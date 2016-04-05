Надо понимать, что "в штатном режиме" ваш собеседник....как бы это помягче....невосприимчив к объективной реальности....
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Додано: Чет 14 лип, 2022 22:46
Додано: П'ят 15 лип, 2022 02:04
смотрю на ту квартиру в Ялте и не понимаю как она может быть переоформлена по кацапии
"Населений пункт: Лівадія / Ялта / Автономна Республіка Крим / Україна"
Додано: П'ят 15 лип, 2022 02:35
Не переживайте, порохоботы действуют по указке и все равно вы им ничего не докажите.
А то что шеколадный барыга украд фабрику Карла Маркса это так мелочи.
Вот квартира купленная в Ялте до 2014, это зрада.
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