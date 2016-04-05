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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:53
Вкладчик1234 написав:
2. То же самое касается и Германии и остальных партнёров: сколько они хвалились "зеленой" энергией, и околонулевыми или местами отрицательными тарифами на энергию? И где это всё? И где этот "новый дивный мир" с почти бесплатной возобновляемой энергетикой?
Но видимо все ограничились распилом бюджетов и рекламными слайдами
Ні. Це все працює і успішно розвивається. Просто повільно.
Наприклад в тій самій Німеччині в більшість нових будинків встановлюють теплові насоси - мега-енергоефективна штука, але дорога.
*а "отрицательные тарифы" - це якісь ваші фантазії.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:56
andrijk777 написав: mephala написав:
та просто ми самі отримуєм кацапський газ, сиділи на паливній голці з білораші, купляли електроенергію та вугіль - а іншим бачте зась. він не розуміє що перш ніж тикати іншим потрібно почати з себе. і мова не про останні 5 місяців. мова про всі 8 років.
А можна просто здатись. І РФ і Німеччина будуть тільки раді.
Давайте почнемо з себе, осудимо себе за свої помилки, низько вклонимось Німеччині за "2 трактора и 4 прицепа" і здамося.
Прекрасний варіант по-моєму. Навіть Європа нас підтримає в цьому рішенні.
Ось Франція в 1940 повоювала менше місяця і здалась. Чим ми гірші за Францію?
просто я не розумію претензій до інших коли у самих рильце в пушку. чи коли нам вигідно купляти в раші то можна а інші повинні купляти коли знову нам повинно бути вигідно? двуликість вона така двуликість.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:59
andrijk777 написав:
*а "отрицательные тарифы" - це якісь ваші фантазії.
Уже выкладывал ссылки, в ответ на аналогичные претензии. В очередной раз искать не буду. Есть гугл
andrijk777 написав:
Ні. Це все працює і успішно розвивається. Просто повільно.
Как корокодилы летают? Низко-низко
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:01
Хомякоид написав:
Зайва втрату часу відповідати щось на його пости.
Та я так бачу))
Але, я і так, найближчим часом не буду тут писати... так як їду знову допомагати своїй команді зменшувати кількість орків на НАШІЙ землі!
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:01
Schmit написав:
Ех, наклепали б вчасно кілька тисяч ракет, хоча б тих, що на 70 км, то в перші дні можна було б засипати ними кацапів і на перешийку, і на трасах під Києвом, наводячи Байрактарами. А так шанс і час втрачено, і території, і життя наших військових.
Я склонен согласится с мнением, что к такой крупной континентальной войне государству вроде нашего подготовиться невозможно в принципе. Посмотрите на рашу: со всеми своими военными мега-бюджетами (выделяемыми в течение десятилетий), предыдущим войнушкам по всему миру, всей их милитаристской истерии и т.д., спустя примерно 3 месяца интенсивного континентального конфликта они скатились до использования древних совковых запасов. Всё старье уже идет в ход: от Х-22 до Т-62 и Д-20 (про Мосинки у ОРДЛОвских мобиков уже молчу).
Но это конечно же не означает, что к крупной войне нам не нужно было готовиться лучше. Все прозрели от этого конфликта (в плане акцентов, которые нужно расставлять по типам вооружения - артиллерия и ракетные войска в приоритете).
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:06
andrijk777 написав: mephala написав:
та просто ми самі отримуєм кацапський газ, сиділи на паливній голці з білораші, купляли електроенергію та вугіль - а іншим бачте зась. він не розуміє що перш ніж тикати іншим потрібно почати з себе. і мова не про останні 5 місяців. мова про всі 8 років.
А можна просто здатись. І РФ і Німеччина будуть тільки раді.
Давайте почнемо з себе, осудимо себе за свої помилки, низько вклонимось Німеччині за "2 трактора и 4 прицепа" і здамося.
Прекрасний варіант по-моєму. Навіть Європа нас підтримає в цьому рішенні.
Ось Франція в 1940 повоювала менше місяця і здалась. Чим ми гірші за Францію?
Саме цікаве почнеться взимку, Нафтогаз продає газ облгазам по 29 грн, а населенню газ і тепло по 7 грн. Німці закономірно обуряться - ми повинні мерзнути, а українці будуть платити мізер, розкошуючи, за наші гроші. Нагадаю, що наші податки йдуть на армію, соціалку оплачує Захід.
Ми можемо здатись, точніше, втратити частину тприторії, не ми перші, і не ми останні. Захід резонно зауважить, що треба було готуватись, коли попереджали, те що воги нас змусили попиляти в дев'яності, вони вже повернули сторицею. Ядерна зброя була не наша, ми її не виробляли.
Взагалі не розумію претензій до Заходу, в тому числі дл Німеччини. Вони нам нічого не винні. Чому до Ізраїлю нема претензій, чи до Індії?
В них є хіба що моральна провина за порушення Будапештського меморандума, за те, що прорахувались з путіним, коли вважали що торгівля, для орків, важливіша за війну. Ну і власний інтерес не стати наступними, особливо у Польщі і Балтії.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:13
cohan написав:
шо там по думе и объявлению войны?
списываем эксперта или есть намеки?
есть такое мнение:
На сегодняшнем оперативном совещании с членами Совбеза питун может сделать объявление, информация о котором, полученная разведкой Штатов, ранее вызвала срочное обращение США к своим гражданам с призывом покинуть Украину.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:15
Frant написав:Мобілізація повинна бути примусовою.
Як у всіх країнах. Це нормально.
Якщо держава проводить охлократичну політику щодо призову, вона повинна зникнути з політичної карти світу.
Служба в армії (1-1,5 роки) повинна бути обов,язковою для всіх осіб чоловічої статті. Навіть, якщо уроти того не хочуть.
П.С. За 30 років самостійності виросло два покоління піз.юків, які не служили жодного дня в армії, не знають, що таке наказ, що таке дисципліна, що таке холод, голод і спека. Це погано, для держави.
"Якщо народ не хоче годувати свою армію - він буде годувати чужу армію". Наполеон
Ви це з окопу пишете?
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:19
Успіх написав:
Тож хто який бачить вихід з цієї ситуації, якщо не "ловити по клубах" людей призовного віку?
То в нас не вистачає людей чи техніки?
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:19
lapay написав: andrijk777 написав: mephala написав:
та просто ми самі отримуєм кацапський газ, сиділи на паливній голці з білораші, купляли електроенергію та вугіль - а іншим бачте зась. він не розуміє що перш ніж тикати іншим потрібно почати з себе. і мова не про останні 5 місяців. мова про всі 8 років.
А можна просто здатись. І РФ і Німеччина будуть тільки раді.
Давайте почнемо з себе, осудимо себе за свої помилки, низько вклонимось Німеччині за "2 трактора и 4 прицепа" і здамося.
Прекрасний варіант по-моєму. Навіть Європа нас підтримає в цьому рішенні.
Ось Франція в 1940 повоювала менше місяця і здалась. Чим ми гірші за Францію?
Саме цікаве почнеться взимку, Нафтогаз продає газ облгазам по 29 грн, а населенню газ і тепло по 7 грн. Німці закономірно обуряться - ми повинні мерзнути, а українці будуть платити мізер, розкошуючи, за наші гроші. Нагадаю, що наші податки йдуть на армію, соціалку оплачує Захід.
Ми можемо здатись, точніше, втратити частину тприторії, не ми перші, і не ми останні. Захід резонно зауважить, що треба було готуватись, коли попереджали, те що воги нас змусили попиляти в дев'яності, вони вже повернули сторицею. Ядерна зброя була не наша, ми її не виробляли.
Взагалі не розумію претензій до Заходу, в тому числі дл Німеччини. Вони нам нічого не винні. Чому до Ізраїлю нема претензій, чи до Індії?
В них є хіба що моральна провина за порушення Будапештського меморандума, за те, що прорахувались з путіним, коли вважали що торгівля, для орків, важливіша за війну. Ну і власний інтерес не стати наступними, особливо у Польщі і Балтії.
Німці можуть ще 100500 раз обуритися і продовжувати купувати газ в РФ.
Чому такі переживання, пан в ФРН мобілюзувався?
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