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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1651165216531654
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Я на відміну від вірюючих на слово...
Завжди перевіряю все що можна у відкритих джерелах..або з перших вуст
Тому перш ніж стверджувати , спитався в командира взводу який привіз з лінії фронту чотирьох 200, двох з Львова і двох з області - хто виписував свідоцтва..
і де їх поховали

Мені теж можете не вірити на слово. Але з мого спілкування з військовими з Луганського напрямку, я більше схильний вірити Вашим опонентам, ніж Вашим розрахункам.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:05

  edvardd написав:список военной помощи, что предоставила Германия Украине:

• 900 противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 3 тысячи боеприпасов к ним;
• 14 900 противотанковых мин;
• 500 противовоздушных ракет Stinger;
• 2700 ПЗРК «Стрела»;
• 7 155-мм самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000;
• 21,8 миллиона патронов к пистолетам;
• 54 бронетранспортера M113 с вооружением (техника из Дании, передача финансируется Германией);
• 3 РСЗО MARS с боеприпасами;
• 3 самоходных гаубицы 2000 года производства;
• 4 тысячи 35-мм патронов к противовоздушным танкам Gepard+ еще 6 тысяч патронов;
• 53 тысячи боеприпасов для ПВО;
• 65 холодильников для медицинского имущества;
• 1 пункт дезактивации автотранспорта;
• 8 мобильных наземных радаров и тепловизионных приборов;
• 10 (+10) автономных наземных дронов;
• 14 тягачей и 14 полуприцепов;
• 2 трактора и 4 прицепа;
• 43 разведывательных дрона;
• 1 высокочастотный прибор с оборудованием;
• 10 защищенных автомобилей;
• 8 электронных устройств для борьбы с дронами;
• 4 мобильных дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования;
• систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM;
• РЛС обнаружения артиллерии COBRA;
• 80 пикапов;
• 100 тысяч аптечек первой медицинской помощи;
• 3 бронированные эвакуационные машины;
• запчасти к самолетам МиГ-29;
• 3 ремонтные машины Bergepanzer 2.

І скільки це все добро коштує??? 2 трактора и 4 прицепа :D :D :D
Мільйонів 100 приблизно.
А РФ вони "предоставили" більше 15 лярдів!!!
В 150 разів більше ніж Україні.
Німеччина є ворогом України, якщо судити по цифрах, а не по словах і обіцянках. Я буду це повторяти після кожного такого посту.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Применение авиации вне зоны действия вражеской ПВО - штука более чем реальная.

Думаю, що основним завданням Ф16 буде ганятись за крилатими ракетами. Другорядне - бити штурмовики та вертольоти, якщо будуть підходити до переднього краю, або , тим більше, через фронт перелетять.
Наносити удари в глибині ворожої території - це вже ризики і будуть це робити у виняткових випадках. Поки що не перемолотили все, що дістає Хімарс. Тому авіацію туди не будуть посилати. А от далі - хз.

Вступати в повітряні бої з винищувачами думаю ще буде зарано. Кілька місяців політають навчальні польоти на своїх (або європейських) базах, тоді можна.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:11

  andrijk777 написав:Німеччина є ворогом України, якщо судити по цифрах, а не по словах і обіцянках. Я буду це повторяти після кожного такого посту.
немцы жадная нация, кто не знал. Они не друзья и не враги, у немцев на всё есть ценник, даже на человеческие жизни. Вот смотрит немец на ценник газа и ценник жизни украинца и выбирает между ними.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:12

  andrijk777 написав:А РФ вони "предоставили" більше 15 лярдів!!!
В 150 разів більше ніж Україні.
Німеччина є ворогом України, якщо судити по цифрах, а не по словах і обіцянках. Я буду це повторяти після кожного такого посту.


ну якщо вже бути до кінця о’єктивними то ми також торгуємо з рашою. і в тих міль’ярдах європейських є і наша частка. так що через прокладки але торгуємо. чи по вашому той газ що по реверсу не воняє кацапами?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

шо там по думе и объявлению войны?
списываем эксперта или есть намеки?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:30

  mephala написав:
  andrijk777 написав:А РФ вони "предоставили" більше 15 лярдів!!!
В 150 разів більше ніж Україні.
Німеччина є ворогом України, якщо судити по цифрах, а не по словах і обіцянках. Я буду це повторяти після кожного такого посту.


ну якщо вже бути до кінця о’єктивними то ми також торгуємо з рашою. і в тих міль’ярдах європейських є і наша частка. так що через прокладки але торгуємо. чи по вашому той газ що по реверсу не воняє кацапами?

Розетка і Епіцентр до війни торгували російськими товарами аж піщали.
Zebra
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