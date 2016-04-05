mephala написав:та просто ми самі отримуєм кацапський газ, сиділи на паливній голці з білораші, купляли електроенергію та вугіль - а іншим бачте зась. він не розуміє що перш ніж тикати іншим потрібно почати з себе. і мова не про останні 5 місяців. мова про всі 8 років.
А можна просто здатись. І РФ і Німеччина будуть тільки раді. Давайте почнемо з себе, осудимо себе за свої помилки, низько вклонимось Німеччині за "2 трактора и 4 прицепа" і здамося. Прекрасний варіант по-моєму. Навіть Європа нас підтримає в цьому рішенні. Ось Франція в 1940 повоювала менше місяця і здалась. Чим ми гірші за Францію?
andrijk777 написав: І вони "помагають" нам на 100 лямів, а РФ платять 15 лярдів. І заявляють що вони друзі України. Це не "двуликість"?
Німеччина та інші взагалі б могли процитувати Володимира Олександровича Зеленського "Я вам нічєго нє должен"(с) і далі самі, самі копирсайтеся. Дуже багото претензій до партнерів і майже нуль до зеленовладців: не час
Та тому що не виграємо ми війну без Заходу. Може дійде це до вас на кінець. Які би зеленовладці не були геніальні у нас немає ресурсів щоб виграти війну. Хоча я і проти Зе, але впевнений що особисто Зеленський робить все можливе(в міру своїх можливостей) щоб виграти війну. А зміна Зе неможлива(пагубна) в умовах війни. Тому в глобальному плані до Зе в мене претензій немає.
budivelnik написав:Я на відміну від вірюючих на слово... Завжди перевіряю все що можна у відкритих джерелах..або з перших вуст Тому перш ніж стверджувати , спитався в командира взводу який привіз з лінії фронту чотирьох 200, двох з Львова і двох з області - хто виписував свідоцтва.. і де їх поховали
Мені теж можете не вірити на слово. Але з мого спілкування з військовими з Луганського напрямку, я більше схильний вірити Вашим опонентам, ніж Вашим розрахункам.
Та будівельнику - як об стінку горохом!
Йому байдуже, що я чую інформацію "з перших уст" і йому байдуже, що у багатьох родичі/друзі по інших бригадах і вони НЕ будуть брехати про СПРАВЖНЮ СИТУАЦІЮ на фронті! Але нашому "калькулятору" на це пох - він бере цифри по могилах 1 кладовища, множить/ділить на свої припущення по інших кладовищах/областях - і, вуаля, - Арестович нервово курить в стороні
edvardd написав:Был на даче, 5 км от линии фронта под Запорожьем, что из неприятного - в отличии от моих предыдущих приездов с ночёвкой - работают из арты только орочная - были прилёты градов по Степногорску и Приморскому, наших не слышно, правда после прилётов по Приморскому у орков начал рваться боекомплект...
Моя дача за 100 км від Києва. Два рази були обстріли Градами села. Зірвало частину даху веранди і повибивало шибки. Зсунуло листи шифера.
mephala написав:тобто якщо відкриють фірму на сейшелах яка буде віртуально купляти газ в раші а потім так само віртуально продавати Німеччині - то німці стануть няшками і ліпшими друзями бо напряму нічого кацапам не перераховуватимуть хоча газ по трубі сп-1 буде йти прямо по їх домівках? шкодую що скрізь поприбирали смайл долоня-обличчя.
До чого тут "фірма на сейшелах"? Ми можемо фізично купляти і американський газ. Без проблем. Просто ми будемо платити більше і все! Для усіх інших учасників ринку(включаючи РФ) нічого не зміниться.
А якщо німці перестануть купляти газ РФ(більше нафту, бо нафта це набагато більші гроші), то РФ не зможе його більше нікому продати і там буде величезна економічна жо*а.
1. Ну есть ещё "сложный" вариант: добывать самим. Несколько итераций керманычей ("реформаторы", "технократы", "самокатчики" и т.д.) обещали вообще сделать Украину экспортёром энергоресурсов, в т.ч. газа. Кстати, повышение тарифов почти всегда обосновывалось инвестициями в собственную добычу - и где? 2. То же самое касается и Германии и остальных партнёров: сколько они хвалились "зеленой" энергией, и околонулевыми или местами отрицательными тарифами на энергию? И где это всё? И где этот "новый дивный мир" с почти бесплатной возобновляемой энергетикой?
Но видимо все ограничились распилом бюджетов и рекламными слайдами
Натрапив на огидне відео. В якомусь населеному пункті комендант з озброєними працівниками військкомату заходять в приміщення гральних автоматів і починають виписувати усім повістки. Наскільки я розумію, це не поодинокий випадок виконання працівниками військкомату своїх «функцій».
З цього приводу маю що сказати.
По-перше, я пишаюсь своєю службою, і мене обурює, що мою професію принижують до рівня покарання для якихось хронів. Очевидно, що рівень вимог для вступу на службу сьогодні низький через об’єктивні обставини, але це не значить, що армія має перетворюватись на угрупування алкашів, наркоманів, крадіїв та інших елементів вершин суспільного дна. Такою організацією процесу призову, держава принижує і демотивує бійців, які свідомо пішли на службу жертвуючи своїми інтересами, ба, навіть життям. Військкомати поставили цих людей в один ряд з тими, кого кинули на службу у вигляді покарання. Це просто принизливо.
По-друге, за такої системи набору рівень якості мобілізованих настільки низький, що від них більше проблем на фронті, ніж користі. Ще не чув від жодного сержанта чи офіцера про задоволеність великою кількістю не вмотивованих та неякісних бійців. З усієї маси, якою військкомати закидують армію, притомних не більше 10-15%. Усе інше – невмотивований натовп, який тільки створює додаткові проблеми і відбирає на себе цінний ресурс часу та зусиль. Це я кажу, як командир.
На додачу, в поточний момент не передбачено ніякої процедури звільнення військовослужбовців за ганебну поведінку. Тобто непоодинокі випадки, коли командир отримує в своє розпорядження відвертий непотріб, який саботує виконання наказів і здатен у будь-який момент перейти у статус дезертирів, залишивши позиції і підставивши інші підрозділи. Нажаль, мені доводилося стикатися з подібними ситуаціями особисто, і це коштувало життя моїм друзям.
При цьому всьому, командир нічого не може з ними зробити! Позбутися їх неможливо, застосувати силу – подадуть в суд.
У якості приклада додам, що на цьому етапі війни вже мав два інциденти, коли в Донецькій області два мобілізованих алко-тіла додумались погрожувати мені зброєю. Перший - мобілізований солдат, а другий- мобілізований КАПІТАН. А місяць тому довелося зірвати сержантський погон з п’яного хрона, у якого навіть по опухлому обличчю видно, що він системно прокисає. Там і без медкомісії видно, що людина – алкаш, але військкомат вирішив, мабуть, що обличчя такого вигляду достойне представляти ЗСУ і підходить для виконання бойових завдань.
Реалізація процесу мобілізації у подібному вигляді закладає у наш фундамент бомбу, яка може вибухнути у найкритичніший момент. Якщо підхід не зміниться - проблеми будуть лише множитись.
budivelnik написав:Я на відміну від вірюючих на слово... Завжди перевіряю все що можна у відкритих джерелах..або з перших вуст Тому перш ніж стверджувати , спитався в командира взводу який привіз з лінії фронту чотирьох 200, двох з Львова і двох з області - хто виписував свідоцтва.. і де їх поховали
Мені теж можете не вірити на слово. Але з мого спілкування з військовими з Луганського напрямку, я більше схильний вірити Вашим опонентам, ніж Вашим розрахункам.
Та будівельнику - як об стінку горохом!
Йому байдуже, що я чую інформацію "з перших уст" і йому байдуже, що у багатьох родичі/друзі по інших бригадах і вони НЕ будуть брехати про СПРАВЖНЮ СИТУАЦІЮ на фронті! Але нашому "калькулятору" на це пох - він бере цифри по могилах 1 кладовища, множить/ділить на свої припущення по інших кладовищах/областях - і, вуаля, - Арестович нервово курить в стороні
Долярчик, раджу пролистувати пости Будівельника що я і роблю. Нічого корисного ти там не знайдеш, а будівельник інші аргументи не сприймає. Зайва втрату часу відповідати щось на його пости.
andrijk777 написав:А якщо німці перестануть купляти газ РФ(більше нафту, бо нафта це набагато більші гроші), то РФ не зможе його більше нікому продати і там буде величезна економічна жо*а.
Німці перестануть купляти газ в раші - будуть купляти у сейшельської фірми. А вже сейшельська фірма перераховуватиме кацапії. Хоча газ як йшов так і йтиме по сп-1. то як - тоді німці будуть няшки і ліпші друзі? просто дайте відповідь на просте запитання.
а після того як дасте відповідь - замість сейшельської фірми поставте словацьку фірму яка продає кацапський газ Україні а замість сп-1 поставте наш газогін Уренгой-Помари-Ужгород.