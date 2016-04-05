✍️ Читачі пишуть.



"Переважна більшість росіян (не всі, але більшість) хочуть вбити всіх українців та/або зробити нас своїми рабами. Вони ненавидять Україну за те, що ми прагнемо жити краще, а не обслуговувати російських царьків, які по своїй суті завжди були і є тиранами. Чи можливо змінити це 300-річне ставлення до України та українців звичайною контрпропагандою, поясненнями чи розмовами? Мабуть, ні. Росіяни, як і будь яка злочинна гопота, розуміє виключно мову сили, вони не сприймають логіки цивілізованого світу. Їх система сприйняття залишилась на рівні дикунства і мови сили. Лише тоді, коли ці почвари будуть дивитись на свій західний кордон як на територію де мешкають Боги, що мають велику силу і технології, значно переважаючі їх технологічний розвиток, лише тоді ці дикуни від нас відстебуться. А поки у цих зомбі є ракети, поки в них є технології та сили перемолоти сотні тисяч людей на фарш, доти буде тривати ця війна. І людство, замість того, щоб шукати нові світи і йти шляхом еволюції, змушене витрачати час, сили, гроші і свої життя на приборкання орків..."



Цікаві філософські роздуми, що нам потрібні технології та єднання всього світу в більш рішучій боротьбі проти цих орків.

@informnapalm