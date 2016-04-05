mephala написав: смотрю на ту квартиру в Ялте и не понимаю как она может быть переоформлена по кацапии "Населений пункт: Лівадія / Ялта / Автономна Республіка Крим / Україна"
Не переживайте, порохоботы действуют по указке и все равно вы им ничего не докажите. А то что шеколадный барыга украд фабрику Карла Маркса это так мелочи. Вот квартира купленная в Ялте до 2014, это зрада.
mephala написав: смотрю на ту квартиру в Ялте и не понимаю как она может быть переоформлена по кацапии "Населений пункт: Лівадія / Ялта / Автономна Республіка Крим / Україна"
Не переживайте, порохоботы действуют по указке и все равно вы им ничего не докажите. А то что шеколадный барыга украд фабрику Карла Маркса это так мелочи. Вот квартира купленная в Ялте до 2014, это зрада.
О, там еще такая история была КАК он спионерил КарлаМарла - закачаешься. Но порохоботы будут плакать от умиления. "Як це мило.мі-мі-мі".
mephala написав: смотрю на ту квартиру в Ялте и не понимаю как она может быть переоформлена по кацапии "Населений пункт: Лівадія / Ялта / Автономна Республіка Крим / Україна"
Не переживайте, порохоботы действуют по указке и все равно вы им ничего не докажите. А то что шеколадный барыга украд фабрику Карла Маркса это так мелочи. Вот квартира купленная в Ялте до 2014, это зрада.
О, там еще такая история была КАК он спионерил КарлаМарла - закачаешься. Но порохоботы будут плакать от умиления. "Як це мило.мі-мі-мі".
Как там кстати гетьман Петро? Что-то давненько его не видать.
Alex2007 написав: Как там кстати гетьман Петро? Что-то давненько его не видать.
Последнее видео было, прятался в Лондоне с семьей.
Вчора був в Естонії, з робочим візитом, зелені гниди почали випускати за кордон після набуття кандидатства в ЄС, може колись і прокурора САП призначать, коли просто клянчити гроші вже не вийде, а доведеться щось робити... Лизати дупу найвеличнішому безпечніше з-за кордону, а не під ракетами, це зрозуміло, тільки про великого стратега і тактика не треба, навіть Байден не витримав і розповів, як реагував найвеличніший на загрозу війни.
Alex2007 написав: Как там кстати гетьман Петро? Что-то давненько его не видать.
Последнее видео было, прятался в Лондоне с семьей.
Вчора був в Естонії, з робочим візитом, зелені гниди почали випускати за кордон після набуття кандидатства в ЄС, може колись і прокурора САП призначать, коли просто клянчити гроші вже не вийде, а доведеться щось робити... Лизати дупу найвеличнішому безпечніше з-за кордону, а не під ракетами, це зрозуміло, тільки про великого стратега і тактика не треба, навіть Байден не витримав і розповів, як реагував найвеличніший на загрозу війни.
Два тижні тому вся сімя Порошенків насоджувалась сніданком в недешевому лондонському готелі. Правильно, безпека сімї на перщому місці.
Лише повний дибіл може гроші ставити вище людських життів, ще й дуже тішитись з цього приводу!!!
budivelnik написав:А50 з його допотопною апаратурою (припускаю) мій засікти потужний сигнал( велике скупчення людей з телефонами + вишки мобільного звязку+можливо антени військового звязку в будинку офіцерів) у Вінниці і інтерпритувати його як ПВО - і сьогодні по вирахуваній літаком А0 цілі був нанесений удар.... Все через задницю москалі втратили 24 млн доларів і 4 ракети, ми 24 життів з них дві дитини