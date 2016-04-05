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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1649165016511652
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 02:04

  juristkostya написав:
  pilker написав:
  mephala написав:так а декларацию то чью смотреть? и что там смотреть?
нихрена не понятно. все такие умные шо аж страшно.


ну то от BIGor и juristkostya ждите подсказки. )

https://google.gik-team.com/?q=%D0%B4%D ... 0%B8%D1%87

Конкретно, результат поиска:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... sW0clab0mZ


смотрю на ту квартиру в Ялте и не понимаю как она может быть переоформлена по кацапии
"Населений пункт: Лівадія / Ялта / Автономна Республіка Крим / Україна"
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 02:35

  mephala написав:
смотрю на ту квартиру в Ялте и не понимаю как она может быть переоформлена по кацапии
"Населений пункт: Лівадія / Ялта / Автономна Республіка Крим / Україна"


Не переживайте, порохоботы действуют по указке и все равно вы им ничего не докажите.
А то что шеколадный барыга украд фабрику Карла Маркса это так мелочи.
Вот квартира купленная в Ялте до 2014, это зрада.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 03:34

  Хомякоид написав:
  mephala написав:
смотрю на ту квартиру в Ялте и не понимаю как она может быть переоформлена по кацапии
"Населений пункт: Лівадія / Ялта / Автономна Республіка Крим / Україна"


Не переживайте, порохоботы действуют по указке и все равно вы им ничего не докажите.
А то что шеколадный барыга украд фабрику Карла Маркса это так мелочи.
Вот квартира купленная в Ялте до 2014, это зрада.


О, там еще такая история была КАК он спионерил КарлаМарла - закачаешься.
Но порохоботы будут плакать от умиления.
"Як це мило.мі-мі-мі".
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 04:20

  rjkz написав:
  Хомякоид написав:
  mephala написав:
смотрю на ту квартиру в Ялте и не понимаю как она может быть переоформлена по кацапии
"Населений пункт: Лівадія / Ялта / Автономна Республіка Крим / Україна"


Не переживайте, порохоботы действуют по указке и все равно вы им ничего не докажите.
А то что шеколадный барыга украд фабрику Карла Маркса это так мелочи.
Вот квартира купленная в Ялте до 2014, это зрада.


О, там еще такая история была КАК он спионерил КарлаМарла - закачаешься.
Но порохоботы будут плакать от умиления.
"Як це мило.мі-мі-мі".


Как там кстати гетьман Петро? Что-то давненько его не видать.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 05:18

  Alex2007 написав:
Как там кстати гетьман Петро? Что-то давненько его не видать.


Последнее видео было, прятался в Лондоне с семьей.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 06:23

  Хомякоид написав:
  Alex2007 написав:
Как там кстати гетьман Петро? Что-то давненько его не видать.


Последнее видео было, прятался в Лондоне с семьей.

Вчора був в Естонії, з робочим візитом, зелені гниди почали випускати за кордон після набуття кандидатства в ЄС, може колись і прокурора САП призначать, коли просто клянчити гроші вже не вийде, а доведеться щось робити...
Лизати дупу найвеличнішому безпечніше з-за кордону, а не під ракетами, це зрозуміло, тільки про великого стратега і тактика не треба, навіть Байден не витримав і розповів, як реагував найвеличніший на загрозу війни.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 07:28

  lapay написав:
  Хомякоид написав:
  Alex2007 написав:
Как там кстати гетьман Петро? Что-то давненько его не видать.


Последнее видео было, прятался в Лондоне с семьей.

Вчора був в Естонії, з робочим візитом, зелені гниди почали випускати за кордон після набуття кандидатства в ЄС, може колись і прокурора САП призначать, коли просто клянчити гроші вже не вийде, а доведеться щось робити...
Лизати дупу найвеличнішому безпечніше з-за кордону, а не під ракетами, це зрозуміло, тільки про великого стратега і тактика не треба, навіть Байден не витримав і розповів, як реагував найвеличніший на загрозу війни.



Два тижні тому вся сімя Порошенків насоджувалась сніданком в недешевому лондонському готелі.
Правильно, безпека сімї на перщому місці.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 07:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:Последнее видео было, прятался в Лондоне с семьей.

последнее видео било в телеге - гетьман на постановочной позиции и "чує вибухи" .
Goodman
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