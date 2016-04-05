В Лондоні знімав? Там же безпечніше, не те що в урядовому кварталі, де цілу добу йшли бої, як розповідав Данилов.
Порохоботи називають Зеленського #Яневтік, невже це справді його найбільше досягнення за час вторгнення?
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 07:53
В Лондоні знімав? Там же безпечніше, не те що в урядовому кварталі, де цілу добу йшли бої, як розповідав Данилов.
Порохоботи називають Зеленського #Яневтік, невже це справді його найбільше досягнення за час вторгнення?
Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:03
А можно мне как то ссылочку на полный текст истории?
Например сахарный завод в Губинихе когда рейдерили - я был в курсе событий
Но это почти 20 лет назад произошло
КарлаМырла в каком году отошёл?
Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:24
Re: Вибори переможуть війну
Тут колись обговорювали можливість застосування тактичної ядерної зброї. Кацапи не перші в своїх намірах:
У цей час проводилися навіть переговори між французьким та американським командуванням про можливість застосування у боротьбі з в'єтнамськими партизанами тактичних ядерних боєприпасів. Одним з планів, під назвою операція «Гриф» (англ. Operation Vulture), передбачалося застосування 60 американських бомбардувальників В-29 при підтримці 150 винищувачів 7-го флоту США з метою масованого бомбардування виявлених позицій базування загонів Во Нгуєн Зіап, командувача В'єтміня[14]. Планом передбачалося викидання літаками 3-х ядерних тактичних бомб на їх позиції[15]. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США адмірал Артур Редфорд надавав усіляку підтримку цьому плану. Військові кораблі американців увійшли у Тонкінську затоку й палубна авіація розпочала розвідувальні польоти за часів переговорів.
Віцепрезидент Річард Ніксон, один з політичних «яструбів» Сполучених Штатів, наполягав на тому, що країна повинна ввести своїх військових у В'єтнам. Президент США Дуайт Ейзенхауер запропонував залучити до військової операції британські збройні сили, але союзники відмовилися. Врешті-решт, уважно зваживши ризики та ймовірні наслідки можливої участі американців у війні, він виступив проти інтервенції у Південно-Східній Азії.
Зрештою, американцям вистачило розуму не застосовувати ядерну зброю у В'єтнамі, хоча не вистачило розуму не починати пряме вторгнення, як і оркам.
У Південній Кореї були вибори до війни, тому там американці виграли. У Півженному В'єтнамі не було чесних виборів, там би перемогли комуністи.
Так само і в Україні - фюрер має частковий успіх лише там, де більшість голосувапа за ОПЗЖ, на Півдні він програє, як би довго не була окупація і партизанська війна.
Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тому що Зеленського демократично обрав героїчний український народ. До речі, Януковича він теж колись вибрав, тільки той втік.
Питання в тому, чи тільки в цьому між ними різниця? Я, звісно, пересмикую, але прозоро натякаю, що найвеличнішому нема чим особливо пишатись, до війни він не готовувся, а зараз воюють ЗСУ, а не він.
Є успіхи і в його зоні відповідальності, безперечно, тільки тут більше зіграв фактор війни, ніж його особиста заслуга. Зрештою, кожен має право обирати кого бажає, тільки не треба оббріхувати конкурентів.
Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:39
Почему Карла Маркса не издавали в СССР? ...нет, не целиком. Одну книжечку не издавали. Не издавали. Не переводили. Не упоминали. Одну, но знаковую. Ту, в которой Маркс проанализировал историю России. Что же он там такого ужасного написал, что ее в совке (!!!) не издавали?«Чудь и чудь кругом», - написал он. - Россия - это Московия, которая возникла после распада Золотой Орды. Он написал, что колыбель Московии - «кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов» (©). Он написал, что политика России продолжала политику Орды, а не политику Руси.Что Московия (будущая Россия) была правопреемницей не Руси, а Золотой Орды. Проще говоря, он обнаружил вранье имперских историков, о чем и написал. Эта книга называется «Секретная дипломатия XVIII века». Marx Karl. Secret diplomatic history of eigtheen century. London, 1899
Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:50
Якщо спиздив то доведіть в суді і посадіть за кращими заповілями зе - прийде весна будемо саджати. Чи язиком молоти - не мішки розвантажувати?
Бо я дивлюся на язик що одні що другі вельми гаразді.
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