kryminalist написав:budivelnik навіщо писати про те, в чому ви не компетентний. Всі без виключення загиблі військові проходять через морги, оскільки лише судово-медичний експерт має право виписати лікарське свідоцтво про смерть, без якого по закону неможливо похоронити. всі розтини тіл проводяться у робочий час, відповідно будь-який експерт бачить на власні очі кількість загиблих
Ви хочете заявити , що тіло загиблого на фронті, через кілька днів після загибелі йде по місцю проживання і тільки там потрапляє в морг де робиться лікарський висновок про причину смерті? Ви кого хочете надурити?Себе чи читачів? А я вважаю , що у Львів тіло приходить вже з висновком смерті.який зроблений лікарем по місцю смерті... І тільки одиниці потрапляють у Львівський морг без висновку.
То що скажете про 13,00 в неділю?
о, то на додачу до всіх існуючих у вас знань та експірієнсів на цьому форумі, виявляєьбся що ви ще й фахівець з процедури поховань тіл загиблих і фахівець в судово-медичній експертизі? який широкий у вас кругозір.
Я на відміну від вірюючих на слово... Завжди перевіряю все що можна у відкритих джерелах..або з перших вуст Тому перш ніж стверджувати , спитався в командира взводу який привіз з лінії фронту чотирьох 200, двох з Львова і двох з області - хто виписував свідоцтва.. і де їх поховали Так от З чотирьох (два Львів, два область) - трьох два Львів, один область - поховали на Марсовому, всім свідоцтва виписали по місцю смерті. Тому якщо Ви розбираєтесь тільки в якійсь обмеженій своїй галузі - не приписуйте цю обмеженість навколишнім.
budivelnik окей, я не збираюсь вам нав'язувати нічого. Я просто написав те, що бачу кожного дня на власні очі. Ваше право довіряти чи ні будь-якій інформації. я ж не пишу за інші міста чи області, пишу лише за те, з чим працюю кожного дня
Камикадзе написав:Зачем нам новые с остатком ресурса 20 тыс часов, если жить им суждено не больше 100-200 часов? Чем меньше остаток ресурса, тем дешевле. Дадут сначала с ресурсом достаточным на одну войну.
Ну, во-первых, это вопрос тактики применения. Можно и нужно применять так, чтобы не сбивали. Во-вторых, это явно приобретение не "на одну войну".
НЕ бывает войн без потерь, к сожалению. Такое ощущение, что обсуждаем строительство дома. Надо, чтобы надежно, чтобы не падало, чтобы не "пожелтело и отвалилось". Война - это смерть и разрушения по определению. Вроде-бы взрослые люди, такие вещи понмать должны.
Применение авиации вне зоны действия вражеской ПВО - штука более чем реальная. Так воевали США в Заливе, так воюют стратегические ракетоносцы РФ сегодня. Наша задача тоже включать голову, и я не вижу причин, почему это нельзя сделать.
budivelnik написав:Лікар ,який на роботі 25% часу, через руки якого проходить 1% від тої 1 особи в добу яка може прийти у Львів під час його чергування, з урахуванням що з 100 осіб в морг Львова потрапляє в кращому випадку 10..... Він може зробити якийсь узагальнюючий висновок?
ви взагалі нічого не бачите, крім могил на марсовому полі, але це чомусь не заважає вам робити якийсь "узагальнюючий висновок"?
"Мудрость приходит с возрастом....но возраст может прийти и один"(с) жванецкий
kryminalist написав:budivelnik окей, я не збираюсь вам нав'язувати нічого. Я просто написав те, що бачу кожного дня на власні очі. Ваше право довіряти чи ні будь-якій інформації. я ж не пишу за інші міста чи області, пишу лише за те, з чим працюю кожного дня
Вам важко довести мені те що я сам вияснив... Але у Вас є шанс подискутувати в юристомкостя , який також мій опонент і довести йому що людей 1200 км везуть у Львів і тут виписують свідоцтва про смерть Якщо костя це підтвердить якимось юридичним документом - я Вам повірю Якщо не підтвердить - Вам прийдеться признати що Ви на основі одиничного випадку- заявили що це загальний
Про 13-00 і неділю Я пропонував зустрітись на Марсовому, я не кусаюсь і в особистому спілкуванні легше узгодити позиції які розходяться кардинально
kryminalist написав:budivelnik окей, я не збираюсь вам нав'язувати нічого. Я просто написав те, що бачу кожного дня на власні очі. Ваше право довіряти чи ні будь-якій інформації. я ж не пишу за інші міста чи області, пишу лише за те, з чим працюю кожного дня