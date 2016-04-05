rjkz написав:А вы откуда черпаете информацию стесняюсь спросить?
Мені теж цікаво. Звідки Ви начитались про "геніального стратега", який за тиждень проїпав 15% території і стільки ж населення??? При якому державні чиновники 2,5 років взагалі, взагалі ніяк не готувались до війни. І навіть не боролись з російською пропагандою. "Надо договориться посредине!" "Я увидел мір в глазах Путіна!" Скількох зрадників і корупціонерів було засуджено при зеленій пошесті? На 15-20 років з конфіскацією майна. Не можете сказати? Я можу: нуль.
Schmit написав:Ну да, за неделю Юга нет, особенно правый берег Херсонской области - идеально? Безоружный Энергодар, Бердянск, Мелитополь, Запорожская АЭС, окруженный Мариуполь - "результат более чем впечатляет"?
Враження, що клоуни гАласували за акторів, а потім, перед війною, втекли за кордон. Результат не забарився.
Schmit написав:Ну да, за неделю Юга нет, особенно правый берег Херсонской области - идеально? Безоружный Энергодар, Бердянск, Мелитополь, Запорожская АЭС, окруженный Мариуполь - "результат более чем впечатляет"?
Враження, що клоуни гАласували за акторів. Результат не забарився.
Результат очікуваний. В 2019 попереджали, але тоді всі веселились, кукурікаючи "хуже не будет". Тепер страждають за це, але більшість так і не розуміє своїх помилок. На жаль кармічні покарання будуть до тих пір, поки не зрозуміють.
"Переважна більшість росіян (не всі, але більшість) хочуть вбити всіх українців та/або зробити нас своїми рабами. Вони ненавидять Україну за те, що ми прагнемо жити краще, а не обслуговувати російських царьків, які по своїй суті завжди були і є тиранами. Чи можливо змінити це 300-річне ставлення до України та українців звичайною контрпропагандою, поясненнями чи розмовами? Мабуть, ні. Росіяни, як і будь яка злочинна гопота, розуміє виключно мову сили, вони не сприймають логіки цивілізованого світу. Їх система сприйняття залишилась на рівні дикунства і мови сили. Лише тоді, коли ці почвари будуть дивитись на свій західний кордон як на територію де мешкають Боги, що мають велику силу і технології, значно переважаючі їх технологічний розвиток, лише тоді ці дикуни від нас відстебуться. А поки у цих зомбі є ракети, поки в них є технології та сили перемолоти сотні тисяч людей на фарш, доти буде тривати ця війна. І людство, замість того, щоб шукати нові світи і йти шляхом еволюції, змушене витрачати час, сили, гроші і свої життя на приборкання орків..."
Цікаві філософські роздуми, що нам потрібні технології та єднання всього світу в більш рішучій боротьбі проти цих орків. @informnapalm
Мух, ти там обкурений? Я завжди був за гетьмана. Той факт, що я зараз не критикую зеленого, то тому що у мене вистачає розуму не робити це під час війни.
Лише тоді, коли ці почвари будуть дивитись на свій західний кордон як на територію де мешкають Боги, що мають велику силу і технології, значно переважаючі їх технологічний розвиток, лише тоді ці дикуни від нас відстебуться
Так і є. Іншого шляху нема.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 15 лип, 2022 11:19, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:І навіть якщо "воняє", то що? Ми торгуємо бо нам це вигідно. Німеччина торгує бо їй це вигідно, а нам смерть - значить вона наш ворог. Я не бачу нічого необ'єктивного.
Німеччина торгує - вона наш ворог. тоді ми купляємо кацапський газ за віртуальним реверсом (реально він до Європи навіть не потрапляє розходячись по нашим домівкам) - то ми значить також вороги самі собі. ось оце і називається об’єктивність. те як ви ставите питання цьому навіть визначення є - двуликість.
Ще раз: по факту ми вже багато років не купляємо кацапський газ. Те що газ фізично з РФ в сучасному світі вже нічого не означає. Якщо ж розглядати морально-етичну сторону цього питання (вашу "двуликість"), то давайте не забувати що ми знаходимось в екстремальних умовах, в умовах війни, гинуть наші громадяни. Вважаю допустимим торгівлю з РФ, якщо це нам дуже потрібно. А ось Німеччина в екстремальних умовах не перебуває, там ніхто не гине. І вони "помагають" нам на 100 лямів, а РФ платять 15 лярдів. І заявляють що вони друзі України. Це не "двуликість"?
andrijk777 написав:вони "помагають" нам на 100 лямів, а РФ платять 15 лярдів. І заявляють що вони друзі України. Це не "двуликість"?
Та зупиніться вже з цими ярдами. Нам по факту дарують (навіть якщо і в борг, то всі розуміють, що нічого ми віддавати не будемо) , а за ті ярди Німеччина отримує товари і ресурси, на які живе. Без яких не може жити. Навіщо ці порівняння?
kryminalist написав:rjkz так ви просто не знаєте навіть 10% того, що зараз відбувається. А про теперішній фронт взагалі нема що і говорити. Не хочу зрадойобити, але повірте, те що розказують в неті, по телевізору і навіть наші американські та європейські друзі абсолютно ніяк не відповідає реальній картині. Скажу просто так один момент. Вже приблизно 2 місяці лише по одній Львівській області кожного дня привозять і хоронять від 10 до 30 наших військових. Це лише одна область. Ще 3-4 місяці такої війни і на фронт поженуть студентів з пенсіонерами.
К сожалению, я это представляю. Я думаю, сейчас потери ВСУ ужасные. Я прекрасно понимаю, что встречала Украина нападение с одним количеством вооружения, а сейчас ситуация намного хуже. Вы себе отдаете отчет, что как ВСУ уничтожает технику и живую силу противника так и наоборот? Я да. Кроме того, все виды вооружений не могут стрелять вечно. Надо менять стволы. И их запаса у Украины просто нет в необходимом количестве. И за исключением некоторых видов вооружения, они не производились на территории Украины. И это то что есть. И не закроет несколько сотен гаубиц 155 калибра тысячи потеряных и просто вышедших из строя (отстреляных) стволов 152. К сожалению. Я понимаю, что сейчас фактически, воюют одними автоматами. Еще насчет потерь. Нам не говорят о потерях ВСУ. ВСУ обороняется. Есть простая формула - делите потери наступающей стороны на 3 и получите потери обороняющейся. В 2014-2015, когда нам рассказывали, что потери ВСУ 30-60 200-х в день. В одном только Ирпене каждый день были похороны. И не одиночные. Интерполируйте на всю Украину. Я смортрю форум радостно накинулся на меня. Нет, я не в розовых очках. Я реально оцениваю ситуацию. Просто при тех вводных, которые были, я считаю ( и не только я, но и официальная позиция нашего основного военного и финансового донора на данный момент) что Украина сделала максимум и даже более того, что можно было сделать.
Так Україна, чи зекоманда. Таки дві різниці. Перша надовго, а друга - туристи.