mephala написав:та просто ми самі отримуєм кацапський газ, сиділи на паливній голці з білораші, купляли електроенергію та вугіль - а іншим бачте зась. він не розуміє що перш ніж тикати іншим потрібно почати з себе. і мова не про останні 5 місяців. мова про всі 8 років.
А можна просто здатись. І РФ і Німеччина будуть тільки раді. Давайте почнемо з себе, осудимо себе за свої помилки, низько вклонимось Німеччині за "2 трактора и 4 прицепа" і здамося. Прекрасний варіант по-моєму. Навіть Європа нас підтримає в цьому рішенні. Ось Франція в 1940 повоювала менше місяця і здалась. Чим ми гірші за Францію?
andrijk777 написав: І вони "помагають" нам на 100 лямів, а РФ платять 15 лярдів. І заявляють що вони друзі України. Це не "двуликість"?
Німеччина та інші взагалі б могли процитувати Володимира Олександровича Зеленського "Я вам нічєго нє должен"(с) і далі самі, самі копирсайтеся. Дуже багото претензій до партнерів і майже нуль до зеленовладців: не час
Та тому що не виграємо ми війну без Заходу. Може дійде це до вас на кінець. Які би зеленовладці не були геніальні у нас немає ресурсів щоб виграти війну. Хоча я і проти Зе, але впевнений що особисто Зеленський робить все можливе(в міру своїх можливостей) щоб виграти війну. А зміна Зе неможлива(пагубна) в умовах війни. Тому в глобальному плані до Зе в мене претензій немає.
andrijk777 написав: І вони "помагають" нам на 100 лямів, а РФ платять 15 лярдів. І заявляють що вони друзі України. Це не "двуликість"?
Німеччина та інші взагалі б могли процитувати Володимира Олександровича Зеленського "Я вам нічєго нє должен"(с) і далі самі, самі копирсайтеся. Дуже багото претензій до партнерів і майже нуль до зеленовладців: не час
Та тому що не виграємо ми війну без Заходу. Може дійде це до вас на кінець. Які би зеленовладці не були геніальні у нас немає ресурсів щоб виграти війну. Хоча я і проти Зе, але впевнений що особисто Зеленський робить все можливе(в міру своїх можливостей) щоб виграти війну. А зміна Зе неможлива(пагубна) в умовах війни. Тому в глобальному плані до Зе в мене претензій немає.
Тобто, неможлива? Він, що незамінний? Як Ентшейнт чи Тесла?
Він же слуга. Директрів заводів змінюють, і всяких менеджерів. І караван далі іде
budivelnik написав:Я на відміну від вірюючих на слово... Завжди перевіряю все що можна у відкритих джерелах..або з перших вуст Тому перш ніж стверджувати , спитався в командира взводу який привіз з лінії фронту чотирьох 200, двох з Львова і двох з області - хто виписував свідоцтва.. і де їх поховали
Мені теж можете не вірити на слово. Але з мого спілкування з військовими з Луганського напрямку, я більше схильний вірити Вашим опонентам, ніж Вашим розрахункам.
Та будівельнику - як об стінку горохом!
Йому байдуже, що я чую інформацію "з перших уст" і йому байдуже, що у багатьох родичі/друзі по інших бригадах і вони НЕ будуть брехати про СПРАВЖНЮ СИТУАЦІЮ на фронті! Але нашому "калькулятору" на це пох - він бере цифри по могилах 1 кладовища, множить/ділить на свої припущення по інших кладовищах/областях - і, вуаля, - Арестович нервово курить в стороні від підрахуя нашого "підрахуя"!
edvardd написав:Был на даче, 5 км от линии фронта под Запорожьем, что из неприятного - в отличии от моих предыдущих приездов с ночёвкой - работают из арты только орочная - были прилёты градов по Степногорску и Приморскому, наших не слышно, правда после прилётов по Приморскому у орков начал рваться боекомплект...
Моя дача за 100 км від Києва. Два рази були обстріли Градами села. Зірвало частину даху веранди і повибивало шибки. Зсунуло листи шифера.