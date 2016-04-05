Тому що Зеленського демократично обрав героїчний український народ. До речі, Януковича він теж колись вибрав, тільки той втік. Питання в тому, чи тільки в цьому між ними різниця? Я, звісно, пересмикую, але прозоро натякаю, що найвеличнішому нема чим особливо пишатись, до війни він не готовувся, а зараз воюють ЗСУ, а не він. Є успіхи і в його зоні відповідальності, безперечно, тільки тут більше зіграв фактор війни, ніж його особиста заслуга. Зрештою, кожен має право обирати кого бажає, тільки не треба оббріхувати конкурентів.
mephala написав: смотрю на ту квартиру в Ялте и не понимаю как она может быть переоформлена по кацапии "Населений пункт: Лівадія / Ялта / Автономна Республіка Крим / Україна"
Не переживайте, порохоботы действуют по указке и все равно вы им ничего не докажите. А то что шеколадный барыга украд фабрику Карла Маркса это так мелочи. Вот квартира купленная в Ялте до 2014, это зрада.
Якщо спиздив то доведіть в суді і посадіть за кращими заповілями зе - прийде весна будемо саджати. Чи язиком молоти - не мішки розвантажувати? Бо я дивлюся на язик що одні що другі вельми гаразді.
Хомякоид написав: Два тижні тому вся сімя Порошенків насоджувалась сніданком в недешевому лондонському готелі. Правильно, безпека сімї на перщому місці.
от мені цікаво - британські таблоїди мають таку саму нахабність під час сімейного сніданку задовбувати своїх бувших очільників держави? культура вона така - або вона є або її немає. щоб я оце їв з сім’єю а мені між очі якась падлюка камеру сунула? а взагалі це пройоб бодігардів та готелю. вони повинні були просто не підпустити цих журнашлюх коломойських. взяли перевели сніданок не одній сім’ї. та й момент на відео де саме ломають ніготь так і не показали. знаючи цих коломойських не здивуюсь якщо вона сама так зробила щоб він зломився.