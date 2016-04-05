Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:06

andrijk777 написав: mephala написав: та просто ми самі отримуєм кацапський газ, сиділи на паливній голці з білораші, купляли електроенергію та вугіль - а іншим бачте зась. він не розуміє що перш ніж тикати іншим потрібно почати з себе. і мова не про останні 5 місяців. мова про всі 8 років. та просто ми самі отримуєм кацапський газ, сиділи на паливній голці з білораші, купляли електроенергію та вугіль - а іншим бачте зась. він не розуміє що перш ніж тикати іншим потрібно почати з себе. і мова не про останні 5 місяців. мова про всі 8 років.

А можна просто здатись. І РФ і Німеччина будуть тільки раді.

Давайте почнемо з себе, осудимо себе за свої помилки, низько вклонимось Німеччині за "2 трактора и 4 прицепа" і здамося.

Прекрасний варіант по-моєму. Навіть Європа нас підтримає в цьому рішенні.

Ось Франція в 1940 повоювала менше місяця і здалась. Чим ми гірші за Францію? А можна просто здатись. І РФ і Німеччина будуть тільки раді.Давайте почнемо з себе, осудимо себе за свої помилки, низько вклонимось Німеччині за "2 трактора и 4 прицепа" і здамося.Прекрасний варіант по-моєму. Навіть Європа нас підтримає в цьому рішенні.Ось Франція в 1940 повоювала менше місяця і здалась. Чим ми гірші за Францію?

Саме цікаве почнеться взимку, Нафтогаз продає газ облгазам по 29 грн, а населенню газ і тепло по 7 грн. Німці закономірно обуряться - ми повинні мерзнути, а українці будуть платити мізер, розкошуючи, за наші гроші. Нагадаю, що наші податки йдуть на армію, соціалку оплачує Захід.Ми можемо здатись, точніше, втратити частину тприторії, не ми перші, і не ми останні. Захід резонно зауважить, що треба було готуватись, коли попереджали, те що воги нас змусили попиляти в дев'яності, вони вже повернули сторицею. Ядерна зброя була не наша, ми її не виробляли.Взагалі не розумію претензій до Заходу, в тому числі дл Німеччини. Вони нам нічого не винні. Чому до Ізраїлю нема претензій, чи до Індії?В них є хіба що моральна провина за порушення Будапештського меморандума, за те, що прорахувались з путіним, коли вважали що торгівля, для орків, важливіша за війну. Ну і власний інтерес не стати наступними, особливо у Польщі і Балтії.