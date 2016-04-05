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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1651165216531654>
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Мизантрóп написав:Чому

Тому що Зеленського демократично обрав героїчний український народ. До речі, Януковича він теж колись вибрав, тільки той втік.
Питання в тому, чи тільки в цьому між ними різниця? Я, звісно, пересмикую, але прозоро натякаю, що найвеличнішому нема чим особливо пишатись, до війни він не готовувся, а зараз воюють ЗСУ, а не він.
Є успіхи і в його зоні відповідальності, безперечно, тільки тут більше зіграв фактор війни, ніж його особиста заслуга. Зрештою, кожен має право обирати кого бажає, тільки не треба оббріхувати конкурентів.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:39

  Мизантрóп написав:фабрика им. Мозеса Мордехая Леви

Почему Карла Маркса не издавали в СССР? ...нет, не целиком. Одну книжечку не издавали. Не издавали. Не переводили. Не упоминали. Одну, но знаковую. Ту, в которой Маркс проанализировал историю России. Что же он там такого ужасного написал, что ее в совке (!!!) не издавали?«Чудь и чудь кругом», - написал он. - Россия - это Московия, которая возникла после распада Золотой Орды. Он написал, что колыбель Московии - «кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов» (©). Он написал, что политика России продолжала политику Орды, а не политику Руси.Что Московия (будущая Россия) была правопреемницей не Руси, а Золотой Орды. Проще говоря, он обнаружил вранье имперских историков, о чем и написал. Эта книга называется «Секретная дипломатия XVIII века». Marx Karl. Secret diplomatic history of eigtheen century. London, 1899
tvagel
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:до війни він не готовувся
а дзеркальні дороги? Він напевне знав,що буде проблема з аеродромами,тому й вирубали широки смуги посадок біля рівних ділянок доріг :roll:
Навіть дрів не залишили :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:50

  Хомякоид написав:
  mephala написав:
смотрю на ту квартиру в Ялте и не понимаю как она может быть переоформлена по кацапии
"Населений пункт: Лівадія / Ялта / Автономна Республіка Крим / Україна"


Не переживайте, порохоботы действуют по указке и все равно вы им ничего не докажите.
А то что шеколадный барыга украд фабрику Карла Маркса это так мелочи.
Вот квартира купленная в Ялте до 2014, это зрада.


Якщо спиздив то доведіть в суді і посадіть за кращими заповілями зе - прийде весна будемо саджати. Чи язиком молоти - не мішки розвантажувати?
Бо я дивлюся на язик що одні що другі вельми гаразді.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:08

  Хомякоид написав:
Два тижні тому вся сімя Порошенків насоджувалась сніданком в недешевому лондонському готелі.
Правильно, безпека сімї на перщому місці.


от мені цікаво - британські таблоїди мають таку саму нахабність під час сімейного сніданку задовбувати своїх бувших очільників держави? культура вона така - або вона є або її немає. щоб я оце їв з сім’єю а мені між очі якась падлюка камеру сунула?
а взагалі це пройоб бодігардів та готелю. вони повинні були просто не підпустити цих журнашлюх коломойських. взяли перевели сніданок не одній сім’ї.
та й момент на відео де саме ломають ніготь так і не показали. знаючи цих коломойських не здивуюсь якщо вона сама так зробила щоб він зломився.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:10

  Goodman написав:
  Хомякоид написав:Последнее видео было, прятался в Лондоне с семьей.

последнее видео било в телеге - гетьман на постановочной позиции и "чує вибухи" .


гетьман 300 лямів вже на війну дав за 5 місяців. а головний скільки з своєї кишені вже видав? чи тільки може галасувати що нам хтось повинен дати?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:21

На жаль, Європі цього не зрозуміти... - по ній же не приліта

По Мико зранку - знову насипАли ракет!🤬
Не знаю, чи були хоч 1-2 дні від початку цього літа, щоб щось не прилетіло по Мико?!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:43

США ослабили санкции против рф

В Минфине США заявили, что разрешают транзакции с российской стороной, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.

Кроме того, США вывели из-под санкций бывшую дочернюю компанию «Газпрома» в Германии и «дочку» Альфа-банка в Казахстане.

А что это у них там происходит? Это за какие такие поступки хорошие ?

https://t.me/sergiinaumovych/2789
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 лип, 2022 09:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:43

Пишут 10 ракет

  Успіх написав:По Мико зранку - знову насипАли ракет!🤬
Не знаю, чи були хоч 1-2 дні від початку цього літа, щоб щось не прилетіло по Мико?!

https://t.me/sergiinaumovych/2790?single
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://youtu.be/Ru7SXxt9uZ4

Оружие на складах, а передавать не собирается?
beee
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