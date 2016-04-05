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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1650165116521653
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 07:53

  Goodman написав:
  Хомякоид написав:Последнее видео было, прятался в Лондоне с семьей.

последнее видео било в телеге - гетьман на постановочной позиции и "чує вибухи" .

В Лондоні знімав? Там же безпечніше, не те що в урядовому кварталі, де цілу добу йшли бої, як розповідав Данилов.
Порохоботи називають Зеленського #Яневтік, невже це справді його найбільше досягнення за час вторгнення?
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:03

  rjkz написав:
  Хомякоид написав:
  mephala написав:
смотрю на ту квартиру в Ялте и не понимаю как она может быть переоформлена по кацапии
"Населений пункт: Лівадія / Ялта / Автономна Республіка Крим / Україна"


Не переживайте, порохоботы действуют по указке и все равно вы им ничего не докажите.
А то что шеколадный барыга украд фабрику Карла Маркса это так мелочи.
Вот квартира купленная в Ялте до 2014, это зрада.


О, там еще такая история была КАК он спионерил КарлаМарла - закачаешься.
Но порохоботы будут плакать от умиления.
"Як це мило.мі-мі-мі".

А можно мне как то ссылочку на полный текст истории?
Например сахарный завод в Губинихе когда рейдерили - я был в курсе событий
Но это почти 20 лет назад произошло
КарлаМырла в каком году отошёл?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Порохоботи називають Зеленського #Яневтік, невже це справді його найбільше досягнення за час вторгнення?
реакція на його відосік така
Палата громад Великої Британії відреагувала двічи- на початку промови та в кінці.
Конгресмени аплодували українському лідеру стоячи отак

Чому :?:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:24

Re: Вибори переможуть війну

Тут колись обговорювали можливість застосування тактичної ядерної зброї. Кацапи не перші в своїх намірах:

У цей час проводилися навіть переговори між французьким та американським командуванням про можливість застосування у боротьбі з в'єтнамськими партизанами тактичних ядерних боєприпасів. Одним з планів, під назвою операція «Гриф» (англ. Operation Vulture), передбачалося застосування 60 американських бомбардувальників В-29 при підтримці 150 винищувачів 7-го флоту США з метою масованого бомбардування виявлених позицій базування загонів Во Нгуєн Зіап, командувача В'єтміня[14]. Планом передбачалося викидання літаками 3-х ядерних тактичних бомб на їх позиції[15]. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США адмірал Артур Редфорд надавав усіляку підтримку цьому плану. Військові кораблі американців увійшли у Тонкінську затоку й палубна авіація розпочала розвідувальні польоти за часів переговорів.

Віцепрезидент Річард Ніксон, один з політичних «яструбів» Сполучених Штатів, наполягав на тому, що країна повинна ввести своїх військових у В'єтнам. Президент США Дуайт Ейзенхауер запропонував залучити до військової операції британські збройні сили, але союзники відмовилися. Врешті-решт, уважно зваживши ризики та ймовірні наслідки можливої участі американців у війні, він виступив проти інтервенції у Південно-Східній Азії.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92% ... 0%BC%D1%96

Зрештою, американцям вистачило розуму не застосовувати ядерну зброю у В'єтнамі, хоча не вистачило розуму не починати пряме вторгнення, як і оркам.
У Південній Кореї були вибори до війни, тому там американці виграли. У Півженному В'єтнамі не було чесних виборів, там би перемогли комуністи.

Так само і в Україні - фюрер має частковий успіх лише там, де більшість голосувапа за ОПЗЖ, на Півдні він програє, як би довго не була окупація і партизанська війна.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:А то что шеколадный барыга украо фабрику Карла Маркса
фабрика им. Мозеса Мордехая Леви
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Мизантрóп написав:Чому

Тому що Зеленського демократично обрав героїчний український народ. До речі, Януковича він теж колись вибрав, тільки той втік.
Питання в тому, чи тільки в цьому між ними різниця? Я, звісно, пересмикую, але прозоро натякаю, що найвеличнішому нема чим особливо пишатись, до війни він не готовувся, а зараз воюють ЗСУ, а не він.
Є успіхи і в його зоні відповідальності, безперечно, тільки тут більше зіграв фактор війни, ніж його особиста заслуга. Зрештою, кожен має право обирати кого бажає, тільки не треба оббріхувати конкурентів.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:39

  Мизантрóп написав:фабрика им. Мозеса Мордехая Леви

Почему Карла Маркса не издавали в СССР? ...нет, не целиком. Одну книжечку не издавали. Не издавали. Не переводили. Не упоминали. Одну, но знаковую. Ту, в которой Маркс проанализировал историю России. Что же он там такого ужасного написал, что ее в совке (!!!) не издавали?«Чудь и чудь кругом», - написал он. - Россия - это Московия, которая возникла после распада Золотой Орды. Он написал, что колыбель Московии - «кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов» (©). Он написал, что политика России продолжала политику Орды, а не политику Руси.Что Московия (будущая Россия) была правопреемницей не Руси, а Золотой Орды. Проще говоря, он обнаружил вранье имперских историков, о чем и написал. Эта книга называется «Секретная дипломатия XVIII века». Marx Karl. Secret diplomatic history of eigtheen century. London, 1899
tvagel
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:до війни він не готовувся
а дзеркальні дороги? Він напевне знав,що буде проблема з аеродромами,тому й вирубали широки смуги посадок біля рівних ділянок доріг :roll:
Навіть дрів не залишили :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:50

  Хомякоид написав:
  mephala написав:
смотрю на ту квартиру в Ялте и не понимаю как она может быть переоформлена по кацапии
"Населений пункт: Лівадія / Ялта / Автономна Республіка Крим / Україна"


Не переживайте, порохоботы действуют по указке и все равно вы им ничего не докажите.
А то что шеколадный барыга украд фабрику Карла Маркса это так мелочи.
Вот квартира купленная в Ялте до 2014, это зрада.


Якщо спиздив то доведіть в суді і посадіть за кращими заповілями зе - прийде весна будемо саджати. Чи язиком молоти - не мішки розвантажувати?
Бо я дивлюся на язик що одні що другі вельми гаразді.
mephala
 
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