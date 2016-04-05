RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1651165216531654>
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Мизантрóп написав:Чому

Тому що Зеленського демократично обрав героїчний український народ. До речі, Януковича він теж колись вибрав, тільки той втік.
Питання в тому, чи тільки в цьому між ними різниця? Я, звісно, пересмикую, але прозоро натякаю, що найвеличнішому нема чим особливо пишатись, до війни він не готовувся, а зараз воюють ЗСУ, а не він.
Є успіхи і в його зоні відповідальності, безперечно, тільки тут більше зіграв фактор війни, ніж його особиста заслуга. Зрештою, кожен має право обирати кого бажає, тільки не треба оббріхувати конкурентів.
lapay
 
Повідомлень: 13167
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:39

  Мизантрóп написав:фабрика им. Мозеса Мордехая Леви

Почему Карла Маркса не издавали в СССР? ...нет, не целиком. Одну книжечку не издавали. Не издавали. Не переводили. Не упоминали. Одну, но знаковую. Ту, в которой Маркс проанализировал историю России. Что же он там такого ужасного написал, что ее в совке (!!!) не издавали?«Чудь и чудь кругом», - написал он. - Россия - это Московия, которая возникла после распада Золотой Орды. Он написал, что колыбель Московии - «кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов» (©). Он написал, что политика России продолжала политику Орды, а не политику Руси.Что Московия (будущая Россия) была правопреемницей не Руси, а Золотой Орды. Проще говоря, он обнаружил вранье имперских историков, о чем и написал. Эта книга называется «Секретная дипломатия XVIII века». Marx Karl. Secret diplomatic history of eigtheen century. London, 1899
tvagel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 527
З нами з: 13.08.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:до війни він не готовувся
а дзеркальні дороги? Він напевне знав,що буде проблема з аеродромами,тому й вирубали широки смуги посадок біля рівних ділянок доріг :roll:
Навіть дрів не залишили :D
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6794
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1349 раз.
Подякували: 1356 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:50

  Хомякоид написав:
  mephala написав:
смотрю на ту квартиру в Ялте и не понимаю как она может быть переоформлена по кацапии
"Населений пункт: Лівадія / Ялта / Автономна Республіка Крим / Україна"


Не переживайте, порохоботы действуют по указке и все равно вы им ничего не докажите.
А то что шеколадный барыга украд фабрику Карла Маркса это так мелочи.
Вот квартира купленная в Ялте до 2014, это зрада.


Якщо спиздив то доведіть в суді і посадіть за кращими заповілями зе - прийде весна будемо саджати. Чи язиком молоти - не мішки розвантажувати?
Бо я дивлюся на язик що одні що другі вельми гаразді.
mephala
 
Повідомлень: 7500
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:08

  Хомякоид написав:
Два тижні тому вся сімя Порошенків насоджувалась сніданком в недешевому лондонському готелі.
Правильно, безпека сімї на перщому місці.


от мені цікаво - британські таблоїди мають таку саму нахабність під час сімейного сніданку задовбувати своїх бувших очільників держави? культура вона така - або вона є або її немає. щоб я оце їв з сім’єю а мені між очі якась падлюка камеру сунула?
а взагалі це пройоб бодігардів та готелю. вони повинні були просто не підпустити цих журнашлюх коломойських. взяли перевели сніданок не одній сім’ї.
та й момент на відео де саме ломають ніготь так і не показали. знаючи цих коломойських не здивуюсь якщо вона сама так зробила щоб він зломився.
mephala
 
Повідомлень: 7500
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:10

  Goodman написав:
  Хомякоид написав:Последнее видео было, прятался в Лондоне с семьей.

последнее видео било в телеге - гетьман на постановочной позиции и "чує вибухи" .


гетьман 300 лямів вже на війну дав за 5 місяців. а головний скільки з своєї кишені вже видав? чи тільки може галасувати що нам хтось повинен дати?
mephala
 
Повідомлень: 7500
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:21

На жаль, Європі цього не зрозуміти... - по ній же не приліта

По Мико зранку - знову насипАли ракет!🤬
Не знаю, чи були хоч 1-2 дні від початку цього літа, щоб щось не прилетіло по Мико?!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3559
З нами з: 18.03.21
Подякував: 136 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
3
3
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:43

США ослабили санкции против рф

В Минфине США заявили, что разрешают транзакции с российской стороной, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.

Кроме того, США вывели из-под санкций бывшую дочернюю компанию «Газпрома» в Германии и «дочку» Альфа-банка в Казахстане.

А что это у них там происходит? Это за какие такие поступки хорошие ?

https://t.me/sergiinaumovych/2789
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 лип, 2022 09:44, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13866
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2050 раз.
Подякували: 2888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:43

Пишут 10 ракет

  Успіх написав:По Мико зранку - знову насипАли ракет!🤬
Не знаю, чи були хоч 1-2 дні від початку цього літа, щоб щось не прилетіло по Мико?!

https://t.me/sergiinaumovych/2790?single
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13866
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2050 раз.
Подякували: 2888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://youtu.be/Ru7SXxt9uZ4

Оружие на складах, а передавать не собирается?
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 636
З нами з: 26.11.19
Подякував: 52 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1651165216531654>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Zebra і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 98438
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 456925
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3279
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3662)
15.07.2022 11:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.