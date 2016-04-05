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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 16531654165516561657>
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:12

  Frant написав:
  rjkz написав:А вы откуда черпаете информацию стесняюсь спросить?

Мені теж цікаво.
Звідки Ви начитались про "геніального стратега", який за тиждень проїпав 15% території і стільки ж населення???
При якому державні чиновники 2,5 років взагалі, взагалі ніяк не готувались до війни.
І навіть не боролись з російською пропагандою.
"Надо договориться посредине!"
"Я увидел мір в глазах Путіна!"
Скількох зрадників і корупціонерів було засуджено при зеленій пошесті?
На 15-20 років з конфіскацією майна.
Не можете сказати?
Я можу: нуль.
  Schmit написав:Ну да, за неделю Юга нет, особенно правый берег Херсонской области - идеально? Безоружный Энергодар, Бердянск, Мелитополь, Запорожская АЭС, окруженный Мариуполь - "результат более чем впечатляет"?

Враження, що клоуни гАласували за акторів, а потім, перед війною, втекли за кордон.
Результат не забарився. :oops:

клоуни поїхали а цирк залишився
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:14

  Schmit написав:
  Frant написав:
  Schmit написав:Ну да, за неделю Юга нет, особенно правый берег Херсонской области - идеально? Безоружный Энергодар, Бердянск, Мелитополь, Запорожская АЭС, окруженный Мариуполь - "результат более чем впечатляет"?

Враження, що клоуни гАласували за акторів.
Результат не забарився. :oops:

Результат очікуваний. В 2019 попереджали, але тоді всі веселились, кукурікаючи "хуже не будет". Тепер страждають за це, але більшість так і не розуміє своїх помилок. На жаль кармічні покарання будуть до тих пір, поки не зрозуміють.

Хотаб не віруючий
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:16

✍️ Читачі пишуть.

"Переважна більшість росіян (не всі, але більшість) хочуть вбити всіх українців та/або зробити нас своїми рабами. Вони ненавидять Україну за те, що ми прагнемо жити краще, а не обслуговувати російських царьків, які по своїй суті завжди були і є тиранами. Чи можливо змінити це 300-річне ставлення до України та українців звичайною контрпропагандою, поясненнями чи розмовами? Мабуть, ні. Росіяни, як і будь яка злочинна гопота, розуміє виключно мову сили, вони не сприймають логіки цивілізованого світу. Їх система сприйняття залишилась на рівні дикунства і мови сили. Лише тоді, коли ці почвари будуть дивитись на свій західний кордон як на територію де мешкають Боги, що мають велику силу і технології, значно переважаючі їх технологічний розвиток, лише тоді ці дикуни від нас відстебуться. А поки у цих зомбі є ракети, поки в них є технології та сили перемолоти сотні тисяч людей на фарш, доти буде тривати ця війна. І людство, замість того, щоб шукати нові світи і йти шляхом еволюції, змушене витрачати час, сили, гроші і свої життя на приборкання орків..."

Цікаві філософські роздуми, що нам потрібні технології та єднання всього світу в більш рішучій боротьбі проти цих орків.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:мільонна армія, якщо мінус 60 тис. за рік

нема ніякої мільйонної армії, бойових макс 150 тис.
Ви ще працівників воєнкоматів додайте до армії або сільські ТРО з одною рушницею на цілий патруль
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Хотаб не віруючий

Мух, ти там обкурений? Я завжди був за гетьмана. Той факт, що я зараз не критикую зеленого, то тому що у мене вистачає розуму не робити це під час війни.

Лише тоді, коли ці почвари будуть дивитись на свій західний кордон як на територію де мешкають Боги, що мають велику силу і технології, значно переважаючі їх технологічний розвиток, лише тоді ці дикуни від нас відстебуться

Так і є. Іншого шляху нема.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 15 лип, 2022 11:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:17

  mephala написав:
  andrijk777 написав:І навіть якщо "воняє", то що? Ми торгуємо бо нам це вигідно.
Німеччина торгує бо їй це вигідно, а нам смерть - значить вона наш ворог.
Я не бачу нічого необ'єктивного.


Німеччина торгує - вона наш ворог.
тоді ми купляємо кацапський газ за віртуальним реверсом (реально він до Європи навіть не потрапляє розходячись по нашим домівкам) - то ми значить також вороги самі собі.
ось оце і називається об’єктивність.
те як ви ставите питання цьому навіть визначення є - двуликість.

Ще раз: по факту ми вже багато років не купляємо кацапський газ. Те що газ фізично з РФ в сучасному світі вже нічого не означає.
Якщо ж розглядати морально-етичну сторону цього питання (вашу "двуликість"), то давайте не забувати що ми знаходимось в екстремальних умовах, в умовах війни, гинуть наші громадяни. Вважаю допустимим торгівлю з РФ, якщо це нам дуже потрібно.
А ось Німеччина в екстремальних умовах не перебуває, там ніхто не гине. І вони "помагають" нам на 100 лямів, а РФ платять 15 лярдів. І заявляють що вони друзі України. Це не "двуликість"?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:вони "помагають" нам на 100 лямів, а РФ платять 15 лярдів. І заявляють що вони друзі України. Це не "двуликість"?

Та зупиніться вже з цими ярдами.
Нам по факту дарують (навіть якщо і в борг, то всі розуміють, що нічого ми віддавати не будемо) , а за ті ярди Німеччина отримує товари і ресурси, на які живе. Без яких не може жити. Навіщо ці порівняння?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:22

  Schmit написав:В 2019 попереджали, але тоді всі веселились, кукурікаючи "хуже не будет".

Чув цей аргумент не раз тоді. :D :D :D :D
Які ж недалекі бувають люди в масі своїй.
Цікаво б було поспілкуватись сьогодні з цими "аргументаторами". :D
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:23

  andrijk777 написав:І вони "помагають" нам на 100 лямів, а РФ платять 15 лярдів. І заявляють що вони друзі України. Це не "двуликість"?

Оборот зовнішньої торгівлі між Україною та Росією в 2021 році становив 12,3 мільярда доларів, збільшившись у порівнянні з 2020 роком на 22,8%.

Чому німці мають відмовитись платити щось Рашці, коли Україна продовжувала сама активно торгувати некритичним імпортом-експортом з країною агресором?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:25

  rjkz написав:
  kryminalist написав:rjkz так ви просто не знаєте навіть 10% того, що зараз відбувається. А про теперішній фронт взагалі нема що і говорити. Не хочу зрадойобити, але повірте, те що розказують в неті, по телевізору і навіть наші американські та європейські друзі абсолютно ніяк не відповідає реальній картині. Скажу просто так один момент. Вже приблизно 2 місяці лише по одній Львівській області кожного дня привозять і хоронять від 10 до 30 наших військових. Це лише одна область. Ще 3-4 місяці такої війни і на фронт поженуть студентів з пенсіонерами.


К сожалению, я это представляю.
Я думаю, сейчас потери ВСУ ужасные.
Я прекрасно понимаю, что встречала Украина нападение с одним количеством вооружения, а сейчас ситуация намного хуже.
Вы себе отдаете отчет, что как ВСУ уничтожает технику и живую силу противника так и наоборот? Я да. Кроме того, все виды вооружений не могут стрелять вечно.
Надо менять стволы. И их запаса у Украины просто нет в необходимом количестве.
И за исключением некоторых видов вооружения, они не производились на территории Украины. И это то что есть.
И не закроет несколько сотен гаубиц 155 калибра тысячи потеряных и просто вышедших из строя (отстреляных) стволов 152. К сожалению. Я понимаю, что сейчас фактически, воюют одними автоматами.
Еще насчет потерь. Нам не говорят о потерях ВСУ. ВСУ обороняется. Есть простая формула - делите потери наступающей стороны на 3 и получите потери обороняющейся.
В 2014-2015, когда нам рассказывали, что потери ВСУ 30-60 200-х в день. В одном только Ирпене каждый день были похороны. И не одиночные. Интерполируйте на всю Украину.
Я смортрю форум радостно накинулся на меня.
Нет, я не в розовых очках. Я реально оцениваю ситуацию. Просто при тех вводных, которые были, я считаю ( и не только я, но и официальная позиция нашего основного военного и финансового донора на данный момент) что Украина сделала максимум и даже более того, что можно было сделать.

Так Україна, чи зекоманда.
Таки дві різниці.
Перша надовго, а друга - туристи.
flyman
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