andrijk777 написав:А РФ вони "предоставили" більше 15 лярдів!!! В 150 разів більше ніж Україні. Німеччина є ворогом України, якщо судити по цифрах, а не по словах і обіцянках. Я буду це повторяти після кожного такого посту.
ну якщо вже бути до кінця о’єктивними то ми також торгуємо з рашою. і в тих міль’ярдах європейських є і наша частка. так що через прокладки але торгуємо. чи по вашому той газ що по реверсу не воняє кацапами?
andrijk777 написав:А РФ вони "предоставили" більше 15 лярдів!!! В 150 разів більше ніж Україні. Німеччина є ворогом України, якщо судити по цифрах, а не по словах і обіцянках. Я буду це повторяти після кожного такого посту.
ну якщо вже бути до кінця о’єктивними то ми також торгуємо з рашою. і в тих міль’ярдах європейських є і наша частка. так що через прокладки але торгуємо. чи по вашому той газ що по реверсу не воняє кацапами?
Розетка і Епіцентр до війни торгували російськими товарами аж піщали.
andrijk777 написав:А РФ вони "предоставили" більше 15 лярдів!!! В 150 разів більше ніж Україні. Німеччина є ворогом України, якщо судити по цифрах, а не по словах і обіцянках. Я буду це повторяти після кожного такого посту.
ну якщо вже бути до кінця о’єктивними то ми також торгуємо з рашою. і в тих міль’ярдах європейських є і наша частка. так що через прокладки але торгуємо. чи по вашому той газ що по реверсу не воняє кацапами?
Ні, "не воняє". Цей газ не кацапськи, а угорський, словацький чи ще там який. Такий сучасний світ. По вашій логіці я не маю права купляти б/у Ладу, бо вона кацапська. І навіть якщо "воняє", то що? Ми торгуємо бо нам це вигідно. Німеччина торгує бо їй це вигідно, а нам смерть - значить вона наш ворог. Я не бачу нічого необ'єктивного.
Натрапив на огидне відео. В якомусь населеному пункті комендант з озброєними працівниками військкомату заходять в приміщення гральних автоматів і починають виписувати усім повістки. Наскільки я розумію, це не поодинокий випадок виконання працівниками військкомату своїх «функцій».
З цього приводу маю що сказати.
По-перше, я пишаюсь своєю службою, і мене обурює, що мою професію принижують до рівня покарання для якихось хронів. Очевидно, що рівень вимог для вступу на службу сьогодні низький через об’єктивні обставини, але це не значить, що армія має перетворюватись на угрупування алкашів, наркоманів, крадіїв та інших елементів вершин суспільного дна. Такою організацією процесу призову, держава принижує і демотивує бійців, які свідомо пішли на службу жертвуючи своїми інтересами, ба, навіть життям. Військкомати поставили цих людей в один ряд з тими, кого кинули на службу у вигляді покарання. Це просто принизливо.
По-друге, за такої системи набору рівень якості мобілізованих настільки низький, що від них більше проблем на фронті, ніж користі. Ще не чув від жодного сержанта чи офіцера про задоволеність великою кількістю не вмотивованих та неякісних бійців. З усієї маси, якою військкомати закидують армію, притомних не більше 10-15%. Усе інше – невмотивований натовп, який тільки створює додаткові проблеми і відбирає на себе цінний ресурс часу та зусиль. Це я кажу, як командир.
На додачу, в поточний момент не передбачено ніякої процедури звільнення військовослужбовців за ганебну поведінку. Тобто непоодинокі випадки, коли командир отримує в своє розпорядження відвертий непотріб, який саботує виконання наказів і здатен у будь-який момент перейти у статус дезертирів, залишивши позиції і підставивши інші підрозділи. Нажаль, мені доводилося стикатися з подібними ситуаціями особисто, і це коштувало життя моїм друзям.
При цьому всьому, командир нічого не може з ними зробити! Позбутися їх неможливо, застосувати силу – подадуть в суд.
У якості приклада додам, що на цьому етапі війни вже мав два інциденти, коли в Донецькій області два мобілізованих алко-тіла додумались погрожувати мені зброєю. Перший - мобілізований солдат, а другий- мобілізований КАПІТАН. А місяць тому довелося зірвати сержантський погон з п’яного хрона, у якого навіть по опухлому обличчю видно, що він системно прокисає. Там і без медкомісії видно, що людина – алкаш, але військкомат вирішив, мабуть, що обличчя такого вигляду достойне представляти ЗСУ і підходить для виконання бойових завдань.
Реалізація процесу мобілізації у подібному вигляді закладає у наш фундамент бомбу, яка може вибухнути у найкритичніший момент. Якщо підхід не зміниться - проблеми будуть лише множитись.
andrijk777 написав:І навіть якщо "воняє", то що? Ми торгуємо бо нам це вигідно. Німеччина торгує бо їй це вигідно, а нам смерть - значить вона наш ворог. Я не бачу нічого необ'єктивного.
Німеччина торгує - вона наш ворог. тоді ми купляємо кацапський газ за віртуальним реверсом (реально він до Європи навіть не потрапляє розходячись по нашим домівкам) - то ми значить також вороги самі собі. ось оце і називається об’єктивність. те як ви ставите питання цьому навіть визначення є - двуликість.
kryminalist написав:rjkz так ви просто не знаєте навіть 10% того, що зараз відбувається. А про теперішній фронт взагалі нема що і говорити. Не хочу зрадойобити, але повірте, те що розказують в неті, по телевізору і навіть наші американські та європейські друзі абсолютно ніяк не відповідає реальній картині. Скажу просто так один момент. Вже приблизно 2 місяці лише по одній Львівській області кожного дня привозять і хоронять від 10 до 30 наших військових. Це лише одна область. Ще 3-4 місяці такої війни і на фронт поженуть студентів з пенсіонерами.
ага, і школоло, і тьоток за пісят, а ще депутатів, прокурорів та альфи з омегами та пожежниками
мільонна армія, якщо мінус 60 тис. за рік (Хотаб казав що при ковіді це надлишкова смертність), 6% від штатного розпису