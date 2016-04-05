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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 14 лип, 2022 22:46
kryminalist написав:juristkostya
та не дай бог
Надо понимать, что "в штатном режиме" ваш собеседник....как бы это помягче....невосприимчив к объективной реальности....
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juristkostya
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Додано: Чет 14 лип, 2022 22:55
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 02:04
смотрю на ту квартиру в Ялте и не понимаю как она может быть переоформлена по кацапии
"Населений пункт: Лівадія / Ялта / Автономна Республіка Крим / Україна"
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mephala
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 02:35
mephala написав:
смотрю на ту квартиру в Ялте и не понимаю как она может быть переоформлена по кацапии
"Населений пункт: Лівадія / Ялта / Автономна Республіка Крим / Україна"
Не переживайте, порохоботы действуют по указке и все равно вы им ничего не докажите.
А то что шеколадный барыга украд фабрику Карла Маркса это так мелочи.
Вот квартира купленная в Ялте до 2014, это зрада.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 03:34
Хомякоид написав: mephala написав:
смотрю на ту квартиру в Ялте и не понимаю как она может быть переоформлена по кацапии
"Населений пункт: Лівадія / Ялта / Автономна Республіка Крим / Україна"
Не переживайте, порохоботы действуют по указке и все равно вы им ничего не докажите.
А то что шеколадный барыга украд фабрику Карла Маркса это так мелочи.
Вот квартира купленная в Ялте до 2014, это зрада.
О, там еще такая история была КАК он спионерил КарлаМарла - закачаешься.
Но порохоботы будут плакать от умиления.
"Як це мило.мі-мі-мі".
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rjkz
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 04:20
rjkz написав: Хомякоид написав: mephala написав:
смотрю на ту квартиру в Ялте и не понимаю как она может быть переоформлена по кацапии
"Населений пункт: Лівадія / Ялта / Автономна Республіка Крим / Україна"
Не переживайте, порохоботы действуют по указке и все равно вы им ничего не докажите.
А то что шеколадный барыга украд фабрику Карла Маркса это так мелочи.
Вот квартира купленная в Ялте до 2014, это зрада.
О, там еще такая история была КАК он спионерил КарлаМарла - закачаешься.
Но порохоботы будут плакать от умиления.
"Як це мило.мі-мі-мі".
Как там кстати гетьман Петро? Что-то давненько его не видать.
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Alex2007
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 05:18
Alex2007 написав:
Как там кстати гетьман Петро? Что-то давненько его не видать.
Последнее видео было, прятался в Лондоне с семьей.
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Хомякоид
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