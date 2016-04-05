RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1654165516561657
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:48

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Ми можемо фізично купляти і американський газ. Без проблем. Просто ми будемо платити більше і все! Для усіх інших учасників ринку(включаючи РФ) нічого не зміниться.

Ми купляли(і купляємо) російський газ. І пальне значною мірою з російської нафти. І транспортуємо російський газ в Європу.

И импортировали э/э с бульбаленда. Спонсировали чужих, чтобы своим олигархам меньше досталось :lol:
alfredhaos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 245
З нами з: 19.12.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:52

  mephala написав:та просто ми самі отримуєм кацапський газ, сиділи на паливній голці з білораші, купляли електроенергію та вугіль - а іншим бачте зась. він не розуміє що перш ніж тикати іншим потрібно почати з себе. і мова не про останні 5 місяців. мова про всі 8 років.

А можна просто здатись. І РФ і Німеччина будуть тільки раді.
Давайте почнемо з себе, осудимо себе за свої помилки, низько вклонимось Німеччині за "2 трактора и 4 прицепа" і здамося.
Прекрасний варіант по-моєму. Навіть Європа нас підтримає в цьому рішенні.
Ось Франція в 1940 повоювала менше місяця і здалась. Чим ми гірші за Францію? :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3828
З нами з: 11.11.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:04

  mephala написав:
  Goodman написав:
  Хомякоид написав:Последнее видео было, прятался в Лондоне с семьей.

последнее видео било в телеге - гетьман на постановочной позиции и "чує вибухи" .


гетьман 300 лямів вже на війну дав за 5 місяців. а головний скільки з своєї кишені вже видав? чи тільки може галасувати що нам хтось повинен дати?

Ну ось.
Суд списав борг пов’язаної з Коломойським компанії перед "Приватбанком" на 4,3 мільярда
І так вже 3 роки. А ви думали, куди гроші на ракети пропали.
Не запитуйте потім у Бога "за що нам це все?".
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 15 лип, 2022 12:14, всього редагувалось 2 разів.
Schmit
 
Повідомлень: 3044
З нами з: 08.09.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:09

  whois2010 написав:
  andrijk777 написав:
І вони "помагають" нам на 100 лямів, а РФ платять 15 лярдів. І заявляють що вони друзі України. Це не "двуликість"?

Німеччина та інші взагалі б могли процитувати Володимира Олександровича Зеленського "Я вам нічєго нє должен"(с) і далі самі, самі копирсайтеся. Дуже багото претензій до партнерів і майже нуль до зеленовладців: не час

Та тому що не виграємо ми війну без Заходу. Може дійде це до вас на кінець.
Які би зеленовладці не були геніальні у нас немає ресурсів щоб виграти війну.
Хоча я і проти Зе, але впевнений що особисто Зеленський робить все можливе(в міру своїх можливостей) щоб виграти війну. А зміна Зе неможлива(пагубна) в умовах війни.
Тому в глобальному плані до Зе в мене претензій немає.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3828
З нами з: 11.11.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:11

  andrijk777 написав:
  whois2010 написав:
  andrijk777 написав:
І вони "помагають" нам на 100 лямів, а РФ платять 15 лярдів. І заявляють що вони друзі України. Це не "двуликість"?

Німеччина та інші взагалі б могли процитувати Володимира Олександровича Зеленського "Я вам нічєго нє должен"(с) і далі самі, самі копирсайтеся. Дуже багото претензій до партнерів і майже нуль до зеленовладців: не час

Та тому що не виграємо ми війну без Заходу. Може дійде це до вас на кінець.
Які би зеленовладці не були геніальні у нас немає ресурсів щоб виграти війну.
Хоча я і проти Зе, але впевнений що особисто Зеленський робить все можливе(в міру своїх можливостей) щоб виграти війну. А зміна Зе неможлива(пагубна) в умовах війни.
Тому в глобальному плані до Зе в мене претензій немає.

Тобто, неможлива?
Він, що незамінний?
Як Ентшейнт чи Тесла?

Він же слуга.
Директрів заводів змінюють, і всяких менеджерів. І караван далі іде
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29160
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1411 раз.
Подякували: 2509 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:13

А я думав, що Арестовича ніхно не переплюне...)))

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Я на відміну від вірюючих на слово...
Завжди перевіряю все що можна у відкритих джерелах..або з перших вуст
Тому перш ніж стверджувати , спитався в командира взводу який привіз з лінії фронту чотирьох 200, двох з Львова і двох з області - хто виписував свідоцтва..
і де їх поховали

Мені теж можете не вірити на слово. Але з мого спілкування з військовими з Луганського напрямку, я більше схильний вірити Вашим опонентам, ніж Вашим розрахункам.

Та будівельнику - як об стінку горохом!

Йому байдуже, що я чую інформацію "з перших уст" і йому байдуже, що у багатьох родичі/друзі по інших бригадах і вони НЕ будуть брехати про СПРАВЖНЮ СИТУАЦІЮ на фронті!
Але нашому "калькулятору" на це пох - він бере цифри по могилах 1 кладовища, множить/ділить на свої припущення по інших кладовищах/областях - і, вуаля, - Арестович нервово курить в стороні від підрахуя нашого "підрахуя"! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3560
З нами з: 18.03.21
Подякував: 136 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
3
3
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:14

  edvardd написав:Был на даче, 5 км от линии фронта под Запорожьем, что из неприятного - в отличии от моих предыдущих приездов с ночёвкой - работают из арты только орочная - были прилёты градов по Степногорску и Приморскому, наших не слышно, правда после прилётов по Приморскому у орков начал рваться боекомплект...

Моя дача за 100 км від Києва.
Два рази були обстріли Градами села.
Зірвало частину даху веранди і повибивало шибки. Зсунуло листи шифера.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29160
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1411 раз.
Подякували: 2509 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1654165516561657
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, lapay і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 98443
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 456931
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3279
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.