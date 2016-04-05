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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:30
Hotab написав: andrijk777 написав:
вони "помагають" нам на 100 лямів, а РФ платять 15 лярдів. І заявляють що вони друзі України. Це не "двуликість"?
Та зупиніться вже з цими ярдами.
Нам по факту дарують (навіть якщо і в борг, то всі розуміють, що нічого ми віддавати не будемо) , а за ті ярди Німеччина отримує товари і ресурси, на які живе. Без яких не може жити. Навіщо ці порівняння?
Німеччина нам нічого не зобов"язана.
А от ті хто розброював та демілітиризовув Україну в обмін на Будапештські меморандуми та інші папірчики несуть за нас повну відповідальність.
Як казав Лис Маленькому Принцу: "Ми відповідальні за тих, кого приручили".
USA і UK винні нам більше чим
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:32
Hotab написав: andrijk777 написав:
вони "помагають" нам на 100 лямів, а РФ платять 15 лярдів. І заявляють що вони друзі України. Це не "двуликість"?
Та зупиніться вже з цими ярдами.
Нам по факту дарують (навіть якщо і в борг, то всі розуміють, що нічого ми віддавати не будемо) , а за ті ярди Німеччина отримує товари і ресурси, на які живе. Без яких не може жити. Навіщо ці порівняння?
Може жити. Буде жити просто трішки гірше і все. Там нічого критичного немає, а особливо для німців.
Я не зупинюсь, тому що це саме ключове питання цієї війни.
Війна може закінчитись тільки з 2 причин(окрім смерті пу):
1.Нам дадуть дуже багато зброї.
2.Захід повністю приб'є кацапський енергоекспорт.
Поки ні 1 ні 2 немає.
Є правда ще 3 варіант:
3.Здача територій Україною/розпад України.
Який варіант вибираєте ви?
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:33
andrijk777 написав:
Ще раз: по факту ми вже багато років не купляємо кацапський газ.
Те що газ фізично з РФ в сучасному світі вже нічого не означає.
Якщо ж розглядати морально-етичну сторону цього питання (вашу "двуликість"), то давайте не забувати що ми знаходимось в екстремальних умовах, в умовах війни, гинуть наші громадяни. Вважаю допустимим торгівлю з РФ, якщо це нам дуже потрібно.
А ось Німеччина в екстремальних умовах не перебуває, там ніхто не гине. І вони "помагають" нам на 100 лямів, а РФ платять 15 лярдів. І заявляють що вони друзі України. Це не "двуликість"?
тобто якщо відкриють фірму на сейшелах яка буде віртуально купляти газ в раші а потім так само віртуально продавати Німеччині - то німці стануть няшками і ліпшими друзями бо напряму нічого кацапам не перераховуватимуть хоча газ по трубі сп-1 буде йти прямо по їх домівках?
шкодую що скрізь поприбирали смайл долоня-обличчя.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:34
andrijk777 написав:
Який варіант вибираєте ви?
Диванний обирач варіантів?
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:34
Letusrock написав: flyman написав:
тоді вам торба, і вашому Лукашенку
а не нам і ЄС
1) я не білорус
2) буде все як по Арестовичу? білоруські війська деморалізовані, несуть втрати, відступають у південному напрямку ))
сьогодні 15е, де вояки Луки, вже топчуть комиші Прип"яті?
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:36
Frant написав: rjkz написав:
Судя по тому, что рп ввалилось изначально со 150 тысячной группировкой на 240-тысячную армию и 400 тысяч активного резерва в 30 миллионную страну, то пуйло и его генералы тупо скурили учебник по тактике
І що Ви таке кажете????
"І враг бєжит, бєжит???"
Росіяни окупували 20% території (в основному за перших два тижня війни), і втрати для них єрундові.
Чому зелена влада 2,5 років нікуя не робила для оборони держави?
????
Жодних організаційних дій не було проведено!
Українська армія, слава богу, готувалась.
Але не державні чиновники.
Так хто провалив операцію з вагнерівцями і здав 14% території за перші 2 тижня війни - нагадайте нам?
Ти не зрозумів.
Боневтік, отже самий крутий.
А я комарів не боюся. Мені медаль?
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:38
Hotab написав: andrijk777 написав:
вони "помагають" нам на 100 лямів, а РФ платять 15 лярдів. І заявляють що вони друзі України. Це не "двуликість"?
Та зупиніться вже з цими ярдами.
Нам по факту дарують (навіть якщо і в борг, то всі розуміють, що нічого ми віддавати не будемо) , а за ті ярди Німеччина отримує товари і ресурси, на які живе. Без яких не може жити. Навіщо ці порівняння?
та просто ми самі отримуєм кацапський газ, сиділи на паливній голці з білораші, купляли електроенергію та вугіль - а іншим бачте зась. він не розуміє що перш ніж тикати іншим потрібно почати з себе. і мова не про останні 5 місяців. мова про всі 8 років.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:39
mephala написав:
тобто якщо відкриють фірму на сейшелах яка буде віртуально купляти газ в раші а потім так само віртуально продавати Німеччині - то німці стануть няшками і ліпшими друзями бо напряму нічого кацапам не перераховуватимуть хоча газ по трубі сп-1 буде йти прямо по їх домівках?
шкодую що скрізь поприбирали смайл долоня-обличчя.
До чого тут "фірма на сейшелах"?
Ми можемо фізично купляти і американський газ. Без проблем. Просто ми будемо платити більше і все! Для усіх інших учасників ринку(включаючи РФ) нічого не зміниться.
А якщо німці перестануть купляти газ РФ(більше нафту, бо нафта це набагато більші гроші), то РФ не зможе його більше нікому продати і там буде величезна економічна жо*а.
Востаннє редагувалось andrijk777
в П'ят 15 лип, 2022 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:42
andrijk777 написав:
Ми можемо фізично купляти і американський газ. Без проблем. Просто ми будемо платити більше і все! Для усіх інших учасників ринку(включаючи РФ) нічого не зміниться.
Ми купляли(і купляємо) російський газ. І пальне значною мірою з російської нафти. І транспортуємо російський газ в Європу.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:45
andrijk777 написав:
І вони "помагають" нам на 100 лямів, а РФ платять 15 лярдів. І заявляють що вони друзі України. Це не "двуликість"?
Німеччина та інші взагалі б могли процитувати Володимира Олександровича Зеленського "Я вам нічєго нє должен"(с) і далі самі, самі копирсайтеся. Дуже багото претензій до партнерів і майже нуль до зеленовладців: не час
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