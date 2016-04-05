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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1656165716581659
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:20

  BIGor написав:
  Frant написав:Мобілізація повинна бути примусовою.
Як у всіх країнах. Це нормально.
Якщо держава проводить охлократичну політику щодо призову, вона повинна зникнути з політичної карти світу.

Служба в армії (1-1,5 роки) повинна бути обов,язковою для всіх осіб чоловічої статті. Навіть, якщо уроти того не хочуть.

П.С. За 30 років самостійності виросло два покоління піз.юків, які не служили жодного дня в армії, не знають, що таке наказ, що таке дисципліна, що таке холод, голод і спека. Це погано, для держави.
"Якщо народ не хоче годувати свою армію - він буде годувати чужу армію". Наполеон

Ви це з окопу пишете?

Армія має бути селянсько-пролетарська, як при совку. Ось що він пише.
Що цікаво, наганяє на владу, але сам пропонує совкові методи.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:23

  Вкладчик1234 написав:
  andrijk777 написав:*а "отрицательные тарифы" - це якісь ваші фантазії.

Уже выкладывал ссылки, в ответ на аналогичные претензии. В очередной раз искать не буду. Есть гугл

Та вірю. Але це аномалії. Постійно такого бути не може. Можна ж просто кип'ятити воду в озері і заробляти бабки. :D :D
Наприклад нафта також була по -38$ і що? Багато тої нафти ви "накупили"? :D
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:28

  lapay написав:Саме цікаве почнеться взимку, Нафтогаз продає газ облгазам по 29 грн, а населенню газ і тепло по 7 грн.


Отстали от жизни. Облгазы уже давно не покупают и не продают газ, они выполняют только функции операторов ГРМ. Газ продавали другие компании, но с мая месяца они ушли с рынка (за очень редким исключением) и сейчас газ населению продает Нафтогаз напрямую по 7,95689
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:31

  Вкладчик1234 написав:
  andrijk777 написав:Ні. Це все працює і успішно розвивається. Просто повільно.

Как корокодилы летают? Низко-низко

Вчора якраз знайшов класний сайт:
https://yearbook.enerdata.ru/renewables/wind-solar-share-electricity-production.html
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Если сегодня Путин введет военное положение (уже созывается совбез), мобилизация как в ДНР/ЛНР может пройти по всей паРаше, и там уже в демократию никто не играет. В автозаки пакуют за просто вышел посмотреть, а на войну тем более.

Против многомиллионной армии мяса никаких Химарсов не хватит.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:37

Zebra це нелогічно. Він досі щосили намагався поставити економіку на військові рейки без оголошення військового стану. І на сьогодні чогось зібрали госдуру, яка потрібна для введення військового положення без юридичного його оголошення, і нафіг не потрбіна, щоб прямо ввести військове положення. Тому думаю, що нічого не буде.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:37

Все ж, наче, просто!©

  BIGor написав:
  Успіх написав:Тож хто який бачить вихід з цієї ситуації, якщо не "ловити по клубах" людей призовного віку?

То в нас не вистачає людей чи техніки?

Техніки - дуже не вистачає
Людей - потрібно поповнювати місця тих, хто вже не з нами... (100500й раз кажу - тут термінаторів НЕМА!)
Ну, і ще якийсь відсоток людей потрібно на нову техніку, яка хоч малими темпами, але збільшується.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:39

  sashaqbl написав:Zebra це нелогічно. Він досі щосили намагався поставити економіку на військові рейки без оголошення військового стану. І на сьогодні чогось зібрали госдуру, яка потрібна для введення військового положення без юридичного його оголошення, і нафіг не потрбіна, щоб прямо ввести військове положення. Тому думаю, що нічого не буде.

може ти і правий, оголосять на радбезі капітуляцію, а ракетами інтенсивно херачать, то просто тренуються, планів по знищенню України вже немає, можна розміновувати узбережжя, як чонгар
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:40

  lapay написав:Взагалі не розумію претензій до Заходу, в тому числі дл Німеччини. Вони нам нічого не винні. Чому до Ізраїлю нема претензій, чи до Індії?

Тому що:
1. Ізраїль чи Індія не декларують що вони наші друзі і підтримують Україну усім серцем.
2. Ізраїль чи Індія не платять 15 лярдів за газ/нафту.
3. Ізраїль не має таких фінансових і воєнних можливостей для допомоги Україні.
4 Індія далеко. Їй має бути фіолетово. Головне не помагати РФ.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:41

  Zebra написав:Если сегодня Путин введет военное положение (уже созывается совбез), мобилизация как в ДНР/ЛНР может пройти по всей паРаше, и там уже в демократию никто не играет. В автозаки пакуют за просто вышел посмотреть, а на войну тем более.

Против многомиллионной армии мяса никаких Химарсов не хватит.

Русько-японьска, і шо?
Або ПСВ. Чим закінчилося для РІ?
flyman
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