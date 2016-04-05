Мені теж можете не вірити на слово. Але з мого спілкування з військовими з Луганського напрямку, я більше схильний вірити Вашим опонентам, ніж Вашим розрахункам.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мені теж можете не вірити на слово. Але з мого спілкування з військовими з Луганського напрямку, я більше схильний вірити Вашим опонентам, ніж Вашим розрахункам.
Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:05
І скільки це все добро коштує??? 2 трактора и 4 прицепа
Мільйонів 100 приблизно.
А РФ вони "предоставили" більше 15 лярдів!!!
В 150 разів більше ніж Україні.
Німеччина є ворогом України, якщо судити по цифрах, а не по словах і обіцянках. Я буду це повторяти після кожного такого посту.
Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Думаю, що основним завданням Ф16 буде ганятись за крилатими ракетами. Другорядне - бити штурмовики та вертольоти, якщо будуть підходити до переднього краю, або , тим більше, через фронт перелетять.
Наносити удари в глибині ворожої території - це вже ризики і будуть це робити у виняткових випадках. Поки що не перемолотили все, що дістає Хімарс. Тому авіацію туди не будуть посилати. А от далі - хз.
Вступати в повітряні бої з винищувачами думаю ще буде зарано. Кілька місяців політають навчальні польоти на своїх (або європейських) базах, тоді можна.
Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:11
немцы жадная нация, кто не знал. Они не друзья и не враги, у немцев на всё есть ценник, даже на человеческие жизни. Вот смотрит немец на ценник газа и ценник жизни украинца и выбирает между ними.
Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:12
ну якщо вже бути до кінця о’єктивними то ми також торгуємо з рашою. і в тих міль’ярдах європейських є і наша частка. так що через прокладки але торгуємо. чи по вашому той газ що по реверсу не воняє кацапами?
Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
шо там по думе и объявлению войны?
списываем эксперта или есть намеки?
Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:30
Розетка і Епіцентр до війни торгували російськими товарами аж піщали.
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