничтожить 1 дешевым снарядом.
ПВО может уничтожить много воздушных целей.
Но на категоричность суждений не претендую.
У Оплота осталась недоработанной система наведения.
Прицел, и ... - в случае значительного утяжеления башни и ствола появился эффект инертности - что не позволяет эффективно работать по сравнению со всеми западными аналогами.
"ложка дёгтя в бочке с мёдом"
Недостаток до сих пор не устранён, хотя были Заявления о эффективном решении за счёт немецкого прицела.
В то же время, "1 млн баксов" там стоит только двигатель(6ТДФ).
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Додано: Чет 14 лип, 2022 21:51
kryminalist написав:
лише одиниці тіл приїздять зі свідоцтвами і розтином. Переважну більшість везуть по місцю проживання.
Лікарські свідоцтва оформляють фактично на місці (зокрема, при лікарні ім. Мєчникова) і на "велику землю" везуть загиблих вже зі свідоцтвами! Як Ви уявляете дії водія, якщо в дорозі поліція зупинить м/автобус з загиблими БЕЗ документів?! І що повинен думати судмедексперт, напр., з Києва про причини і місце смерті?!
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Додано: Чет 14 лип, 2022 21:51
pilker написав: mephala написав:
знал бы где смотреть - не спрашивал бы. линк бы дали что ли куда смотреть.
google покажет на сайт назк. только реестр на поиск и просмотр будет ли открыт - вопрос.
так а декларацию то чью смотреть? и что там смотреть?
нихрена не понятно. все такие умные шо аж страшно.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 21:58
mephala написав: rjkz написав:
Понгуглите на досуге, когда был принят на вооружение комплекс Нептун.
принят = одобрен к использованию. одобрением пуйла не испугать.
нужны дивизионы и много ракет к ним. а этого не было сделано.
та же ольха - мало того что одобрена так уже при порохе закуплены были первые дивизионы и ракеты. но потом заказ резко протух про причине нехватки денег. куда денег хватало с головой думаю все знают.
Вільха трохи гірша Хаймарсів по точності, а ле по інших характеристиках - взагалі супер.
Вікі:
Маса бойової частини:
250 кг («Вільха»)
170 кг («Вільха-М»)
170 кг («Вільха-М2»)
Максимальна дальність:
до 70 км («Вільха»)
до 130 км («Вільха-М»)
до 202 км («Вільха-М2»)
Ех, наклепали б вчасно кілька тисяч ракет, хоча б тих, що на 70 км, то в перші дні можна було б засипати ними кацапів і на перешийку, і на трасах під Києвом, наводячи Байрактарами. А так шанс і час втрачено, і території, і життя наших військових.
Востаннє редагувалось Schmit
в Чет 14 лип, 2022 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 21:59
mephala написав:так а декларацию то чью смотреть?
и что там смотреть?
нихрена не понятно. все такие умные шо аж страшно.
ну то от BIGor и juristkostya ждите подсказки. )
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Додано: Чет 14 лип, 2022 22:01
wild.tomcat написав: budivelnik написав: kryminalist написав:budivelnik
навіщо писати про те, в чому ви не компетентний. Всі без виключення загиблі військові проходять через морги, оскільки лише судово-медичний експерт має право виписати лікарське свідоцтво про смерть, без якого по закону неможливо похоронити. всі розтини тіл проводяться у робочий час, відповідно будь-який експерт бачить на власні очі кількість загиблих
Ви хочете заявити , що тіло загиблого на фронті, через кілька днів після загибелі йде по місцю проживання і тільки там потрапляє в морг де робиться лікарський висновок про причину смерті?
Ви кого хочете надурити?Себе чи читачів?
А я вважаю , що у Львів тіло приходить вже з висновком смерті.який зроблений лікарем по місцю смерті...
І тільки одиниці потрапляють у Львівський морг без висновку.
То що скажете про 13,00 в неділю?
о, то на додачу до всіх існуючих у вас знань та експірієнсів на цьому форумі, виявляєьбся що ви ще й фахівець з процедури поховань тіл загиблих і фахівець в судово-медичній експертизі? який широкий у вас кругозір.
Я на відміну від вірюючих на слово
...
Завжди перевіряю все що можна у відкритих джерелах..або з перших вуст
Тому перш ніж стверджувати , спитався в командира взводу який привіз з лінії фронту чотирьох 200, двох з Львова і двох з області - хто виписував свідоцтва..
і де їх поховали
Так от
З чотирьох (два Львів, два область) - трьох два Львів, один область - поховали на Марсовому, всім свідоцтва виписали по місцю смерті.
Тому якщо Ви розбираєтесь тільки в якійсь обмеженій своїй галузі - не приписуйте цю обмеженість навколишнім.
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budivelnik
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Додано: Чет 14 лип, 2022 22:07
budivelnik окей, я не збираюсь вам нав'язувати нічого. Я просто написав те, що бачу кожного дня на власні очі. Ваше право довіряти чи ні будь-якій інформації. я ж не пишу за інші міста чи області, пишу лише за те, з чим працюю кожного дня
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kryminalist
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Додано: Чет 14 лип, 2022 22:10
rjkz написав: juristkostya написав: Камикадзе написав:
Зачем нам новые с остатком ресурса 20 тыс часов, если жить им суждено не больше 100-200 часов? Чем меньше остаток ресурса, тем дешевле. Дадут сначала с ресурсом достаточным на одну войну.
Ну, во-первых, это вопрос тактики применения. Можно и нужно применять так, чтобы не сбивали.
Во-вторых, это явно приобретение не "на одну войну".
НЕ бывает войн без потерь, к сожалению.
Такое ощущение, что обсуждаем строительство дома.
Надо, чтобы надежно, чтобы не падало, чтобы не "пожелтело и отвалилось".
Война - это смерть и разрушения по определению.
Вроде-бы взрослые люди, такие вещи понмать должны.
Применение авиации вне зоны действия вражеской ПВО - штука более чем реальная. Так воевали США в Заливе, так воюют стратегические ракетоносцы РФ сегодня. Наша задача тоже включать голову, и я не вижу причин, почему это нельзя сделать.
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